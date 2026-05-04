Android Auto lijkt widgets aan het homescherm toe te voegen

Nu de Gemini AI-upgrade voor Android Auto-gebruikers wereldwijd is uitgerold, focust Google zich alweer op de volgende upgrade: widgets voor je Android Auto-homescherm.

De eerste tekenen van deze upgrade werden al maanden geleden gespot, maar in de nieuwste versie van de Android Auto-app heeft het team van Android Authority nog meer verborgen code ontdekt die suggereert dat we niet lang meer hoeven te wachten op widgets.

Wanneer de feature uiteindelijk ook echt is uitgerold, zal er een nieuwe 'Car widgets'-optie te vinden zijn in de instellingen voor Android Auto. Dat is tenminste wat de ontdekte beelden suggereren. Vanuit dat submenu kan je dan widgets kiezen op een vergelijkbare manier als op je smartphone.

Het is helaas nog niet duidelijk wanneer Google begint met het uitrollen van deze feature naar gebruikers, maar wat er te zien is, ziet er al redelijk af uit. Later deze maand vindt het Google I/O 2026-evenement plaats (op 19 en 20 mei) en dat zou wel een logisch moment zijn voor het aankondigen van deze upgrade.

Beperkte ruimte

De code en afbeeldingen die Android Authority heeft ontdekt, suggereert dat we te maken krijgen met veel van dezelfde widgets die ook gewoon op Android-telefoons beschikbaar zijn.

Denk aan aftellen tot een bepaalde datum, kalenderpreviews, batterij-informatie, fitnessinformatie en nog veel meer. Hoewel je misschien niet alle widgets van je telefoon ook op je Android Auto-scherm nodig hebt, kunnen sommige toch wel handig zijn.

Wel is ruimte natuurlijk beperkt op een Android Auto-display, zeker als het scherm ook (grotendeels) in beslag wordt genomen door Google Maps. Het zal dus interessant zijn om te zien hoe Google dit precies wil implementeren.

Hopelijk weet Google dit op een manier te doen die gebruiksvriendelijk is en goed werkt, zodat we niet tegen allerlei vervelende bugs aanlopen die weer met nieuwe updates moeten worden opgelost.