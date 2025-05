We vergeleken middenklasse mini-LED en OLED TV's en OLED wint op één belangrijk vlak

OLED en mini-LED zijn twee van de belangrijkste displaytechnologieën die allebei een betere beeldkwaliteit bieden dan standaard LED TV's.

Veel van de beste tv's van vandaag de dag gebruiken een van deze twee technologieën. Om tussen deze technologieën te kiezen en de beste voor jou te vinden, is het handig om rekening te houden met meerdere factoren. Voorheen was OLED vrijwel altijd de betere optie als je betere zwartwaardes en een beter contrast wilde, maar mini-LED was beter voor helderheid. Dit is grotendeels nog steeds het geval, maar de verschillen tussen wat elke paneeltechnologie te bieden heeft, zijn wel enigszins veranderd.

Sommige van de beste OLED TV's, zoals de LG G5, weten nu een piekhelderheid van meer dan 2.000 nits te bereiken. Dat is hoog genoeg om toch wel redelijk te kunnen concurreren met mini-LED TV's op het gebied van helderheid. Aan de andere kant hebben sommige van de beste mini-LED TV's inmiddels flink verbeterde 'local dimming', waardoor zwartwaardes er dieper uitzien en dichter in de buurt van OLED-kwaliteit komen.

We hebben wat tijd door kunnen brengen met de TCL C7K mini-LED TV, het middenklasse model uit TCL's line-up van 2025, en hebben dit model vergeleken met de Panasonic MZ1500 OLED TV (uit 2023) om te zien hoe groot de verschillen tegenwoordig eigenlijk nog zijn (bij middenklasse modellen). Andere OLED-modellen die enigszins vergelijkbaar zijn, zijn de Panasonic Z85A uit 2024 en de LG C5 uit 2025.

OLED vs mini-LED: kleur

Image 1 of 2 De TCL C7K (links) toonde felle, levendige kleuren in vergelijking met de Panasonic MZ1500 (rechts), terwijl dat model rijkere, gedetailleerdere kleuren toonde. (Image credit: Future) (Image credit: Future)

OLED en mini-LED hebben allebei hun voordelen als het gaat om de kleurweergave. Bij mini-LED TV's zijn kleuren er vaak feller en levendiger uit, terwijl kleuren er op OLED er meestal meer verzadigd en dieper uitzien dankzij het hoge contrast dat OLED-technologie mogelijk maakt. Dit was overigens niet precies wat we merkten bij het vergelijken van de C7K en de MZ1500.

Bij het bekijken van de 4K Blu-ray van Wicked op beide tv's in hun 'Dolby Vision Dark'-beeldmodi hadden de kleuren op de TCL C7K verrassend veel diepte, terwijl ze nog steeds de levendige look van mini-LED (als gevolg van de hoge piekhelderheid) wisten te behouden. De roze bloemen rondom Elphaba in de 'Wizard & I'-scène zagen er op beide tv's levendig uit, maar we vonden de C7K hier toch een iets aantrekkelijker beeld bieden.

De MZ1500 toonde nog steeds wel de voordelen van de zelfverlichtende pixels van OLED ten opzichte van de achterverlichting met local dimming op de C7K. Elphaba's groene huid en de blauwe details in een patroon op de muur toonden hier een beter contrast, maar de C7K presteerde zeker niet slecht op dit vlak.

HDR10-demobeelden van de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray zagen er ook prachtig uit op de C7K. We bekeken deze beelden met de tv's in de Filmmaker-modus en de gele en groene tinten van de vleugels van vlinders zagen er feller en natuurlijker uit op de TCL-tv. Dezelfde beelden zagen er bij de Panasonic wel wat dieper uit.

OLED vs mini-LED: zwartwaardes, contrast en details

Image 1 of 2 De TCL C7K (links) demonstreerde verrassend sterke zwartwaardes en contrast vergeleken met de Panasonic MZ1500 (rechts), hier te zien bij Alien: Romulus (afbeelding 1) en The Batman (afbeelding 2). (Image credit: Future) (Image credit: Future)

We waren erg onder de indruk van de zwartwaardes die de C7K wist te leveren. Bij vrijwel elke donkere scène in een donkere gang of tunnel in Alien: Romulus zagen de zwartwaardes van de C7K er dieper en rijker uit dan we hadden verwacht, De MZ1500 presteerde hier als OLED TV nog steeds beter, maar dit was een geweldige demonstratie van de kwaliteit van de local dimming op de C7K.

We merkten hetzelfde bij het bekijken van The Batman. Schaduwdetails in de openingsscène zagen er uitstekend uit op beide tv's en ook hier vertoonde de C7K flink verbeterde zwartwaardes vergeleken met sommige mini-LED TV's die we in het verleden getest hebben.

Contrast was een ander gebied waarbij de resultaten dichter bij elkaar zaten dan verwacht. De C7K toonde een geweldige balans tussen lichtere en donkere tonen in de felle verlichting die zorgen voor de duistere sfeer in Alien: Romulus en The Batman. Ook hier wist de mini-LED TV dus goed te concurreren met de MZ1500.

Net als bij de kleurweergave, wist de MZ1500 OLED texturen met meer diepte en details weer te geven. Dat zorgt voor een meer 3D-achtig effect. Dezelfde texturen, zoals huiden en gezichtskenmerken werden nog steeds redelijk waarheidsgetrouw weergegeven op de C7K.

OLED vs mini-LED: schermuniformiteit

Image 1 of 2 Zwart-wit scènes uit Oppenheimer tonen uiteindelijk toch de minder goede schermuniformiteit van de TCL C7K (links) vergeleken met de Panasonic MZ1500 (rechts). Dit is waar OLED pas echt goed uit de verf komt. (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Tot nu toe wist de C7K ons op vrijwel elk vlak aangenaam te verrassen, maar Panasonics OLED TV wist toch op één gebied duidelijk beter te presteren: schermuniformiteit.

Schermuniformiteit refereert naar de mogelijkheid van een tv om grote gebieden met dezelfde kleur (bijvoorbeeld zwart) in beeld gelijkmatig weer te geven. OLED-panelen gebruiken zelfverlichtende pixels in plaats van achterverlichting en daardoor leveren ze over het algemeen uniformere kleuren op alle delen van het scherm. Aangezien mini-LED TV's achterverlichting nodig hebben, kan een gebrek aan controle over de local dimming-zones voor de achterverlichting zorgen voor problemen met uniformiteit.

Bij het bekijken van zwart-wit scènes uit Oppenheimer wist de C7K erg accuraat de zwarte en witte tinten weer te geven, samen met een reeks aan grijze tinten, maar we merkten ook wel wat bruine tinten op onder de zwarte balken aan de boven- en onderkant bij deze widescreen-scènes. Dat is een teken van wat minder goede schermuniformiteit. We hadden geen last van dit effect bij de MZ1500 OLED.

OLED vs mini-LED: conclusie

De TCL C7K (links) is uiteindelijk niet zo goed als de Panasonic MZ1500 (rechts), maar hij is wel feller, veel goedkoper en heeft een geweldige prijs-kwaliteitverhouding. (Image credit: Future)

Uiteindelijk kwamen we dus tot de conclusie dat de MZ1500 OLED de superieure beeldkwaliteit levert en dat komt dus ook door zijn zelfverlichtende pixels. Er is echter nog een erg belangrijke factor om rekening mee te houden: de prijs.

Een 65-inch C7K kan je momenteel voor zo'n 1.200 euro in huis halen, terwijl een 65-inch MZ1500 bij zijn release in 2023 ongeveer 3.500 euro.

Panasonics OLED TV's zijn altijd redelijk prijzig, maar zelfs een nieuwe middenklasse OLED TV van een ander merk zoals de LG C5 kost nog zo'n 2.600 euro (voor een 65-inch model). Dat is dus alsnog een enorm prijsverschil.

De MZ1500 is hier dus misschien wel de winnaar, maar de C7K demonstreert uitstekend wat voor geweldige prestaties je tegenwoordig kan verwachten van een mini-LED TV. Hij biedt ook een fantastische prijs-kwaliteitverhouding vergeleken met een OLED TV.