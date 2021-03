Easter Egg Hunt: win de Oppo Find X3 Neo

Het duurt nog even voordat alles weer een beetje terugkeert naar normaal, maar gelukkig verandert er niets aan onze toch al altijd digitale Easter Egg Hunt. Iedere werkdag van 29 maart tot en met 2 april trakteren we jullie lezers op een nieuw 'paasei' wat jullie kunnen winnen. We raden jullie zeker aan om mee te doen, want er zitten weer heel wat toppers tussen!

In het tweede paasei zit een grote, splinternieuwe prijs: de Oppo Find X3 Neo. Deze high-end smartphone is voorzien van een prachtig, slank design en maakt gebruik van een hoogwaardige AMOLED-display. Ook aan power is er geen gebrek en dankzij de multifunctionele camera-opzet schiet je altijd met scherp.

Doe mee en win!

Easter Egg Hunt Vandaag mogen we een deelnemer blij maken met de Oppo Find X3 Neo. Vul dit deelnameformulier in of druk op de dealknop hieronder en doe mee! Deelnemen kan tot woensdag 31 maart 2021 om 12 uur.Deal bekijken

Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de Oppo Find X3 Neo in zijn of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.