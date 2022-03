En Moon Knight-stjärna säger att serien kan vara början på en mini MCU-franchise

Moon Knight-stjärnan Ethan Hawke har hintat om möjligheten att Marvel-serien kan resultera i en miniserie bestående av flera spin-off-projekt.

I en intervju med IGN antydde Hawke – som spelar den antagonistiske Arthur Harrow i den kommande Disney Plus-serien – att Moon Knight kan följa i samma spår som Iron Man när det gäller att skapa framtida Marvel Cinematic Universe (MCU)-produktioner.

Med Oscar Isaac i huvudrollen som den titulära superhjälten, positioneras Moon Knight som en serie med sex avsnitt som inte har några band till tidigare Marvel-projekt. Hawke föreslog dock att Moon Knight skulle kunna vara katalysatorn för andra superhjältefilmer och TV-serier – precis som Iron Man var – om den går hem hos publiken.

På frågan om Moon Knight är en verkligt fristående historia eller inte, svarade Hawke: "Den goda nyheten är att det möjligen är både och. Den lever och andas på sina egna meriter och fungerar som en fristående serie - men och om folk är engagerade och tycker om den, kan den bli ursprungshistorien till något större."

Just nu vet vi inte om Moon Knight faktiskt kommer att knytas till Marvel-produktioner som föregår den. Detta är dock första gången som någon som är associerad med TV-serien har föreslagit att vi eventuellt kan förvänta oss fler Moon Knight-liknande projekt i framtiden.

Vad vi vet är att Moon Knight kommer att ha premiär på Disney Plus onsdagen den 30 mars. Efterföljande avsnitt kommer sedan att släppas varje vecka efter det.

Kommentar: Vilka Moon Knight-spin-offs kan vara på gång?

Moon Knight kan ha ett spin-off-projekt på gång redan. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Hawke må vara den första som officiellt föreslår att Moon Knight skulle kunna skapa ett småskaligt övernaturligt universum som en del av Marvels fas 4-planer. Men vissa fans har säkert redan koll på att en sådan Moon Knight-spin-off redan är på gång.

Enligt flera hemsidor, inklusive The Wrap och The Cosmic Circus, utvecklar Marvel Studios en Disney Plus Halloween-special, som är baserad på Werewolf by Night. Denna engångsspecial, som enligt uppgift regisseras av The Batman- och Spider-Man: No Way Home-kompositören Michael Giacchino, är knuten till Moon Knight.

Eller tja, åtminstone i serierna. Duon drabbade samman i Moon Knights första serieframträdande i augusti 1975. Baserat på det kan Moon Knights liveactiondebut eventuellt lägga grunden för Werewolfs MCU-ankomst. Gael García Bernal har enligt uppgift blivit vald att spela den kända varulven (enligt The Wrap) och produktionen ska enligt rykten vara på gång och planerad för en release i oktober 2022 på Disney Plus.

Det projektet verkar alltså redan vara i full gång – men vilka andra MCU-projekt kan Moon Knight leda till?

Kommer Steven Grants alterego att slå sig ihop med andra övernaturliga hjältar? (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

En av de mer uppenbara kanditaterna är en Midnight Sons-film. I serierna tar den här superhjältegruppen specifikt sig an övernaturliga hot, vilket är ett hörn av MCU som Moon Knights TV-serie rotar mycket i. Marc Spector/Steven Grants alterego med superkrafter har varit en del av Midnight Sons-gänget, precis som Doctor Strange och Blade. Den sistnämnda av dessa får sin egen fristående film någon gång under 2023, medan MCU:s version av Doctor Strange säkert kan vara till nytta för teamet efter hans multiversa bedrifter i maj 2022. Om vi även lägger till Kit Haringtons karaktär Black Knight från Eternals, så har vi redan en Midnight Sons-uppställning på toppnivå på gång.

Hur är blir det med en liveactionversion av Marvel Knights då? Denna icke namngivna superhjältegrupp har tidigare bestått av karaktärer som Moon Knight, Daredevil och Shang-Chi. Den sistnämnda i det gänget är redan etablerad i MCU, medan Daredevil sägs få sin egen Disney Plus-serie (enligt Production Weekly) efter hans roll i Spider-Man: No Way Home.

Daredevils förmodade nya projekt kommer kort efter nyheten om att Daredevils Netflix-serie – och andra Marvel-serier på Netflix – skulle flyttas till Disney Plus den 16 mars. Ingen av dessa TV-serier finns tillgängliga att streama i 4K ännu, men det kan komma att dyka upp framöver.

För mer Marvel-baserat innehåll, kan du kolla in vår artikel på hur du tittar på Marvel-filmerna i ordning och kika gärna in här på TechRadar med jämna mellanrum fram till Moon Knights release för mer nyheter och rykten kring serien.