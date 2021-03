Kia EV6 onthuld: sneller dan een Ferrari?

De Kia EV6 is officieel uit de doeken gedaan. De elektrisch wagen biedt indrukwekkende prestaties, een langwerpig, gebogen display en een groot bereik. De auto is beschikbaar in drie modellen: de EV6, EV6 GT-Line en EV6 GT. De laatste biedt zelfs prestaties die je in supercars kunt verwachten. Volgens Kia kan de EV6 GT van 0 naar 100 km/u in 3,5 seconden. Het heeft daarnaast een topsnelheid van 260 km/u.

In een drag race van 400m wist de EV6 GT een Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT, Porsche 911 Targa 4 en Ferrari California T te verslaan. Dit toont zonder meer hoe snel de wagen kan optrekken.

De video is hieronder te bekijken (vanaf 12:15).

Kia levert een 58 kWh batterij met standaard bereik aan en een 77,4 kWh batterij voor een groter bereik (tot 510 km). Deze opties zijn zowel beschikbaar voor de tweewielaandrijving als de vierwielaandrijving bij de EV6 en EV6 GT-Line. Voor het EV6 GT-model geldt dat enkel de 77,4 kWh batterij en vierwielaandrijving mogelijk zijn.

Het 58 kWh EV6-model kan van 0 naar 100 km/u in 6,2 seconden, terwijl de 77,4 kWh EV6 met vierwielaandrijving dit in 5,2 seconden kan.

Er is ondersteuning voor 800V ultrasnel laden. Bij de variant met tweewielaandrijving en 77,4 kWh batterij kan de accu in 18 minuten van 10 procent naar 80 procent worden opgeladen.

De Kia EV6 beschikt over een geïntegreerd langwerpig display dat uit twee 12 inch schermen bestaat. Een zit achter het stuur en de ander in het midden van het dashboard. Deze schermen bieden alles wat je nodig hebt als het op infotainment aankomt. Er is daarnaast een surround sound audiosysteem van Meridian ter beschikking, wat waarschijnlijk optioneel is.

Het is de verwachting dat de auto rond september verkrijgbaar zal zijn. De wagen is beschikbaar vanaf 44.595 euro voor het EV6-model. De GT-line is beschikbaar vanaf 56.895 euro en de GT kost minstens 63.595 euro (waardoor het concurreert met de Tesla Model 3).