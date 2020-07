Hvordan se de beste strømmekonsertene hjemmefra

2020 er annerledesåret for musikk og konsertopplevelser. I denne artikkelen oppsummerer vi den nye strømmevirkeligheten og hvordan du finner de beste strømmekonsertene.

Våren 2020 ble vi fratatt vår mulighet til å oppsøke musikk lokalt. Konsertarenaer ble stengt ned, ølkranene stoppet, og musikere over det ganske land – og resten av verden for øvrig – fikk beskjed om å holde seg hjemme, i likhet med ivrige konsertgjengere, som hadde gledet seg til at snøen forsvant og at festivalfrekvensen økte i takt med antall spirende vårblomster.

Det ble raskt klart nettopp hvor dyrebare konserter er. Nå satt vi plutselig hjemme i helgene og snakket om avlysningen av akkurat den konserten, med akkurat det bandet, og savnet ble ikke mindre av den øvrige menneskelige kontakten vi i fellesskap nektet oss selv.

Strømming var ikke noe nytt i begynnelsen av 2020, men tvungen innesitting ble grobunn for en eksplosjon av både nye og etablerte aktørers strømmebehov, og det ble raskt klart at vår higen etter livemusikk kunne tilfredsstilles, men denne gangen var det en DIY-bevegelse som måtte til – og særlig hjemmesnekret ble det i Norge.

Neil Young spiller virtuell konsert i Fireside Sessions. (Image credit: Neil Young/Daryl Hannah)

#TogetherAtHome og Brakkesyke

Plattformene sto klare fra start. Twitch, Instagram, YouTube og Facebook har alle muligheten til å strømme live fra omtrent hva det måtte være av enheter. Så lenge man har et kamera og en mikrofon er det potensielt duket for konsert.

På verdensbasis var det Chris Martin som var førstemann ut av de som valgte å knytte seg til emneknaggen #TogetherAtHome, og ble et slags startskudd for de store aktørene – men her hjemme hadde vi tjuvstartet. Brakkesyke 2020 ble til på et blunk. The Switch-medlem og journalist Filip Roshauw plasserte seg i spissen, og den Facebook-baserte bevegelsen hadde sin første konsert 12. mars, fem dager før Coldplay-vokalist Martin.

Førstemann ut foran webkameraet var Arthur Kay Piene, med en intim og impromptu kveld foran pianoet sammen med en svært engasjert seerskare som kom med sangønsker via chat.

Arthur Kay Piene spilte den aller første strømmekonserten på Brakkesyke 2020. (Image credit: Brakkesyke 2020/Arthur Kay Piene)

Den første pressekonferansen til regjeringen eksponerte trangen til fellesskap i nettbaserte konserter, og under den første konserten regnet det hjerteemojier og likes (dette var før «omtanke»-emojien eksisterte.)

«[...] det ble en voldsom fellesskapsfølelse rundt den gjengen som samlet seg rundt Brakkesykekonsertene, spesielt i starten.» skriver Piene til TechRadar via e-post.

«Man ser jo at mye musikk vil være stille, gi trøst og fluktveier nå som verden er så oppe i trynet ditt og ødelagt som internett forteller oss hele tiden. For meg ga det meg en mulighet til å gjøre noe jeg innerst inne hadde lyst til å gjøre uansett, spille akustisk piano hjemme i stua med løse rammer, rom for humor og utforske en del ideer i sanntid, samtidig som man kan få respons på det i tilnærmet realtime.» fortsetter han.

Brakkesyke 2020 ble raskt stedet å være om man ville oppleve norsk livemusikk, samtidig vokste fenomenet i alle nettets kriker og kroker. Innen mars var omme kokte internett nesten over av strømmer.

Hva trenger du for å få en god digital konsertopplevelse?

Selv om det spartanske i teknologien som ofte blir brukt under opptak gir en passende rustikk følelse av tilstedeværelse kan det likevel være en god idé ikke å komplisere lyden ytterligere i seer- og lytterenden. Desto bedre utstyr man bruker, desto mer kan man destillere ut det som finnes av (ofte begrensede mengder) lydinformasjon i strømmene.

Generelt sett er det enklere å få med seg detaljer ved bruk av hodetelefoner kontra høyttalere, og tidligere i signalkjeden kan man videre forbedre lyden med en OK forsterker og en gjennomsiktig DAC. Det er imidlertid i det siste leddet (høyttalerne, rommet de er i og hvordan disse er plassert i forhold til øret) at man tjener aller mest. Derfor er det å anbefale at man tar i bruk hodetelefoner (man plasserer lyden så nære øret som mulig, uten interaksjoner med rommet rundt), og gjerne varianter som har aktiv støydemping (slik at man ytterligere kan fjerne uønskede momenter som gjør det vanskeligere å få med seg detaljene.)

Hvis du er ute etter å få aller mest ut av strømmekonsertene i 2020 anbefaler vi at du følger med på vår samleside for lyd og bilde, her finner du alle våre tester av det nyeste innen lydprodukter. Av hodetelefoner og ørepropper som har fått gode skussmål i det siste finner man eksempelvis Sennheiser Momentum True Wireless 2, X by Kygo Xelerate og Sony WF-1000XM3. Vi har også egne guidesider som lister opp de beste hodetelefonene i 2020, og de beste støydempende hodetelefonene på markedet.

Lady Gaga var kurator for «One World: Together at Home». (Image credit: Global Citizen)

Opplev strømmekonserter sammen

Man kan også velge å nyte de digitale konsertene i en mer åpen og løs setting, eller i sofakroken foran TV-en og lydplanken. Opplevelsen av strømmekonserter blir bedre sammen med andre, og hvis seansen skal bli optimal bør man forsikre seg om at internettkoplingen rekker bort til både lyd- og bildeenhetene.

Mange bruker Bluetooth-høyttalere både i og utenfor huset, og mange av disse støtter strømming via Wi-Fi. Hvis du har gått og irritert deg over lusne hastigheter og mobiltelefoner som faller ut er det ingen grunn til å vente med oppgraderingen. Et godt mesh-nettverk gir ikke bare en særdeles god dekning, særlig om du har et større hus (eller en hage du gjerne vil ha på nett), men også god nok hastighet til å takle videostrømmer i alle oppløsninger – perfekt for digitale konserter.

Google Nest er en enkel og elegant mesh-løsning. (Image credit: Google)

De beste strømmekonsertene akkurat nå

Siden vi i 2020 er velsignet med såpass mange plattformer som har strømmemuligheter, og artister generelt er en brokete gjeng, kan det være vanskelig å manøvrere i strømmejungelen.

Et godt utgangspunkt for å få en oversikt kan være å ta for seg tjeneste for tjeneste. Twitch er tjenesten som tilbyr størst mangfold, siden dette er en plattform som først og fremst tilrettelegger for strømming av eget innhold, og som i stor grad var kjent for dette selv før vårens utbrudd av COVID-19. Tjenesten har en egen underkategori for musikk, hvis man vil utforske på egenhånd. På YouTube er emneknaggen #TogetherAtHome det sikreste kortet for større evenementer. På Facebook finnes det flere samlesider som i praksis arrangerer eller publiserer konserter (altså funger som kuratorer). I tillegg til ovennevnte Brakkesyke 2020 finnes eksempelvis også Social Distancing Streaming Concerts og Koroneserien. På Instagram er det hele mindre organisert, og baserer seg gjerne på at man følger artistene man er interessert i.

Nær sagt alle de største norske festivalene har blitt avlyst, men mange har likevel valgt å arrangere miniversjoner som strømmes over nett. DNB arrangerer visninger av disse festivalene i form av konseptet Festivalsommer. For å få tilgang går man inn på denne nettsiden og registrerer seg, deretter får man påminnelser og tilgang til konsertstrømmene. Hvis du ikke er DNB-kunde fra før av er betalingen en «uforpliktende samtale en gang i løpet av de neste månedene» (man registrerer seg med telefonnummer og e-postadresse). Festivalene involvert strømmer hver fredag fra 12. juni til 22. august. Totalt åtte festivaler strømmer i sommer, og inkluderer Piknik i Parken (PiP), Øyafestivalen, Kongsberg Jazzfestival og Pstereo, for å nevne noen.