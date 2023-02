Cowboy 4 review

De Cowboy 4 biedt heel veel waarde met sterke hardware en een mooie smartphone-achtige interface. De elektrische fiets is krachtig, stijlvol en ideaal om de stad mee door te crossen. Dankzij het makkelijke onderhoud en de grote gebruiksvriendelijkheid is het de ideale keuze voor bijna elke trip.

Review in een notendop

Als je op zoek bent naar een e-bike voor in de stad, moet je een goede reden hebben om geen Cowboy 4 te kopen. Als een van de twee fietsen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding op de markt, denken wij dat hij een lichte voorsprong heeft op zijn belangrijkste rivaal, zowel wat betreft de hardware als de gebruikerservaring.

Ontworpen door de Belgische fietsenmaker Cowboy, biedt deze vierde versie van de elektrische fiets zowat alles wat je maar kunt wensen van een e-bike die gemaakt is om je door de stad te helpen navigeren. Hij is heel eenvoudig, zeer onderhoudsvriendelijk en, dankzij een draadloos opgeladen smartphone-interface, in staat om je de juiste richting te wijzen.

(Image credit: Joseph Delves)

De Cowboy 4 gebruikt een combinatie van een achterwielmotor en een enkele versnelling om je vooruit te brengen. Deze wordt aangedreven door een verwijderbare batterij die de meeste fiets meerdere keren op en neer naar je bestemming kan brengen zonder op te laden.

Hij is verkrijgbaar met een standaard of doortrapframe, die beide vrijwel identieke onderdelen gebruiken, waaronder ingebouwde en centraal aangedreven verlichting, een olievrije riemaandrijving en hydraulische schijfremmen. Beide modellen zijn afgewerkt met spatborden en staan vrij rechtop voor een ontspannen rijpositie, terwijl brede banden en een vaste vork het algemeen utilitaire ontwerp van de motorfiets voortzetten.

Dat is allemaal heel modern, maar het is duidelijk ontworpen om vooral gelegenheidsfietsers aan te spreken of degenen die eerder werden afgeschrikt door reguliere fietsen. Om dit niet-traditionele publiek nog meer aan te trekken, wordt de Cowboy bestuurd middels een zeer geavanceerde smartphone app. Voor 29 euro extra kan je jouw smartphone opladen tijdens het fietsen met de wireless oplader. Hiermee krijg je ook toegang tot de statistieken van de fiets.

Het enige nadeel is de actieradius: met 70 km met trapondersteuning presteert hij even goed als de Ampler Curt, maar minder dan de Ribble Hybrid Al, die tot 97 km kan rijden en een vergelijkbaar prijskaartje heeft. Met de Cowboy smartphone app kun je de energie-opties niet aanpassen om wat meer afstand af te leggen ten koste van het vermogen en dat kan sommige rijders teleurstellen die langere weekendtochten willen maken. Maar voor de gelegenheidsfietsers is dat geen probleem.

Prijs en releasedatum

Je kan de fiets rechtstreeks bij Cowboy (opens in new tab) kopen voor 2.890 euro inclusief verzending.

Dat is zeker niet goedkoop, maar dat is een redelijke prijs voor een e-bike met deze specificaties, en is iets minder dan de vergelijkbaar gestroomlijnde WAU Bike.

Design

Het ontwerp van de Cowboy 4 kenmerkt zich door een hoge mate van integratie en minimalistische onderdelen. Grotendeels vanwege de motorondersteuning kan hij volstaan met een enkele versnellingsbak en vertrouwt hij op de extra elektrische ondersteuning in plaats van op versnellingen om heuvels of tegenwind aan te kunnen. Hierdoor blijft de hele fiets zowel licht als onderhoudsvriendelijk.

De motor die deze truc mogelijk maakt, zit verborgen in de versnellingsbak, terwijl de batterij gemakkelijk te zien is achter de zadelbuis. Hij kan worden vergrendeld voor de veiligheid tijdens het parkeren, maar kan ook worden verwijderd om binnenshuis op te laden.

(Image credit: Joseph Delves)

De onderdelen die de rest van de fiets vormen, zoals de remmen en banden, zijn allemaal merkloos en meestal in opdracht van Cowboy. Maar een echte nerd kan waarschijnlijk wel de fabrikanten identificeren en gelukkig is het allemaal kwaliteitsspul. De schijfremmen zijn hydraulisch, wat betekent dat ze werken op betrouwbare vloeistof in plaats van op de meer ingewikkelde kabels.

De Cowboy 4 heeft geïntegreerde lampjes die werken op de oplaadbare accu van de fiets. (Image credit: Joseph Delves)

De Cowboy 4, afgerond met spatborden om je rug droog te houden, is verkrijgbaar met een conventioneel of een step-through frame. Beide zijn verkrijgbaar in één maat, waarbij de step-through geoptimaliseerd is voor fietsers van 160-190 cm en het standaardmodel voor fietsers van 170-195 cm. Dit laat iedereen daartussenin vrij om te kiezen wat ze het liefst willen. Na beide geprobeerd te hebben, denken we dat de step-through niet alleen een goede keuze is voor wie een kinderzitje of fietstassen wil gebruiken, maar misschien ook wel het meest comfortabele van de twee.

Prestaties

Welke je ook kiest, zowel de mechanische als de elektronische eigenschappen van de fiets zijn uitstekend. De motor voelt zelfverzekerd aan wanneer je kracht moet zetten en is ideaal om een voorsprong te nemen in het verkeer.

Maar in tegenstelling tot de meeste fietsen, kan de trapondersteuning niet worden aangepast via de smartphone app. Dat kan vervelend zijn voor wie meer zelf wil doen, en het is ook niet ideaal wanneer je door gebieden met voetgangers rijdt, waar een minder enthousiaste motor beter zou zijn. Maar 95% van de tijd is de ondersteuning perfect. Het is zeker niet het soort fiets dat je bezweet achterlaat wanneer je je bestemming bereikt.

Het andere nadeel is dat je de vermogensinstellingen van de Cowboy 4 niet kunt aanpassen om het vermogen van de motor te verlagen in ruil voor wat extra actieradius. De fiets heeft een maximaal bereik van 70 km, wat niet uitzonderlijk is (de Ribble Hybrid Al e blijft tot 97 km rijden en is ook een uitstekende e-bike voor in de stad). Het ontbreken van aanpasbare instellingen betekent dat het eenvoudiger is om gewoon op te stappen en te gaan met die banaan. Houd er wel rekening mee dat dit een fiets is voor in de stad en niet voor lange weekendtochten.

De fiets werkt ook zo goed als geruisloos en fietst gewoon lekker rustig. Je hebt nooit het gevoel dat de fiets schokt. De remmen zijn krachtig, zelfs in de regen, terwijl de contactpunten zoals het zadel en de handvaten comfortabel zijn.

De Cowboy 4 kan je smartphone draadloos opladen terwijl je navigeert met de app (Image credit: Joseph Delves)

Dat brengt ons bij de slimme digitale extra's van de motor, want die zijn er in overvloed. Om te beginnen moet je, om hem te ontgrendelen, gewoon je voorgeprogrammeerde telefoon bij je hebben en opstappen. Eenmaal geactiveerd kan je telefoon in je zak blijven, maar een veel betere plek is in de extra Quad Lock case van de motor. Daar wordt hij niet alleen draadloos opgeladen, maar kan hij ook fungeren als persoonlijke digitale assistent om je de weg te wijzen.

Houd er wel rekening mee dat het opladen van je telefoon de batterij een beetje extra belast. Volgens Cowboy duurt een volledige lading 3,5 uur en dit klopte bij onze ritjes. Wij gaven er de voorkeur aan om de batterij los te koppelen en op te laden onder ons bureau tijdens de werkdag. In tegenstelling tot e-bikes met een volledig geïntegreerde batterij zoals die van Ribble, hoef je niet de hele fiets aan te sluiten op een stopcontact.

Hoewel het bij sommige merken soms een bijzaak is, kun je aan de app van Cowboy zien dat er bijna net zoveel werk in zit als in de fiets. Als je een locatie hebt gevonden waar je naartoe wilt, zorgt hij niet alleen voor snelle routes met weinig verkeer, maar vertelt hij je ook hoe lang het duurt voordat je er bent en hoeveel batterij je nog over hebt bij aankomst.

Als je bent vergeten waar je je fiets hebt gelaten, of erger nog, als die is gestolen, helpt een ingebouwde GPS-tracker je hem terug te vinden. Tegelijkertijd toont de app zaken als huidige snelheid en afgelegde afstand, terwijl je ook al je dagelijkse ritten kunt registreren. Het zal zelfs een vooraf gekozen contactpersoon informeren over je locatie in het geval van een crash.

De Cowboy 4 heeft geen versnellingen, en de motor start automatisch als je begint te trappen. (Image credit: Joseph Delves)

De slimme functies stoppen ook niet bij de fiets of de app. Een van de grootste problemen van het rijden in veel steden is mogelijke diefstal. Als extraatje verzekert Cowboy je fiets ook tegen diefstal voor 120 euro per jaar, oftewel 12 euro per maand. Dit is veel goedkoper dan een op zichzelf staande verzekering en als je van dit aanbod gebruik maakt, ben je waarschijnlijk minder bang om je fiets te gebruiken. Momenteel biedt Cowboy ook een mobiele reparatieservice.

De Cowboy 4 is verkrijgbaar met twee frame stijlen. (Image credit: Joseph Delves)

Conclusie

Andere bedrijven maken slimme e-bikes voor in de stad, maar er zijn er maar weinig die het zo goed doen als Cowboy als je kijkt naar de prijs. Dan is er nog de uitstekende ondersteunende app, samen met de mogelijkheid om een goedkope verzekering af te sluiten. De Cowboy is bij uitstek geschikt voor gebruik in de stad, maar is ook gewoon een heel prettige fiets om op te rijden. Heel anders dan de e-bikes van meer traditionele bedrijven, vormt dit een pakket dat bijna alles overtreft.

Koop hem als...

Je snel de stad wilt doorkruisen

Een snelle e-bike die weet waar hij naartoe gaat. De combinatie van een snelle motor, eenvoudig ontwerp en uitstekende app zorgt ervoor dat je snel en gemakkelijk je weg vindt.

Je eenvoud en functionaliteit wilt

Geen vering, een riemaandrijving en spatborden. De Cowboy 4 kan lang mee voordat hij onderhoud of andere aanpassingen nodig heeft.

Je een telefoon wilt gebruiken voor navigatie

De uitstekende app van Cowboy is erg handig om op je stuur te hebben. Het slimme draadloze opladen van de fiets zorgt ervoor dat het gebruik ervan je batterij niet leeg trekt.

Koop hem niet als...

Je een traditionele fietservaring wilt hebben

De Cowboy is ongelooflijk snel en efficiënt. De niet instelbare motorondersteuning is echter vrij krachtig. Misschien wil je liever het vermogen verminderen en je benen wat meer gebruiken.