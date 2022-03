Moon Knight saattaa käynnistää kokonaisen Marvel-miniuniversumin

Moon Knight -tähti Ethan Hawke on vihjaillut tulevan Marvel-sarjan poikivan mahdollisia minisarjoja.

IGN:n kanssa keskustellut Hawke, joka nähdään Moon Knightin pahis Arthur Harrowina, vihjaili sarjan seuraavan mahdollisesti Iron Manin jalanjäljissä pohjustaen tulevia Marvel Cinematic Universe (MCU) -universumin tuotantoja.

Disney+:ssa julkaistavassa kuusiosaisen sarjan pääosassa nähdään Oscar Isaac, eikä tuotannolla ole toistaiseksi minkäänlaisia siteitä aiempiin Marvel-projekteihin. Hawke kuitenkin mainitsee, että sarja saattaisi toimia ponnahduslautana uusille supersankarielokuville ja -sarjoille, jos katsojat ottavat sarjan hyvin vastaan.

Kun Hawkelta kysyttiin, onko Moon Knight oikeasti itsenäinen tarina, näyttelijä vastasi:

"Hyvä uutinen on se, että se on luultavasti molempia. Se kannattelee itse itseään ja toimii minisarjana – ja jos ihmiset pitävät siitä, se saattaa toimia lähtölaukauksena jollekin laajemmalle."

Emme toistaiseksi tiedä, millä tavoin Moon Knight on yhteyksissä muihin Marvel-tuotantoihin. Kyseessä on tosin ensimmäinen kerta, kun yksi sarjan näyttelijöistä vihjailee Moon Knightin saavan mahdollisia sivuprojekteja tulevaisuudessa.

Moon Knight käynnistyy Disney+:ssa keskiviikkona, 30. maaliskuuta. Uusia jaksoja julkaistaan sen jälkeen viikkotahdilla.

Mitä sarjoja voisi olla kehitteillä?

Moon Knight on saattanut esitellä jo yhden sivuprojektin. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Hawken kommentti on kenties ensimmäinen virallinen kommentti siitä, että Moon Knight saattaa toimia lähtölaukauksena omalle miniuniversumille Marvelin Phase 4 -projektien keskuudessa. Innokkaat fanit ovat tosin olleet jo sitä mieltä, että yksi tällainen sivuprojekti on jo kehitteillä.

Muun muassa The Wrap ja The Cosmic Circus ovat uutisoineet, että Marvel Studios kehittää Disney+:aan uutta Halloween-erikoisjaksoa, joka perustuisi Werewolf by Night -sarjaan. Yksittäisen erikoisjakson ohjaaja on huhujen mukaan säveltäjänä paremmin tunnettu Michael Giacchino.

Alkuperäisellä sarjakuvalla on yhteyksiä Moon Knightiin, sillä kaksikko otti toisistaan mittaa Moon Knightin ensimmäisessä elokuussa 1975 julkaistussa numerossa. Hahmon ensimmäinen televisiosovitus saattaisi niin ikään toimia Werewolfin debyyttinä MCU:ssa. The Wrapin mukaan Gael Garcia Bernalin kerrotaan kiinnitetyn ihmissuden nimikkorooliin, ja tuotannon itsessään kerrotaan olevan jo käynnissä lokakuussa 2022 nähtävää julkaisua varten.

Vaan mitä muita projekteja tämän lisäksi voisi olla kytköksissä Moon Knightiin?

Lyöttäytyykö Steven Grantin toinen persoona muiden supersankareiden kanssa yhteen? (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Yksi todella ilmeinen projekti olisi Midnight Sons -elokuva. Sarjakuvissa kyseinen ryhmä erikoistuu yliluonnollisten uhkien ehkäisyyn, mikä sattuu olemaan myös Moon Knightin ominaisalaa. Marc Spector/Steve Grant onkin ollut osa Midnight Sonsin kokoonpanoa, johon on lukeutuneet myös Doctor Strange ja Blade. Jälkimmäinen kaksikosta on saamassa oman elokuvansa vuonna 2023, kun taas MCU:n Doctor Strange on seikkaillut jo yliluonnollisten aiheiden parissa ja matkaa pian myös multiversumeihin toukokuussa 2022. Kun soppaan lisää vielä Kit Haringtonin esittämän Black Knightin Eternalsista, kokoonpano alkaa olla jo melko messevä.

Sitten on olemassa myös Marvel Knightsit. Nimeämätön supersankariryhmä on koostunut muun muassa Moon Knightista, Daredevilistä, Shang-Chistä sarjakuvista. Näistä jälkimmäinen on tehnyt jo oman debyyttinsä MCU:ssa, kun taas Production Weekly väittää Daredevilin kerrotaan saavan oman Disney+-sarjan tulevaisuudessa. Hahmo nähtiin jo pikaisesti Spider-Man: No Way Homessa.

Daredevilin väitetty uusioversiohuhu ilmaantui vain hetki sen jälkeen, kun Disney ilmoitti Netflixin Marvel-sarjojen siirtyvän omaan suoratoistopalveluunsa. Vaikka sarjat on jo nähtävissä Yhdysvalloissa, näiden tarkempaa julkaisuajankohtaa Suomessa ei ole vielä kerrottu.

