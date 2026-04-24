Elon Musk zegt dat binnenkort nog maar één model van Tesla door mensen zal worden bestuurd

Tijdens de Q1-kwartaalwinstbespreking van het bedrijf verklaarde Tesla-CEO Elon Musk dat het merendeel van de productie op lange termijn zal bestaan uit de tweezits Cybercab en dat iedereen die zelf wil blijven rijden, zal moeten uitwijken naar de langverwachte Roadster.

“Na verloop van tijd zal het logisch zijn dat ons volledige aanbod bestaat uit autonome voertuigen van verschillende groottes,” aldus Musk. “Sterker nog, op de lange termijn zal de nieuwe Tesla Roadster de enige auto zijn die nog handmatig bestuurd kan worden,” voegde hij toe.

Het voertuig in kwestie wordt al sinds 2017 aangekondigd, toen het bedrijf begon met het aannemen van aanbetalingen voor een volledig nieuwe tweezits elektrische sportwagen.

In die periode beweerde Tesla-CEO Elon Musk dat de auto de van 0 naar 60 mijl per seconde kan gaan in 1,9 seconden en suggereerde hij dat er technologie van SpaceX gebruikt zou worden om de wagen korte tijd te laten “vliegen”.

Tijdens de laatste meeting stelde Musk de lancering van de Roadster echter opnieuw uit. Volgens hem kan het bedrijf de auto “over een maand of zo” onthullen.

“Ik denk dat het een van de meest spectaculaire demo’s ooit kan worden,” zei hij, zonder verdere details te geven over wanneer we hem precies te zien krijgen of wanneer de productie van start gaat.

Analyse: Tesla's technologie is al jaren "dichtbij"

De visie van Elon Musk op een volledig autonome toekomst bezorgt Tesla momenteel de nodige koppijn. Steeds meer Tesla-eigenaars ondernemen juridische stappen vanwege eerdere beloftes rond Full Self-Driving.

Tijdens de recente earningscall gaf Musk uiteindelijk toe dat “Hardware 3 simpelweg niet in staat is om unsupervised FSD te realiseren”, ondanks eerdere garanties aan klanten dat dit wel mogelijk zou zijn.

Hij stelde vervolgens dat het bedrijf onderzoekt of het “microfabrieken of kleine fabrieken” kan bouwen in grote steden om oudere HW3-auto’s te upgraden naar HW4. Concrete details over hoe dat precies zou werken, gaf hij niet.

Opvallend genoeg gaf Musk tijdens dezelfde call ook aan dat de AI4-chips op hun beurt weer snel vervangen zullen worden door krachtigere technologie.

Aangezien de recent onthulde AI5-chips voorlopig niet in auto’s terechtkomen, maar eerder ingezet worden voor Optimus-robots, werkt Tesla nu aan een AI4 Plus-upgrade voor zijn self-driving computer. Die moet het RAM-geheugen verhogen van 16GB naar 32GB per chip. Dit is goed voor in totaal 64GB, vergelijkbaar met de nieuwste automotive processors van Nvidia.

Lees je echter tussen de regels door, dan lijkt het erop dat HW4 met de AI4 Plus-chip waarschijnlijk krachtig genoeg is om Supervised Full Self-Driving te blijven draaien, maar onvoldoende om volledig zelfstandig te rijden. En net dat is het doel waar Tesla al jaren naartoe werkt, en de belofte die miljoenen klanten in eerste instantie over de streep trok.