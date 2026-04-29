"Je telefoon is straks niet meer van jou": fans zijn niet blij met grote aankomende verandering voor Android

Een minder open besturingssysteem

We weten inmiddels al een tijdje dat Google van plan is om app-ontwikkelaars zich te laten verifiëren door hun ID te overhandigen, zelfs als ze hun apps via third-party app stores willen aanbieden. Android-gebruikers lijken echter steeds bozer te worden over deze aankomende verandering.

Er is zelfs een website genaamd Keep Android Open waarop er wordt afgeteld tot het moment dat de verandering wordt doorgevoerd (momenteel over 125 dagen) en er ook wordt uitgelegd waarom dit problematisch is.

Een onnodig complex alternatief

(Image credit: Keep Android Open)

(Image credit: Keep Android Open)

Er zou nog steeds een mogelijkheid moeten blijven bestaan om ongeverifieerde apps te installeren, maar dat proces bestaat uit zo'n negen stappen en ergens tussendoor moet je ook nog eens 24 uur wachten. Daarnaast weten veel Android-gebruikers waarschijnlijk niet eens af van deze optie. Keep Android Open wijst er ook nog terecht op dat dit hele proces alsnog gebruikmaakt van Google Play Services en dat dit betekent dat Google deze 'workaround' op elk moment ook kan dwarsbomen. Daar zou niet eens een besturingssysteemupdate voor nodig zijn.

Ook veel Android-gebruikers laten op Reddit merken hoe ontevreden ze zijn met deze aankomende verandering. We zijn opmerkingen zoals "tijd voor Linux-telefoons", "dus het open ecosysteem was gewoon een fase" en "weer een onnodige vereiste". De verandering lijkt dus inderdaad niet heel populair te zijn.

Helaas lijkt het er niet op dat Google van gedachten gaat veranderen. Dat betekent dat we in september waarschijnlijk dus toch in deze nieuwe situatie terechtkomen. Helaas is "stemmen met je portemonnee" hier ook niet zo eenvoudig. Het voornaamste alternatief voor Android is iOS en dat besturingssysteem is altijd al nog meer gesloten geweest.

Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

