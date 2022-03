«Moon Knight» kan bli base for en mini-MCU-franchise, ifølge Ethan Hawke

Is Moon Knight about to kickstart a mini MCU-style series of movies and TV shows?

«Moon Knight»-skuespiller Ethan Hawke har ymtet om muligheten for at Marvel-serien kan bli kimen til et knippe spin-off-prosjekter.



I samtale med IGN sier Hawke, som for øvrig spiller skurken Arthur Harrow i den kommende serien på Disney+, at «Moon Knight» kan finne på å følge i «Iron Man»s fotspor, og fungerer som en slags base for kommende Marvel Cinematic Universe (MCU)-produksjoner.



«Moon Knight», med Oscar Isaac i hovedrollen, vil være å finne på strømmetjenesten i form av en TV-serie i seks deler, men uten noen videre koplinger til tidligere Marvel-prosjekter. Det er derfor naturlig at Hawke ymter om at «Moon Knight» kan fungere som katalysator for andre superheltfilmer og -TV-serier, på samme måte som «Iron Man» var, i sin tid – gitt at serien slår an hos fansen.

Da skuespilleren fikk spørsmål om hvorvidt historien i «Moon Knight» virkelig står på egne bein, svarte Hawke: «De gode nyhetene er at det muligens er begge deler. Den lever og puster på egen hånd, den fungerer som en begrenset serie – og hvis folk lar seg engasjere og blir entusiastiske, så kan dette være opprinnelseshistorien til en større greie.»



Akkurat nå vet vi ikke om «Moon Knight» kommer til å ha noe særlig med tilknytning til tidligere Marvel-produksjoner. Dette er likevel første gang noen involverte i produksjonen har foreslått at det kan bli mer «Moon Knight»-basert innhold i fremtiden.



Noe vi imidlertid er helt sikre på er at «Moon Knight» har premiere på Disney+ onsdag den 30. mars. Videre episoder blir lagt ut hver uke til samme tid.

Kommentar: Hvilke andre «Moon Knight»-baserte prosjekter kan være på vei?

«Moon Knight» kan allerede være kimen til én spin-off. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Hawke ser ut til å være første person som offentlig snakker om at «Moon Knight» har et potensial som base for et overnaturlig univers som tar del i Marvels Phase 4-planer. Likevel er det ikke første gang teorien er i omløp. Er man fan av MCU vet man antakeligvis allerede at en spinoff-serie basert på «Moon Knight» allerede later til å være på trappene.



Ifølge flere kilder, inkludert The Wrap og The Cosmic Circus, er Marvel Studios nå i ferd med å lage en spesialepisode på Disney+ i tilknytning Halloween, basert på Werewolf by Night-karakteren. Innholdet regisseres av komponist Michael Giacchino (kjent fra «The Batman» og «Spider-Man: No Way Home»), og har en viss tilknytning til «Moon Knight».

Det er i det minst tilfellet i tegneserien. Duoen barket samme i det første «Moon Knight»-heftet i august 1975, så det skal ikke mye godvilje til for å konkludere med at «Moon Knight»-produksjonen hadde et og annet å si for at Werewolf nå dukker opp i MCU. Det sies at Gael García Bernal har fått æren av å spille gråbein (ifølge The Wrap), og at produksjonen skal være i gang, i forkant av premieren i oktober 2022 på Disney+.



Dette prosjektet ser altså ut til å bli noe av – men hvilke andre MCU-prosjekter kan «Moon Knight» være base for?

Kommer Steven Grants alter ego til å spille på lag med andre overnaturlige helter? (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

En av de lavthengede fruktene er for eksempel en film basert på Midnight Sons. I tegneserien ordner denne superheltgruppen, rent spesifikt, opp i overnaturlige problemer, et hjørne av MCU som «Moon Knight»-TV-serien befinner seg i. Marc Spectors alter ego har vært en del av Midnight Sons-gjengen, og det samme har Doctor Strange og Blade. Sistnevnte får for øvrig sin egen spillefilm en eller annen gang i løpet av 2023, mens MCU-varianten av Doctor Strange har vist seg mer enn nok kapabel til å bli med i gjengen med sine multivers-eskapader i mai 2022. Får man med Black Knight fra «Eternals», i Kit Haringtons skikkelse, så begynner det å ligne på en Midnight Sons-gjeng som kan sparke fra seg.

Eller hva med en spillefilmvariant av Marvel Knights? Denne superheltgruppen har tidligere bestått av karakterer som Moon Knight, Daredevil og Shang-Chi. Sistemann i rekka er allerede etablert i MCU, mens The Man Without Fear sies å være i ferd med å få sin egen serie på Disney+ (ifølge Production Weekly) som følge av cameo-rollen i «Spider-Man No Way Home».



Det påståtte Daredevil-comebacket vil i så fall lanseres i kjølvannet av at «Daredevil»-serien, og et drøss andre Netflix-produserte Marvel-serier, migrerer til Disney+ den 16. mars. Ingen av disse TV-seriene kan strømmes i 4K ennå, men i likhet med Daredevil/Moon Knight-samarbeidet er det verdt å følge med på utviklingen i tiden som kommer.



Er du ute etter mer Marvel-basert innhold, ta en titt på vår artikkel som forklarer hvordan du ser Marvel-filmene i rekkefølge. Titt også innom når «Moon Knight» lanseres for mer informasjon om TV-serien.