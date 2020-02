Test: X by Kygo Xelerate

Xelerate er et par enkle trådløse ørepropper fra X by Kygo, som leverer der det virkelig gjelder, nemlig når det kommer til lyd og passform. Det er få ekstra finesser å snakke om her, men hvis du bare trenger et par gode propper til trening så er disse et godt kjøp.

X by Kygo er det nye navnet til Kygos eget lydmerke, som tidligere gikk under navnet Kygo Life. Samtidig har også den den norske produsenten endret navnekonvensjon på selve produktene fra modellnummer som A11/800 og E7/1000 til Xenon og Xelerate, og det er sistnevnte vi har inne til test denne gangen.

X by Kygo Xelerate spesifikasjoner: Bluetooth-standard: 5.0 Batterilevetid: 8 timer Robusthetssertifisering: IPX5 Kodeker: SBC, AptX Elementstørrelse: 5,8 mm Frekvensrespons: 20 – 20.000 Hz Følsomhet ved 1 kHz: 95 +/- 3 dB Bluetooth-rekkevidde: 10 m Vekt: 15 g

Dette er et par trådløse ørepropper med ledning mellom, og de har en utforming og en markedsføring som tyder på at de er rettet spesielt mot trening. Det finnes selvfølgelig mange propper som har et slikt fokus og mange av dem er i tillegg av «helt trådløs»-typen, et produktsegment som har blitt enormt populært i det siste, men det er ingen tvil om at propper med ledning mellom også har sin plass. Ikke minst selges X by Kygo Xelerate til en veldig overkommelig pris, og det kan jo også gjøre dem til et fristende valg for mange.

Pris og tilgjengelighet

X by Kygo Xelerate er i salg nå for 799 kroner, og du kan velge mellom en helsort og en grå og hvit variant.

Design og passform

Gummipropper og vinger i tre ulike størrelser sikrer at du kan få god passform, uansett ørestørrelse og -form. (Image credit: Truls Steinung)

Xelerate har en veldig enkelt fremtoning i sort, men det hvite krysset på hver propp levner likevel ingen tvil om at dette er snakk om et Kygo-produkt. I motsetning til nye Xenon som har lysende X-er, så er kryssene på Xelerate imidlertid bare trykket på. Utover det er proppene nøytrale nok, med et ganske sporty preg.

Når det kommer til passform så gjør Xelerate en veldig god jobb, og det er mye takket være gummiproppene som er levert av det norske selskapet Freebit. Disse proppene er brukt i produkter fra Jaybird, JBL, SkullCandy og mange flere, og de er også å finne i X by Kygos egne helt trådløse propper E7/1000 som vi har testet tidligere.

Vinger i tre ulike størrelser sikrer at proppene sitter godt fast uansett ørestørrelse, og gummitupper i tre ulike størrelser sikrer at du får god forsegling uansett størrelsen på øregangene dine.

Funksjoner og batterilevetid

FJernkontrollen er utstyrt med volumkontroll og multifunksjonknapp. (Image credit: Truls Steinung)

Funksjonsmessing kunne ikke Xelerate vært stort enklere. Du skrur dem på med multifunksjonsknappen, og den samme knappen brukes til å starte og stoppe avspilling og til å aktivere Google Assistant eller Siri. Utover det kan du justere volum, og det er egentlig det.

Den eneste andre finessen Xelerate kan sies å ha, er at de er utstyrt med magneter på baksiden av hver propp som lar deg henge dem sammen. På den måten blir de til et kjede rundt halsen. Vi skulle riktignok ønske at magneten var litt sterkere slik at de hang litt bedre sammen, men det gjør stort sett nytten når du for eksempel tar en pause fra musikken for å prate med treningskompisen din.

Enda bedre hadde det vært om magnetene også hadde satt proppene i hvilemodus slik som med OnePlus Bullets Wireless, men det er dessverre ikke tilfelle her. Vi kan jo håpe at X by Kygo legger til dette i en eventuell neste versjon.

Ladeporten er skjult bak en gummiklaff. (Image credit: Truls Steinung)

På den positive siden kan vi trekke frem at Xelerate har utrolig rask tilkobling til telefonen, og det virker som det går under et sekund fra du skrur dem på til de er klare til avspilling. Opplevelsen kan minne mye om den du får fra proprietære oppkoblingsløsninger som du får med AirPods og iPhone eller OnePlus Bullets Wireless og OnePlus-telefoner, og det bidrar til den gode følelsen av at Xelerate er et produkt som «bare fungerer».

En litt negativ ting vi imidlertid må nevne, er at velkomstbeskjeden som sier at proppene er på og tilkoblet låter litt overstyrt og støyete. Dette er selvfølgelig ikke noe stort problem, men det er litt irriterende i og med at man hører dette hver gang man skrur dem på.

Lyd

X by Kygo Xelerate kan kobles sammen ved hjelp av magneter i hver propp, slik at du kan henge dem rundt halsen. (Image credit: Truls Steinung)

Heldigvis leverer X by Kygo Xelerate der det virkelig gjelder, nemlig på lydsiden. Vi skal ikke påstå at de låter helt fantastisk, men til denne prisen er opplevelsen helt kurant.

Spesielt setter vi pris på den godt definerte bassen, som gir en fin tyngde til helheten uten å ta overhånd. Det kommer selvfølgelig ekstra godt med når du trener, og hvis du trenger pumpende bass for å holde motivasjonen oppe så skal du vite at du får det her.

Samtidig er det heller ikke mye å si på gjengivelsen av mellomtone og diskant, og det er rom til greit med detaljrikdom i begge registre. Spesielt setter vi pris på at diskanten holder seg ren og livlig uten å vrenge, selv med høyt volum.

Alt dette gjør at Xelerate faktisk fungerer godt med et stort utvalg av ulik musikk, fra akustiske opptak der mellomtonedetaljrikdommen er stor til tyngre musikk som krever balanse for at ikke enkeltelementer skal drukne. Det må vi si er ganske bra for et par trådløse propper til 799 kroner.

Konklusjon

X by Kygo Xelerate er utstyrt med IPX5-sertifisering, og skal dermed tåle en løpetur i regnet. (Image credit: Truls Steinung)

X by Kygo Xelerate er et enkelt produkt som gjør det det skal, og gjør det på en god måte. Du får få ekstra finesser, men det er jo ikke alltid nødvendig heller.

Designet er diskret og sporty, passformen er glimrende med gode valgmuligheter når det kommer til å tilpasse med riktig gummipropper for dine ører, og lyden er akkurat passe basstung og livlig til å gi deg litt ekstra energi når du trener.

I tillegg er jo prisen veldig overkommelig, og da er det ikke så farlig at ikke du får ekstra finesser som automatisk stopp når du tar ut proppene eller når du setter magnetene sammen.