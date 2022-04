Doctor Strange in the Multiverse of Madness: lanseringsdatum, trailer och allt vi vet hittills

Doctor Strange in the Multiverse of Madness släpps på bio i maj

Doctor Strange 2: nyckelfakta - Premiär på bio i maj 2022

- Utspelar sig efter händelserna i Spider-Man: No Way Home

- Benedict Cumberbatch återvänder som the Sorcerer Supreme

- Elisabeth Olsen medverkar som Scarlet Witch

- America Chavez gör sin spelfilmsdebut i MCU

- Patrick Stewart återupptar sin roll som Professor X från X-Men-filmerna

- Flera rykten kring andra cameoroller

- Filmen kan skapa trådar till andra MCU-projekt

Doctor Strange in the Multiverse of Madness kan vara den viktigaste Marvel-filmen på länge. Det kan låta som överdrift, med tanke på vad som har kommit innan. Men Sorcerer Supremes nästa film kommer att utforska Marvels multiversum i detalj, vilket gör att filmen verkligen kan få enorm betydelse för Marvel Cinematic Universe (MCU) framåt.

Nästa film från Marvel är något många fans till MCU ser fram emot. Efter att Moon Knight slutligen släppts på Disney Plus, så kan Marvel Studios äntligen börja bygga förväntningarna ännu mer på Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Så vad vet vi om detta Marvel Fas 4-projekt? Rätt mycket faktiskt, vi har fått se ett flertal rykten om potentiella cameoframträdanden, nya detaljer om handlingen och karaktärerna, nya Marvel-skurkar och hur Doctor Strange 2 kan påverka MCU efter sin lansering. Det finns med andra ord mycket att läsa in.

Nedan hittar du allt som är värt att veta om Doctor Strange in the Multiverse of Madness, inklusive trailer, rollbesättning och mer. Spoilers för tidigare serier och filmer inom MCU, samt möjliga spoilers för Doctor Strange 2 följer nedan.

Doctor Strange 2 premiärdatum

Doctor Strange in the Multiverse of Madness premiärdatum: 4 maj 2022

Doctor Strange 2 lanseras globalt under maj (Image credit: Marvel Studios)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness har premiär den 4 maj I Sverige. Filmen skulle ursprungligen ha premiär den 25 mars, men på grund av omtagningar så sköts premiären fram. Det bekräftade huvudrollsinnehavare Benedict Cumberbatch på BAFTAs 2022 (tack till Twitter-fankontot Smiling Benedict för upptäckten).

Intressant nog har filmens speltid till synes avslöjats i förväg. Enligt den portugisiska webbplatsen Ingresso (tack till Reddit för upptäckten) kommer Doctor Strange att klocka in på två timmar och 28 minuter. Det är kortare än Spider-Man: No Way Home och DCU-filmen The Batman, men vi skulle råda dig att börja planera dina toalettpauser redan nu.

Samtidigt har Disneys vd Bob Chapek avslöjat när Doctor Strange 2 kan släppas på Disney Plus. Enligt Deciders Alex Zalben sa Chapek att den andra Doctor Strange-filmen släpps på Disney Plus i sommar. Med tanke på att Ms Marvel lanseras den 8 juni och Thor: Love and Thunder släpps i juli, misstänker vi att Doctor Strange 2 inte kommer att landa på Disneys streamingtjänst förrän i augusti. När det finns en lucka i Marvels intensiva 2022.

Doctor Strange 2 trailer

Doctor Strange in the Multiverse of Madness trailer: här är den officiella trailern

Den officiella trailern för Doctor Strange in the Multiverse of Madness släpptes under Super Bowl 2022 och avslöjade hur surrealistisk och häpnadsväckande filmen kommer bli.

Trailern inleds med en monolog från Stephen Strange, som plågas av samma dröm natt efter natt sedan händelserna i No Way Home, och det dröjer inte länge innan trailern dyker med huvudet först in i filmens konstiga och genreböjande element.

Vi lär oss att det kommer att finnas flera Doctor Strange-versioner i filmen, att Wanda/Scarlet Witch kommer vara filmens huvudsakliga skurk och att Multiverse of Madness kommer att ta element av Fox X-Men-universum samt What If...?, Marvels animerad antologi TV-antologi, till MCU.

Vi visste att VWhat If...? skulle spela en roll på grund av Evil Doctor Stranges framträdande i den första teasern. Det har funnits rykten om att X-Men skulle framträda i filmen, men trailern bekräftar att Patrick Stewarts Professor X kommer att ingå i ensemblen.

Det finns andra överraskningar och påskägg i trailern, så kolla in vår artikel som synar trailern i detalj om du vill veta mer. Den första teasertrailern släpptes sent i december 2021, den kan du se nedan:

Du missade antagligen när filmen marknadsfördes under Super Bowl, där finns sekvenser som inte som inte är med i huvudtrailern. Du hittar den videon här.

Doctor Strange 2 skådespelare

Doctor Strange in the Multiverse of Madness cast: vem spelar vem?

Doctor Strange kommer att få sällskap av en mängd nya och återkommande karaktärer i sin andra solofilm. (Image credit: Marvel Studios)

Spoilers för Doctor Strange, Loki, WandaVision, and What If följer. Potentiella spoilers för Doctor Strange 2 kan också finnas nedan.

Det finns sju bekräftade skådespelare hittills, med ytterligare en så gott som bekräftad (dock inte officiellt av Marvel) baserat på den senaste trailern:

Benedict Cumberbatch som Doctor Stephen Strange/Sinister Strange/Defender Strange/Zombie Strange

Elizabeth Olsen som Wanda Maximoff/Scarlet Witch

Chiwetel Ejiofor som Baron Karl Mordo/Master Mordo

Benedict Wong som Wong

Rachel McAdams som Christine Palmer

Xochitl Gomez som America Chavez

Michael Stuhlbarg som Nicodemus West

Patrick Stewart som Professor X

Benedict Cumberbatch kommer att återuppta sin roll som doktor Stephen Strange från tidigare MCU-filmer. Men han kommer också att spela tre varianter av karaktären: Sinister Strange (enligt Marvel.com), som kan vara samma karaktär vi såg i What If...?, Defender Strange och Zombie Strange. Vi går in mer i detalj om dessa senare.

Elizabeth Olsen medverkar som Wanda/Scarlet Witch, som är filmens huvudskurk. Olsen kommer dock inte att spela Zombie Wanda – ännu en karaktär från What If...?, det enligt Marvel-läckaren MyTimetoShineHello.

Rachel McAdams, som återvänder som Stranges ex-flickvän Christine Palmer, har inte setts sedan den första Doctor Strange-filmen, förutom när hon medverkade i fjärde avsnittet av What If...?. Benedict Wong återvänder som sin namne Wong efter sina cameoframträdanden i Spider-Man: No Way Home och Shang-Chi. Enligt SlashFilm kommer Michael Stulhbarg också reprisera sin roll som Nicodemus West, en kirurg som var en av Stranges rivaler Doctor Strange från 2016. Vi misstänker att han bara kommer att ha en liten roll i filmen.

Chiwetel Ejiofor är tillbaka som den skurkaktige Mordo, han sågs senast i scenen efter eftertexterna i Doctor Strange. Mordo jagade andra trollkarlar och brukare av magi för att eliminera deras krafter om han ansåg dem ovärdiga. MCU:s version – d.v.s. Baron Mordo – kommer att dyka upp men enligt officiell promotionkonst är den långhåriga Mordo en variant som kallas Master Mordo.

Den enda tillkännagivna nykomlingen hittills är Xochitl Gomez (The Baby-Sitter Club) som spelar America Chavez, hon går också under pseudonymen Miss America. Gomez tvingades till många auditions för att få rollen (enligt D23 magazine, upptäckt av Doctor Strange 2 Updates Twitter fankonto).

I serietidningarna kommer Chavez från the Utopian Parallel, en dimension som existerar utanför rum och tid. När Utopian Parallel hotas av svarta hål offrar Chavez mammor Amalia och Elena sig själva för att rädda Chavez. Som den enda överlevande av sin ras använder Chavez sina förmågor för att öppna en interdimensionell portal för att hitta ett nytt hem – vilket leder henne till jorden.

Baserat på den officiella trailern kommer Chavez bakgrundshistoria att ändras något till Doctor Strange 2. Vi ser henne hållas mot sin vilja av ett gigantiskt, mumieliknande monster (förmodligen i Utopian Parallel), vilket verkar aktivera Chavez krafter. Du kan se en stjärnformad portal öppnas bakom henne – en av Chavez stora förmågor i serietidningarna – så vi misstänker att hon kommer att befria sig själv (eller bli räddad, men mer om det senare) och resa till MCU där hon kommer att träffa Doctor Strange.

Regissören Sam Raimi sa i ett samtal med Empire magazine att Chavez tidsresande och multiversumbaserade krafter kommer att gnaga på Strange. "Strange lär sig fortfarande om multiversumet", sa han. "Och här är en karaktär som faktiskt kan resa genom det. Han är något av en besserwisser och att behöva lära av ett barn är förmodligen något som tar emot.”

Chavez var för övrigt tänkt att göra sin filmdebut i No Way Home, vilket denna officiella concept art visar. Men det ska ändå bli häftigt att se en av Marvels senaste (och mer populära) hjältar äntligen göra debut i MCU.

Patrick Stewart kommer tillbaka som Professor X. Vi vet att han kommer att dyka upp i filmen då vi hör honom tala runt 1:15 in i den andra trailern. Marvel har inte bekräftat hans delaktighet ännu, men Stewart har sagt till YouTubern Jake's Takes att han kommer att vara en del av filmens ensemble.

"Jag kände faktiskt inte igen min egen röst, den lät annorlunda", sa Stewart. "Om jag var förkyld eller något just då vet jag inte. Men jag blev förvånad – och allt de såg var baksidan av min axel och min örsnibb tror jag, inget annat. Det är förvånande att så många kopplingar gjordes."

När det gäller andra potentiella skådespelare så är det två individer som kan dyka upp, nämligen Wandas tvillingpojkar Billy (Jett Klyne) och Tommy (Julian Hilliard). Duon hördes senast ropa efter sin mamma i WandaVisions sista scen efter eftertexterna, men kommer de att vara en del av Doctor Strange 2:s ensemble?

Enligt den brittiska tidningen Somerset Live sågs Klyne och Hilliard på en stor gård känd som Burrow Hill Cider Farm, en plats som fungerar som Wandas hem i början av filmen. Lokala invånare hävdar att Klyne och Hilliard också var på plats, men det finns inga läckta fotografier för att verifiera detta.

The Direct hävdar att Adam Hugill (1917, The Watch) spelar en utomjordisk minotaur vid namn Rintrah. Baserat på det faktum att en minotaur-karaktär har synts i båda trailerna är Rintrahs medverkan i princip bekräftad vid denna tidpunkt.

Rintrah skyddar sig från en attack i Doctor Strange 2. (Image credit: Marvel Studio)

I serierna kommer den magiskt kapable Rintrah från en planet som heter R'Vaal i en alternativ dimension. Han har ett komiskt förflutet med Doctor Strange, och han kommer att vara en allierad till the Sorcerer Supreme här.

Tillsammans med Rintrah kommer vi stöta på Gargantos – det vill säga det bläckfiskliknande monster som kan ses i trailers. Men med tanke på att Wanda är filmens huvudskurk kommer Gargantos dock bara att vara en sekundär antagonist.

Det verkar också som om vi kommer att få en version av Captain Marvel i Doctor Strange 2. Baserat på den senaste trailern ser det dock ut som att den här versionen kommer att spelas av Lashana Lynch eller Teyonah Parris, som kan återkomma som Maria respektive Monica Rambeau. Vi tror att det förstnämnda är mer troligt eftersom hon, precis som Brie Larsons Carol Danvers, var pilot. I ett annat universum kan Maria ha varit piloten som blir påverkad av Tesseractens krafter. Det är vad som händer med Brie Larsons karaktär i MCU-filmen från 2019, men i en alternativ verklighet kan det vara annorlunda.

Bruce Campbell, som arbetade med Sam Raimi under regissörens ikoniska Evil Dead-serie samt Spider-Man-trilogin, har bekräftat att han gör ett framträdande, men han är osäker på om hans scen finns kvar i filmens slutproduktion. "Jag gjorde en cool scen med en karaktär som har varit älskad i flera år, men vi får se om den dyker upp i filmen," sa han till ett fan på en kongress (tack till Reddit). "Jag vet inte om den fortfarande finns kvar. Det är en ganska cool roll."

Vidare så menar THR att Tom Hiddlestones Loki kommer att medverkar, BGR i sin tur har påstått att Owen Wilsons Mobius och Sophia Di Martinos Sylvie också kommer dyka upp

Det finns rykten om flertalet andra framträdanden också. Vi kommer gå in på massiva spoilerrykten efter bilden nedan. Så vill du undvika spoilers så undvik att läsa vidare eller gå vidare till nästa kapitel av artikeln via navigationsmenyn på sidans topp.

Kommer Lashana Lynchs Maria Rambeau att dyka upp som en version av Captain Marvel? (Image credit: Marvel Studios)

Låt oss avhandla Deadpool-ryktena till att börja med. Fans på Reddit har synat filmens officiella affisch i sömmarna och många påstår att de kan se Deadpool gömma sig i bakgrunden. EFter det har Ryan Reynolds förnekat att han kommer dyka upp. Hans dementi har fått stöd från flera Marvel-läckare, däribland John Campea, så vi föreslår att du tar det här ryktet med en stor nypa salt för tillfället.

Vidare så avslöjade den senaste trailern att någon version av den hemliga Marvel-supergruppen The Illuminiati kommer att dyka upp (mer om dem senare). En framträdande medlem i gruppen är Professor X. Enligt ScreenGeek kommer Anson Mounts Black Bolt, en karaktär från TV-serien Inhumans, vara en del av ensemblen.

Samtidigt tros en version av Iron Man vid namn Superior Iron Man, spelad av en enorm Hollywoodstjärna enligt rykten på Reddit, vara en del av Illuminati. Men källor, däribland Nick Santos och Daniel Richtman instämmer inte i ryktena, så vi tar det här ryktet med en nypa salt för tillfället.

Ett rykte som låter mer troligt är att vi får se Captain Carter den superserum-injecerade Peggy Carter från What If...?. Richtman säger att hon kommer att vara en del av The Illuminatis, vidare har Disney Plus italienska Twitter-konto slängt ytterligare bränsle på elden. Enligt flera läckare, inklusive MyTimeToShineHello, The Illuminerdi och Film Informant, så har John Krasinski (The Office, A Quiet Place) fått rollen som en version av ikoniska Mr. Fantastic/Reed Richards.

Den framstående Marvel-läckaren ViewerAnon har påstått att vi kommer få se än fler cameo-framträdanden, så uteslut inte någonting för till fället. Nåja, förutom att Nick Cage och James McAvoy bekräftat att de inte kommer dyka upp som Ghost Rider (enligt GQ).

För vad det är värt så sa Doctor Strange 2-producenten Richie Palmer till Empire att "Det finns oändliga versioner av dessa karaktärer och bara för att du har hört något familjärt så betyder det inte att det är någon du har sett tidigare."

Doctor Strange 2 handling

Doctor Strange in the Multiverse of Madness handing: vad handlar filmen om?

Wanda kommer vara den huvudsakliga antagonisten i Doctor Strange 2. (Image credit: Marvel Studios)

Här är filmens officiella synopsis: "I Marvel Studios Doctor Strange in the Multiverse of Madness låser MCU upp multiversumet och tänjer på dess gränser längre än någonsin tidigare. Res in i det okända med Doctor Strange som med hjälp av mystiska allierade, såväl gamla som nya, reser genom multiversums sinnesvridande och farliga alternativa verkligheter för att konfrontera en ny mystisk motståndare."

Den motståndaren är Wanda/Scarlet Witch. Hon är besatt av av Darkhold ochvill återförenas med Billy och Tommy. Hon verkar vara på en mördande resa (baserat på hennes blodstänkta ansikte i den senaste trailern). Dessutom säger hon till och med till Strange vid ett tillfälle "När du bryter mot reglerna blir du en hjälte. När jag gör det blir jag fienden. Hur är det rättvist?". Hur mycket mer bevis än så behöver vi?

WandaVision-skurken Agatha Harkness antydde att Scarlet Witch skulle "förstöra världen", vilket kan vara en indikation på att Wanda kommer att slukas av Darkholds inflytande på henne. Det är möjligt att hon kommer att försöka använda det för att få tillbaka Billy och Tommy för gott, men det kan innebära problem för MCU och det bredare multiversumet.

Ett hot som Scarlet Witch skulle kräva att Strange samarbetar med Chavez, Wong och Rintrah. I slutändan kan han dock behöva ta itu med Scarlet Witch själv, producenten Richie Palmer säger till Empire: "Att ställas mot Wanda Maximoff i slutet av Endgame skulle ha varit en svår uppgift för Strange. Vem kommer att stå som segrare som den mäktigaste individen i universum? Kanske får vi reda på det i slutet av filmen."

Innan dess kommer dock Strange och Wanda att slåss sida vid sidaa. Palmer sa till tidningen D23 (enligt The Direct): "De är utan tvekan två av de mest mäktiga, om inte de mäktigaste, individerna i MCU. Det var bara en tidsfråga innan vi parade ihop dem och vi gör det på ett ganska roligt, unikt sätt. Det är ett klassiskt Marvel-team, men de gör vissa saker tillsammans som du aldrig kunnat förvänta dig att se dem göra."

När saker väl går utför så kommer Strange ta hjälp av Chavez och andra för att spåra upp Book of the Vishanti, enligt The Cosmic Circus. Vi kommer inte avslöja varför de ger sig efter den boken, det hade varit en för stor spoiler för handlingen.

Doctor Strange använder sig av en formel för att to upphäva effekten av muktiversumet (Image credit: Marvel Studios)

Även om Strange måste slåss mot Wanda ensam under filmens upplösning, kommer han att behöva hjälp för att försöka stoppa henne innan det når den punkten.

Hur är det då med de andra versionerna av Doctor Strange, som Sinister Strange, Zombie Strange, och Defender Strange? We misstänker att de kommer dyka upp i olika delar av filmen och bara påverka vissa delar av filmens handling.

I reklamen under Super Bowl så antyds det att Defender Strange kommer rädda Chavez innan han dödas. Det verkar stämma, då Empire (enligt IGN) avslöjar att Chavez är jagad av "mytiska varelser som försöker suga ut hennes kraft och använda det för sina egna ondskefulla syften". Five Bucks säger att Gargantos är en av dessa varelser. Det kan vara så att Defender Strange förvandlas till Zombie Strange senare i filmen, då de två versionerna verkar bära samma rock i bilderna vi sett.

Sinister Strange tros ha en större roll. Vi ser vid en punkt i trailern att han släpper ut ett drakmonster, så det är möjligt att Sinister Strange kommer ansluta till MCUs hjältar när det kommer till at stoppa Scarlet withc. Vi ser Evil Strange göra likadant i What If...?, så det vore inte första gången det händer i MCU.

Hur är det då med the Illuminati? Till en början kan de vara på Doctor Stranges sida, speciellt om Defender Strange är en del av dem. När Doctor Strange arresteras och ställs inför dem så misstänker vi att de kommer att vilja veta varför den här nya versionen av Strange, för dem i alla fall, vandrar runt i deras värld. Om Doctor Strange berättar för dem om det allvarliga hot som Scarlet Witch utgör mot multiversumet så skulle vi bli förvånade om Illuminati inte gav honom sitt stöd.

Det kan dock vara som så att de är försiktiga med utomstående individer som Doctor Strange, Chavez och de andra. Om the Illuminati är en supergrupp som utplånar individer som de uppfattar är ett hot mot multiversumet så kan de mycket väl se Strange som en sådan individ. Trots allt är Master Mordo en den av the Illuminati. Vi ser honom strida mot Strange i trailern och senare får vi en glimt av Chavez inlåst i ett glasfängelse. Kanske innebär den här gruppen inga goda nyheter...

Doctor Strange i sin drömsekvens från Multiverse of Madness-trailern. (Image credit: Marvel Studios)

Oavsett hur handlingen i Doctor Strange 2 utspelar sig så låter det som att det kommer vara Marvels mest surrealistiska film hittills. Till att börja med sa Palmer till tidningen D23 (via The Direct) att filmens titel är viktigare än vi först insåg. "Kanske Stephen träffar några av dessa individer och tänker, 'Åh, är jag kapabel till vad den personen kan? Är de kapabla till det jag kan?'", sa Palmer. "Det kan, på gott och ont, vara ögonöppnande att se andra versioner av dig själv fatta beslut som du inte skulle fatta. Oavsett om det gäller Doctor Strange, Wanda eller någon annan av våra karaktärer."

Benedict Cumberbatch har djärvt hävdat att filmen kommer att vara "i nivå med Spider-Man: No Way Home" (enligt Empire), han sa vidare till Total Film "det kommer att bli en helt otrolig, spännande åktur". Skådespelaren pratade också med den amerikanska radiostationen KRCW och menade att det var på tiden att Strange allierade sig med andra hjältar: "Han håller sin position som vuxen i periferin av [Avengers], men bara så här länge. Det finns alltid ett ögonblick då han måste arbeta med andra och slå sig ihop med dem. Och vem vet, vi kanske ser det i nästa film; du får vänta och se."

Samtidigt sa Disneys VD Bob Chapek, vid ett nyligen genomfört möte med Disneys aktieägare, (enligt fankontot Doctor Strange 2 Updates på Twitter) att filmen kommer att "tänja på gränserna för berättande" och "koppla ihop delar av MCU på oväntade sätt". Vi är sålda på den idén!

I en intervju med Glamour magazine, sa Olsen "Det är en galen film, de går definitivt för vibbar av skräckgenren", vilket utan tvekan kommer att få hjälp av Raimis rötter – kommentarer som Olsen bekräftade i en annan intervju (via CinemaBlend). Enligt en annan Marvelläckare, i form av KC Walsh, betyder "skräckvibbarna" att det också finns många dödsfall i filmen, vilket till synes bekräftas av Wandas blodprydda ansikte i den officiella trailern.

Hemlighetsmakeriet runt the Multiverse of Madness är så stort att Benedict Wong avslöjade (enligt Slashfilm) att flera versioner av nyckelscener har spelats in för att hindra spoilers från att läcka. En sak som Benedict Wong kan bekräfta är att hans karaktär är den riktiga Sorcerer Supreme. Wong sa det i No Way Home – han tog över från Strange när den sistnämnde togs ur existens i Avengers: Infinity War. Benedict Wong tror att ett skifte i dynamiken kommer spela en stor roll i Doctor Strange 2 när han säger till Slashfilm: "Jag kallar det Wongs fas. Det är ett intressant och trevligt skifte. Wong har tagit sig an en ny roll och dynamiken skiftar mellan de (Wong och Strange) båda.

Kan det vara en av de största Marvel-filmerna någonsin? Cumberbatch verkar tycka det och säger till Total Film: "Filmen är väldigt, väldigt ambitiöst. Och om ror det i hamn så tror jag att det kan bli en av de största (Marvel-filmerna) vi har sett hittills." Vi hoppas att han får rätt.

Doctor Strange 2: påverkan på MCU

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: hur påverkas andra MCU-produktioner?

Det verkar som att Doctor Strange kommer vara ankaret i MCU från och med nu. (Image credit: Sony Pictures)

Det verkar som att Doctor Strange in the Multiverse of Madness kommer att ha en stor inverkan på MCU. Enligt Variety sa Marvel Studios president Kevin Feige nyligen : "Du (Benedict Cumberbatch) har blivit MCU:s ankare och den enda skådespelaren som är kapabel att vägleda oss genom multiversumets galenskap."

Om så är fallet, hur binds historien i Doctor Strange 2 ihop med tidigare och kommande projekt?

I Spider-Man: No Way Home gick Strange med på att hjälpa Peter Parker att få alla att glömma att han är Spider-Man, det efter att Mysterio hade avslöjat Parkers identitet i slutet av Far From Home. Men Peter fick Strange att tappa fokus när han uttalade trollformeln, vilket gjorde att verkligheten gick sönder och nästintill öppnar multiversumet. Det är alltså från den filmen som Stranges granskning av multiversumet börjar på riktigt.

I Loki avsnitt 6, dödade Sylvie (Sophia Di Martino) en av Kangs versioner – den till synes odödliga He Who Remains (Jonathan Majors). I kombination med att Wanda bråkar med Darkhold för att potentiellt väcka sina söner till livet igen, tycks alla tre händelserna hänga ihop och göra att multiversum blir ett mycket större hot mot MCU än någon inser.

När det gäller framtida filmer och TV-serier kan Ant-Man and the Wasp: Quantumania också ha lösa band till Doctor Strange 2. Enligt regissören Peyton Reed skulle filmen kunna utforska the Quantum Realm, en plats där verkligheten är förvriden och inte följer fysikens lagar, i större detalj.

Så handlingen i Multiverse of Madness kan påverka även den dimensionen, men det är oklart hur. Det kan ha något att göra med ankomsten av Kang the Conqueror, en annan stor Marvelskurk, som kommer att medverka i Ant-Mans tredje film. He Who Remains hintade starkt om Kangs ankomst i finalavsnittet av Lokis första säsong, men det finns inga detaljer om handlingen för för Quantumania än.

Marvel Studios Fantastic Four kanske har kopplingar till Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Det här är spekulationer från vår sida, men multiversumets ankomst kan leda till att de till sist introduceras som en del av Marvels fas 4. Kang och Fantastic Fours mest kända skurk, Doctor Doom, har en historia i serierna. Med Kang på väg till MCU så är det möjligt att inte Doctor Doom är lång efter – och det skulle göra det möjligt för Fantastic Four att dyka upp de också. Mr Fantastics potentiella framträdande som en del av Illuminati kan också ha kopplingar till detta.

Finally, could we see the X-Men finally make their way to the MCU? Professor X's appearance, and the fact that Wanda is something of a mutant, has fans thinking that Doctor Strange 2 could lay the foundations for their MCU arrival. If it does, it would put those X-Men MCU fan requests to bed once and for all.

Slutligen, kan vi få se X-Men äntligen dyka upp i MCU? Professor X ankomst och det faktum att Wanda är något av en mutant, får fans att tro att Doctor Strange 2 kan lägga grunden för deras MCU-ankomst. Om så är fallet så skulle äntligen alla fans som önskar X-men som en del av MCU till slut få som de vill.