Moon Knight på Disney Plus - släppdatum, trailer, skådespelare och mer

Den 17 januari fick vi veta att nästa MCU-serie kommer att lanseras på Disney Plus den 30 mars 2022. Detta är glädjande, eftersom vi hade befarat att vi skulle behöva vänta till maj 2022 för att få se nästa projekt i Marvel Phase 4 i form av Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Men nu när det är klart att Moon Knight kommer ett par månader tidigare, har vi ännu mer MCU-innehåll att se fram emot.

Släppdatumet för Moon Knight fick sällskap av den första trailern för denna superhjälteserie med Oscar Isaac i huvudrollen. Det verkar mörkare, råare och mer surrealistisk än vad vi har vant oss vid från Marvel. Du kan se den officiella förhandsvisningen nedan.

Men du hittar också mycket mer information om Moon Knight i den här artikeln. Här nedanför har vi nämligen samlat allt vi vet hittills om den kommande MCU-serien, inklusive skådespelarna, potentiella punkter i handlingen, hur den kommer att förhålla sig till det större Marvel-universumet och mycket mer.

Nedanför följer möjliga spoilers för Moon Knight på Disney Plus. Så läs inte vidare om du inte vill veta mer om serien förrän du ser den själv.

Moon Knight – lanseringsdatum

Lanseringsdatum för Moon Knight: den 30 mars 2022

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Moon Knight har som sagt premiär på Disney Plus onsdagen den 30 mars. Den följer alltså i samma fotspår som tidigare MCU-serier som Loki, What If ...? och Hawkeye med att få lanseringar i mitten av veckan.

Styrelseordförande Kevin Feige på Marvel Studios sade till reportrar på en presskonferens för WandaVision (via Collider) i januari att Moon Knight också kommer att ha sex avsnitt. Det betyder att det sista avsnittet av serien kommer den 11 maj – fem dagar efter den exklusiva biopremiären av Doctor Strange 2.

Varje avsnitt av Moon Knight har en längd på mellan 40 och 50 minuter, vilket har blivit en standardlängd för avsnitten i MCU-serien. Mohamed Diab (Cairo 678) ska enligt uppgift regissera de första fyra avsnitten, medan medregissörerna Justin Benson och Aaron Moorhead (The Twilight Zone, Synchronic) kommer att stå för de två sista.

Ett meddelande från Cosmic Circus hävdar dock att George Clooney är regissör för ett av Moon Knight-avsnitten. Om dessa rykten stämmer är det fortfarande osäkert vilket avsnitt det kan vara.

Moon Knight – trailer

Moon Knight-trailer: här är den första officiella titten

Den första trailern för Moon Knight släpptes den 17 januari och gav oss vår bästa titt hittills på denna MCU-serie.

Videon inleds med Oscar Issac i sin roll som Steven Grant/Marc Spector, en före detta legosoldat som har dissociativ identitetsstörning (DID), ett tillstånd som gör att han har flera personligheter. Grant/Spector har sömnproblem och säger att han inte vet skillnaden mellan drömmar och verklighet.

Man skulle kunna tro att hans sömnproblem var kopplade till tillståndet DID. Men under trailern, på äkta Marvel-manér, kommer det fram att det är större krafter som spelar in.

Resten av Moon Knight-trailern är en vild och surrealistisk resa. Vi får se att Grant/Spector förföljs av en karaktär som vi tror måste vara Khonshu, den urgamla egyptiska månguden som ger Grant/Spector övernaturliga förmågor i tecknad film (och förmodligen även i Isaacs version i långfilmsformatet).

Vi ser också att Ethan Hawke (Dead Poets Society, The Black Phone) spelar en kultisk ledare som heter Arthur Harrow och att Grant/Spector inte förstår att han har superkrafter eller flera personligheter. Vi får dessutom en glimt av hur stark Moon Knight faktiskt är. Vår antihjälte attackerar vad som verkar vara en varulv eller en egyptisk schakal på en offentlig toalett på ett museum.

Moon Knight – skådespelare

Moon Knight: skådespelare – vem spelar vem?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Vi har fortfarande väldigt få detaljer att gå på och har inte jättemycket information om vilka skådespelare som kommer att dyka upp:

Oscar Isaac som Moon Knight/Marc Spector/Steven Grant

Ethan Hawke som Arthur Harrow

May Calamawy i en ännu okänd roll

Som om vi fortfarande behöver bevis på att MCU-serierna på Disney Plus är en lika stor grej som filmerna, har Marvel tagit in en riktig biohjälte för huvudrollen i Moon Knight. Det här är Oscar Isaac, stjärnan i den senaste Star Wars-trilogin och i Denis Villeneuves sci-fi-film Dune. Isaac spelar Moon Knight, förutom Grant, Spector och alla andra personligheter denna karaktär består av.

Tidigare var det inte heller helt klart vilken roll Hawke skulle spela, tills seriens första trailer blev tillgänglig. Tack vare undertexterna på YouTube-versionen av trailern ser vi honom spela en karaktär som heter Arthur Harrow. I den tecknade filmen är Harrow en bikaraktär och skurk som bara förekommer i en upplaga, Moon Knight nr 2 från april 1985. Där är han en vetenskapsman som experimenterar på människor för att forska om hur man permanent kan eliminera smärta.

I tv-serien har Harrow dock gjorts om för att bli en sorts kultledare. Hawke berättade för The Seth Meyers show (via The Hollywood Reporter) att: "Jag byggde karaktären på David Koresh", ledaren för Branch Davidian-kulten som spelade en central roll i belägringen av Waco 1993. Det verkar som att Harrow vill hjälpa människor att frigöra sin fulla potential, då vi i trailern får se honom uppmuntra Grant/Spector att "släppa lös kaoset".

Vi antar också att Hawkes karaktär faktiskt är en kombination av två seriefigurer. Reddit-användare har kommit med en teori om att Hawke kommer att gestalta en fusion av Harrow och en pyrokinetisk superskurk som heter Sun King, som är bipolär. Marvel har en känsla för att vilseleda publiken i frågan om vem som är den riktiga skurken i deras filmer och serier, och vi ska inte räkna bort möjligheten att de kan göra samma sak här.

May Calamawy har också fått en roll här, men vi vet fortfarande inte vilken. Hon kan eventuellt spela Isaacs potentiella flirt Marlene Alraune, men vi tror att det är mer troligt att hon är rösten till Layla, som Grant/Spector pratar i telefon med i trailern.

ScreenRant har tidigare rapporterat att Gaspard Ulliel (Hannibal Rising) har anslutit sig till Moon Knights rollista som skurken Anton Mogart, även känd som Midnight Man, men detta har ännu inte bekräftats. Ulliels projektsida på agentsajten Hamilton Hodell har antytt att han är inblandad, men texten har ändrats efter att ScreenRant först rapporterade detta. Därmed är det oklart om han faktiskt är inblandad.

Moon Knight – handling

Moon Knight-handling: vad kommer att hända?

Oscar Isaac som Marc Spector i den efterlängtade tv-serien Moon Knight. (Image credit: Marvel Studios)

Här är den officiella sammanfattningen av Marvel Studios' kommande serie Moon Knight, som beskrivs på Marvel.com: "Serien följer Steven Grant (Isaac), en blygsam anställd i en presentbutik. Han plågas av förlust av medvetande och minnen från ett annat liv. Stephen upptäcker att han har dissociativ identitetsstörning (DID) och delar kropp med legosoldaten Marc Spector. När Steven/Marcs fiender närmar sig, måste de navigera i sina komplexa identiteter samtidigt som de kastar sig in i ett dödligt mysterium som involverar forntida egyptiska gudar."

Disneys officiella sammanfattning (via Deadline) beskriver Moon Knight som ett nytt actionäventyr fullt av resor med en komplex heroisk karaktär som lider av dissociativ identitetsstörning (DID). De många identiteter han har resulterar i att han kastas in i ett dödligt krig mellan gudarna med en bakgrund vävd från det antika Egypten och vår egen tid."

Ingen av dessa beskrivningar avslöjar något speciellt kring själva handlingen, så vi har grävt djupare i Marvels serier för att få lite mer sammanhang.

Moon Knight skapades av författaren Doug Moench och serietecknaren Don Perlin och gjorde sin debut i Werewolf by Night #32 i augusti 1975. Han framträdde ursprungligen som en antagonist till historiens varulvshjälte - därav all varulvs- och månrelaterade ikonografi - men insåg så småningom att huvudpersonen Jack Russell (ja, varulven heter faktiskt så) var ett offer, inte en skurk.

Det tog inte lång tid innan Marvel insåg att de hade hittat en pärla. Efter flera gästuppträdanden mot slutet av 1970-talet, där Moon Knight fick visa upp sin heroiska sida, fick han en egen serie. Den första upplagan kom ut i november 1980 och den har blivit utgiven kontinuerligt sedan dess.

I den tecknade filmen är Spector en före detta marinsoldat som kommer i kontakt med den egyptiska månguden Khonshu – som ger honom superkrafter, snabbhet och uthållighet relaterade till månens faser. Han är också en ensam förespråkare för rättvisa, precis som Batman, med en förmögenhet och en arsenal av specialiserad utrustning, samt militär erfarenhet som gör honom till en fruktad motståndare både i närstrider och på distans.

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Det som gör Moon Knight till ett extra spännande tillskott i MCU är det faktum att han har DID. Detta tillstånd gör att Marc Spector har många parallella personligheter – de viktigaste är taxichauffören Jake Lockley och miljardären Steven Grant. Därmed kan han röra sig utan ansträngning i vitt skilda sociala miljöer. I tv-serien om Moon Knight förvandlas Grant till en anställd i en museibutik, men vi vet fortfarande väldigt lite om hur Lockley kommer att bete sig.

Om vi tittar tillbaka på seriens synopsis, upptäcker vi flera ledtrådar till vad vi kan förvänta oss av serien.

För det första kommer Marc Spectors DID-tillstånd att vara en viktig komponent i filmtolkningen av Moon Knight. I december 2020 sade styrelseordförande Kevin Feige från Marvel Studios till Emmy magazine att "den mentala hälsoaspekten ger serien ett unikt tillvägagångssätt." Vi hoppas att Marvel kommer att utforska ämnet med samma känslighet som kännetecknade WandaVisions kraftfulla skildring av sorg och trauma.

Feige påpekade också att "det var länge sedan vi senast hade en actionhjälte som hoppade ut från höga byggnader och hamnade i slagsmål", vilket tyder på att vi kan få massor av Batman-liknande action när Marvels egen mantelklädda hjältefigur tar lagen i egna händer.

Temat "gudarnas dödliga strid" kan i sin tur öppna dörren för fler av de antika egyptiska gudarna att dyka upp i Moon Knight. Trailern kan bjuda på ett listigt litet påskägg som kan antyda att Sobek, Nilens gud och militärstyrkornas beskyddare, på något sätt kan dyka upp. Vi ser även statyer av Ra, Osiris och Anubis, så det är också figurer vi kan få se i serien. Det gäller särskilt den sistnämnda - då figuren Moon Knight slåss med i slutet av trailern ser ut att vara en schakal.

De skräckelement man vanligtvis förknippar med Moon Knight kan också skicka serien in i en övernaturlig riktning. Moon Knights regiduo Justin Benson och Aaron Moorhead avslöjade några av inspirationerna från skräckfilmer och tv-program bakom Moon Knights estetik. "Det är saker som är ungefär som det vi redan gör," förklarade Moorhead för The Playlist. "Arkiv 81 på Netflix delar definitivt DNA med våra tidigare filmer The Endless and Resolution. Du kommer att få se något liknande med Moon Knight."

Moon Knight i MCU

Moon Knight i MCU: kan han få en huvudroll i en Marvel-film?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Det tror vi verkligen. Med en så stor stjärna som Isaac ombord är det bara en tidsfråga (enligt vår uppfattning) innan Moon Knight tar steget från sin egen Disney Plus-serie till en MCU-film.

Så vilken hade varit den perfekta filmen för att introducera Moon Knight i en Marvel-film? Ett framträdande i den kommande nya versionen av Blade med Mahershala Ali i huvudrollen vore det bästa alternativet, enligt vår uppfattning. Glöm inte att vi hörde Daywalkers röst prata med Dane Whitman i sluttexterna av Eternals, så detta kan vara början på en rekryteringskampanj för Midnight Sons.

Denna Avengers-liknande grupp tar itu med övernaturliga hot och har skrytit med karaktärer som Wong, Iron Fist, Punisher, Ghost Rider och Doctor Strange på sin lista i serierna. Kan de slå sig samman i MCU? Vi hade gärna sett det hända.

Moon Knight har också varit en del av Avengers och Heroes for Hire i serierna. Med tanke på att världen behöver ett nytt Avengers-team, och Shang-Chi och She-Hulk i MCU eventuellt hintar om en Heroes for Hire-team-up, kan Moon Knight mycket väl bli en del av båda i en kommande superhjältefilm.