Samsung lanserer Galaxy A80 med flippbart trippelkamera og 6,7 tommer skjerm

Samsung merker nok konkurransen fra produsenter som Xiaomi og Huawei som leverer en jevn strøm av gode telefoner i mellomklassen, og i dag svarer de ved å lansere hele fire nye modeller i Galaxy A-serien. (Strengt tatt viste dem frem fem telefoner, men A50 er allerede i salg.)

Det nye utvalget tyder på at Samsung ønsker å tilby noe for enhver smak, med et stort utvalg av ulike skjermstørrelser og tekniske løsninger.

Galaxy A80 og A70

Aller mest spennende er likevel A80. Den har nemlig en skjerm på hele 6,7 tommer, og et roterbart trippelt kamera. Kameraet skyves opp fra baksiden, og kan altså brukes både som front- og bakkamera. Kameraene består av et 48 MP-hovedkamera, i tillegg til et vidvinkelkamera og et dybdekamera.

Den store fordelen for deg som liker å ta selfies, blir naturlig nok at du får hele tre kameraer på boltre deg med.

Galaxy A80 har en stor og heldekkende skjerm. Kameraene flippes rundt når man skiver baksiden av telefonen oppover.

I og med at kameraet skyves opp fra baksiden, har A80 heller ikke noe skjermhakk. Skjermen er for øvrig av AMOLED-typen, og den har fingeravtrykkleser integrert.

Galaxy A80 skal komme i salg til sommeren til en veiledende pris på 6780 kr, og du vil kunne velge mellom fargene sølv, gull og svart.

Galaxy A70

Galaxy A70 har et mer tradisjonelt design.

Galaxy A70 har på sin side også en 6,7 tommer AMOLED-skjerm og tre kameraer på baksiden, men her sitter de fast og telefonen har i stedet et 32 MP selfie-kamera i front som sitter i et tradisjonelt skjermhakk. Fokuset for A70 ligger heller først og fremst på batterikapasitet, for den er utstyrt med et batteri på hele 4500 mAh. Også denne har fingeravtrykkleser i skjermen.

Prisen ligger på 4290 kroner, og den skal komme i salg i mai.

Galaxy A40 og A20e

Samsung har også valgt å slå sammen den gamle Galaxy J-serien og den nye A-serien, og A40 og A20e er å regne som videreføringer av førstnevnte.

Galaxy A40 har to kameraer på baksiden på henholdsvis 16 MP og 5 MP, og et selfie-kamera på forsiden på 25 MP. Skjermen er på 5,9 tommer og av AMOLED-typen, mens batteriet er på 3100 mAh.

Prisen er på overkommelige 2490 kroner, og salgsstart er allerede torsdag denne uka.

Billigst av de nye modellene er Galaxy A20e, som gir deg en 5,8 tommer LCD-skjerm med 720p-oppløsning, to bakkameraer på 13 og 5 MP og et frontkamera på 8 MP. Det er også verdt å merke seg at den er laget i plast, noe som også reflekteres i den beskjedne prisen på 1990 kroner. A20e skal komme i salg i mai.

Galaxy A70, A40 og A20e vil alle selges i fargene sort, hvit, blå og koral.