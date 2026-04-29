"Je telefoon is straks niet meer van jou": fans zijn niet blij met grote aankomende verandering voor Android

We weten inmiddels al een tijdje dat Google van plan is om app-ontwikkelaars zich te laten verifiëren door hun ID te overhandigen, zelfs als ze hun apps via third-party app stores willen aanbieden. Android-gebruikers lijken echter steeds bozer te worden over deze aankomende verandering.

Er is zelfs een website genaamd Keep Android Open waarop er wordt afgeteld tot het moment dat de verandering wordt doorgevoerd (momenteel over 125 dagen) en er ook wordt uitgelegd waarom dit problematisch is.

De website geeft aan dat het erop lijkt dat "je telefoon straks niet meer van jou is". Google kan je na deze verandering namelijk tegenhouden als je probeert om een app van een ontwikkelaar die zich niet heeft geverifieerd te installeren. Google claimt dat dit het risico moet verminderen dat mensen kwaadaardige apps downloaden. Dat zal ook wel kloppen, maar er zitten ook wat duidelijke nadelen aan vast.

Ontwikkelaars worden na de verandering bijvoorbeeld gevraagd om een officieel identiteitsdocument te delen, een bepaald tarief te betalen én in te stemmen met Google's algemene voorwaarden. Daar zal misschien sommige mensen toch echt tegenhouden om een nieuwe ontwikkelaar te worden. Daarnaast maakt dit het ook gemakkelijker voor overheden om apps te laten verwijderen als ze geen fan zijn van deze apps, zelfs uit third-party app stores.

De website vindt dit ook een beetje verraderlijk gedrag ten opzichte van Android-gebruikers. Google beperkt hiermee namelijk apparaten die verkocht werden met deels de belofte van een meer open platform.

Een onnodig complex alternatief

Er zou nog steeds een mogelijkheid moeten blijven bestaan om ongeverifieerde apps te installeren, maar dat proces bestaat uit zo'n negen stappen en ergens tussendoor moet je ook nog eens 24 uur wachten. Daarnaast weten veel Android-gebruikers waarschijnlijk niet eens af van deze optie. Keep Android Open wijst er ook nog terecht op dat dit hele proces alsnog gebruikmaakt van Google Play Services en dat dit betekent dat Google deze 'workaround' op elk moment ook kan dwarsbomen. Daar zou niet eens een besturingssysteemupdate voor nodig zijn.

Ook veel Android-gebruikers laten op Reddit merken hoe ontevreden ze zijn met deze aankomende verandering. We zijn opmerkingen zoals "tijd voor Linux-telefoons", "dus het open ecosysteem was gewoon een fase" en "weer een onnodige vereiste". De verandering lijkt dus inderdaad niet heel populair te zijn.

Helaas lijkt het er niet op dat Google van gedachten gaat veranderen. Dat betekent dat we in september waarschijnlijk dus toch in deze nieuwe situatie terechtkomen. Helaas is "stemmen met je portemonnee" hier ook niet zo eenvoudig. Het voornaamste alternatief voor Android is iOS en dat besturingssysteem is altijd al nog meer gesloten geweest.