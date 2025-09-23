We vergeleken Samsungs duurste en goedkoopste OLED TV: wat krijg je voor dat extra geld?

Samsung heeft meerdere enorm indrukwekkende OLED TV's op de markt gebracht sinds zijn terugkeer naar OLED met de Samsung S95B uit 2022. In 2023 wist zijn middenklasser, de Samsung S90C, zelfs de LG C3 te verslaan en de titel van 'beste tv in het algemeen' te verdienen voor dat jaar. De tv werd vervolgens ook onze tv van het jaar.

Een van de beste tv's die we tot nu toe hebben getest, is de Samsung S95D. Dat model kwam in 2024 uit en introduceerde toen Samsungs 'OLED Glare Free'-scherm. Dat is een feature die spiegelachtige reflecties enorm goed weet te elimineren wanneer je content bekijkt in een felverlichte ruimte.

In 2025 heeft Samsung zijn formule weer verbeterd bij de nieuwe Samsung S95F. Deze tv heeft een nog beter OLED Glare Free-scherm en een hogere helderheid. De S95F kreeg vijf sterren in onze review en wist veel indruk te op ons te maken in een redelijk casual OLED-vergelijking en een tweede vergelijking tussen verschillende premium OLED TV's van 2025. Bij beide vergelijkingen nam de tv het op tegen drie andere modellen die tot de beste OLED TV's van het jaar behoren: de LG G5, de Sony Bravia 8 II en de Panasonic Z95B.

De S95F is een premium tv met een premium prijs, dus gelukkig biedt Samsung ook goedkopere OLED TV's aan binnen zijn line-up, zoals de Samsung S85F. Wij hebben dit instapmodel ook getest en hij beschikt nog steeds over veel van de dingen waar OLED-liefhebbers naar op zoek zijn.

De S85F is veel goedkoper dan de S95F. De 65-inch S85F heeft een adviesprijs van 1.599 euro, terwijl je voor hetzelfde formaat van de S95F oorspronkelijk 3.499 euro moest betalen. De vraag is dus: wat krijg je nou precies voor die 1.900 euro extra bij de S95F? We hebben de twee tv's naast elkaar gezet om erachter te komen.

Hier even een opmerking over de foto's hieronder: de S95F (rechts) heeft een beetje een rode tint in al deze foto's dankzij de manier waarop zijn QD-OLED-paneel werd vastgelegd door de camera, maar dit is in het echt niet te zien.

Helderheid

De Samsung S95F (rechts) biedt een veel hogere helderheid dan de S85F (links) en dat zorgt ervoor dat scènes met veel witte tinten er bijvoorbeeld levendiger uitzien. (Image credit: Future)

Deze twee tv's verschillen het meest van elkaar op het gebied van helderheid. In onze tests hebben we een HDR-piekhelderheid van 2.132 nits gemeten in de Filmmaker-modus op de S95F. De HDR-piekhelderheid die we bij de S85F kregen was 777 nits. De full-screen helderheid (weer in HDR en in de Filmmaker-modus) was bij de S95F 390 nits en bij de S85F 147 nits. Die getallen waren ongeveer hetzelfde in de Film-modus.

Dit verschil in helderheid was het beste te merken bij het bekijken van beelden met veel lichte kleuren, zoals de sneeuwscènes in zowel Top Gun: Maverick als op de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray. De hogere helderheid van de S95F zorgde ervoor dat de reflecties op de sneeuw er levendiger uitzagen in vergelijking met de S85F. Dit was vooral het geval in de Film-modus, waarbij de S95F er echt veel feller uitzag.

Kleurweergave

Image 1 of 2 Deze scène uit Wicked toont hoeveel feller en levendiger kleuren er op de S95F (rechts) uitzien vergeleken met de S85F (links). (Image credit: Universal Pictures / Future) In de Filmmaker-modus zitten de resultaten veel dichter bij elkaar in de buurt. (Image credit: Universal Pictures / Future)

De S95F en de S85F wisten allebei geweldige resultaten te leveren op het gebied van kleurweergave. Bij het bekijken van de 'Wizard & I'-scène uit Wicked, met beide tv's in de Film-modus, zagen beelden er op beide toestellen accuraat uit, met rijke kleuren. Wel zorgde de extra helderheid van de S95F voor een nog iets levendiger beeld. In een shot waarin Elphaba onder een boom stond, zagen de roze bloemen er bijvoorbeeld levendiger uit op de S95F en datzelfde gold ook voor de groene tinten van de bladeren en van Elphaba's huid.

De strijd werd wat spannender toen we de tv's overschakelden naar hun Filmmaker-modi. In dezelfde scène uit Wicked was de S95F natuurlijk wel weer wat feller, maar beide tv's toonden hier natuurlijke kleuren en uitstekende details.

Bij wat andere beelden van de Spears & Munsil demodisk zagen we hetzelfde fenomeen. Een veld vol rode bloemen zag er feller uit op de S95F in de Film-modus, maar de tv's zaten dichter bij elkaar in de buurt in de Filmmaker-modus. Bij een shot van een oranje vlinder zag de S85F er opmerkelijk genoeg zelfs iets realistischer uit in de Film-modus. De oranje kleur zag er op de S95F toen iets te oververzadigd uit.

Donkere scènes en contrast

Image 1 of 2 Beide tv's tonen een geweldig contrast, zelfs bij donkere films zoals The Batman. (Image credit: Warner Bros. / Future) in een fellere omgeving zie je hoeveel effectiever de S95F (rechts) is dan de S85F dankzij zijn hogere helderheid en antireflectiescherm. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Bij donkere scènes, zoals het neonverlichte reuzenrad tegen een donkere achtergrond op de Spears & Munsil-disk, toonden beide tv's uitstekende zwartwaardes. Bij het bekijken van de tv's in een donkere ruimte was er geen heel groot verschil te merken tussen de S85F en S95F. Dat was het geval in de Film- en Filmmaker-modi en laat dus zien dat OLED TV's uit verschillende prijsklassen altijd een consistente, diepe zwartwaarde weten te leveren.

Om de verschillen in contrast en schaduwdetails te beoordelen, hebben we de tv's blootgesteld aan The Batman. Deze film gebruiken we vaak als een redelijk extreme test om te zien hoe tv's omgaan met donkere scènes vanwege zijn erg lage helderheid. In een donkere ruimte wisten allebei de tv's weer een fantastisch contrast en geweldige schaduwdetails te leveren.

In de openingsscène op het metrostation en in de 'crime scene'-scènes werd er een mooi contrast vertoond tussen de felle tinten van lampen en fakkels en de donkere omgevingen. Dat was het geval op zowel de duurdere S95F als de goedkopere S85F. Het contrast was wel iets sterker op de S95F dankzij de hogere helderheid, maar de S85F zag er ook goed uit. Beide tv's toonden uitstekende schaduwdetails. Boekenplanken en schilderijen waren nog goed zichtbaar tegen de donkere muren. De S85F had hier en daar iets minder diepe zwartwaardes, maar het verschil was wel echt minimaal.

We kunnen hier niet ontkennen hoe effectief het Glare Free-scherm van de S95F is. Dit is een feature die exclusief is voor Samsungs flagship tv's. Toen we de verlichting boven de tv's aanzetten in onze testruimte, konden we duidelijk spiegelachtige reflecties van objecten in de ruimte zien op het scherm van de S85F. De S95F wist ze echter vrijwel volledig te elimineren en nog steeds rijke zwartwaardes te tonen.

Bij het bekijken van The Batman in een felverlichte ruimte, was het lastig om alles nog goed te zien op de S85F vanwege de weerspiegelingen in beeld. Dat zorgde voor een verminderd contrast en minder duidelijke detailweergave. Dezelfde film was onder dezelfde omstandigheden echter nog prima te bekijken op de S95F.

Allebei de tv's wisten zeer realistische texturen weer te geven. Details zoals haar en gezichtskenmerken krijgen hierdoor een soort 3D-achtige kwaliteit. Het superieure contrast van de S95F zorgde wel voor iets meer diepte en scherpte op dat model, maar de S85F ziet er ook nog steeds erg waarheidsgetrouw uit.

Samsung S95F: de extra kosten waard?

Hoewel de Samsung S95F (rechts) de superieure tv is, wist de Samsung S85F (links) nog steeds geweldige prestaties te leveren. (Image credit: Future)

Als je deze twee televisies naast elkaar ziet, is het duidelijk dat de S95F een betere tv is. Dit komt dankzij zijn hogere helderheid, levendigere kleurweergave en effectievere antireflectiescherm. De S95F beschikt ook over meer gaming-features, heeft betere ingebouwde speakers (al zouden we voor beide tv's aanraden dat je ook een van de beste soundbars aanschaft) en een wat stijlvoller design dankzij zijn externe 'One Connect Box' voor alle aansluitingen.

Uiteindelijk is het prijsverschil van 1.900 euro (voor het 65-inch model) toch wel lastig te verantwoorden. Ja, de S95F is echt een fantastische tv, maar voor veel mensen zijn de features en prestaties van de S85F meer dan goed genoeg.

Wij vinden dan ook dat de S85F een betere prijs-kwaliteit biedt. Hij weet de juiste balans te bieden tussen features, prestaties en prijs. Als de flagship S95F binnen je budget past, is dat wel de betere keuze, maar als je voor de S85F kiest, zal je zeker niet teleurgesteld zijn.