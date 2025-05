Kameraene i Samsung Galaxy S25 FE er lekket – og de er alt annet enn imponerende

Samsung Galaxy S25 FE kan få de samme bakre kameraene som forgjengeren

Bare selfiekameraet skal visstnok få en oppgradering

Tidligere lekkasjer tyder på at brikken heller ikke blir mye bedre

Det virker nesten som om Samsung har en grense for hvor mange interessante telefoner selskapet kan lansere i løpet av et år. Etter å ha lagt til en ny og spennende modell i sortimentet i form av Samsung Galaxy S25 Edge, hører vi nå at Samsung Galaxy S25 FE kan bli betydelig mindre interessant.

Ifølge GalaxyClub (via GSMArena) vil Samsung Galaxy S25 FE få nesten identiske kameraer som forgjengeren. Det sies at telefonen igjen vil få et hovedkamera på 50 MP, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 8 MP telefotokamera med 3x optisk zoom.

Det eneste kameraet som ifølge denne informasjonen faktisk blir oppgradert er selfiekameraet, som sies å bli på 12 MP – noe som er et lite steg opp sammenlignet med 10 MP i Samsung Galaxy S24 FE.

Med andre ord høres det ut som kameraene knapt blir forbedret i det hele tatt. Selv om et 50 MP hovedkamera ikke er dårlig, hører ikke et 8 MP telefotokamera hjemme på en telefon i øvre mellomklasse i 2025. Men som artikkelen bemerker, slår Galaxy S25 FE Galaxy S25 Edge på det punktet uansett – siden sistnevnte helt mangler et telefotokamera.

Selv brikken kan bli en skuffelse

Samsung Galaxy S24 FE (Image credit: Future)

Det er ikke bare kameraene som ser ut som de blir gjenbrukt. Tidligere rykter har antydet at Galaxy S25 FE enten vil få nøyaktig samme Exynos 2400e-brikke som S24 FE, eller en litt forbedret versjon av Exynos 2400 (uten «e»).

Uansett er det et steg ned fra det man finner i resten av Galaxy S25-serien, og selv om det siste alternativet viser seg å være sant, er det fortsatt ikke en stor forbedring fra fjorårets modell.

Så det virker som om det ikke blir mange grunner til å kjøpe Galaxy S25 FE hvis du allerede har en Galaxy S24 FE. Selv om du oppgraderer fra en billigere modell, kan det være vanskelig å rettferdiggjøre et kjøp – med mindre den nye FE-versjonen er betydelig billigere enn den vanlige Galaxy S25.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Om det er tilfelle gjenstår å se. Referanser til fastvare for Galaxy S25 FE har allerede dukket opp, noe som tyder på at lanseringen ikke er så langt unna. Det er imidlertid verdt å nevne at Galaxy S24 FE ikke dukket opp før i september i fjor, så hvis Samsung følger samme utgivelsesplan, kan det ta flere måneder.