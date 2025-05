Waarom je soms beter een OLED TV van een jaar oud kan kopen

Als je op zoek bent naar een nieuwe OLED TV en je bijvoorbeeld ook online verschillende artikelen aan het raadplegen bent, zal je waarschijnlijk vooral de nieuwste modellen van de meest bekende merken tegenkomen. Dat is soms ook het geval in onze koopgidsen nadat we die nieuwste modellen getest hebben.

Dat is niet zo heel vreemd, want over het algemeen zijn de nieuwste modellen gewoon beter dan hun voorgangers en we proberen natuurlijk ook echt de beste tv's voor je op een rijtje te zetten. Daarnaast zal de voorraad van de oudere modellen op een bepaald punt op raken.

Dat de nieuwste OLED TV's beter zijn dan hun voorgangers, wil echter niet zeggen dat ze meteen een betere prijs-kwaliteitverhouding hebben. Vaak kan je een model van vorig jaar snel met flinke korting vinden nadat zijn opvolger is gearriveerd. Als er dan ook nog eens sprake is van weinig grote upgrades (en een goed updatebeleid voor het oudere model), is het het zeker waard om een topmodel van een jaar oud te overwegen.

In sommige gevallen is een upgrade naar een van de nieuwste OLED TV's het overigens wel waard, en daar zullen we in dit artikel ook naar kijken. Toch zijn er zeker genoeg redenen om wat geld te besparen en bijvoorbeeld voor de LG C4 te kiezen in plaats van de LG C5.

We zullen hier voornamelijk de OLED TV's van LG als voorbeeld gebruiken, omdat het ons opviel bij het testen van de LG C5 dat dit model, ondanks dat het een geweldige tv is, niet heel veel verschilt van zijn voorganger.

Geen gigantische upgrades

(Image credit: Future)

Een van de grootste redenen om geen gloednieuwe OLED TV te kopen, is als hij niet echt veel betekenisvolle upgrades introduceert ten opzichte van zijn voorganger. Er is vrijwel altijd sprake van enkele verbeteringen, maar dingen zoals een kleine helderheidsboost en nieuwe AI-features zijn niet altijd even merkbaar of relevant voor iedereen.

Dat zijn dan toevallig de grootste upgrades die de LG C5 heeft gekregen ten opzichte van de LG C4. De piekhelderheid heeft een boost gekregen en er zijn nieuwe AI-features geïntroduceerd.

Sommige van die AI-features kunnen zeker wel handig zijn in bepaalde situaties, maar lang niet iedereen zal ze gebruiken. Het is dan dus maar de vraag of je het het waard vindt om daar extra voor te betalen. Daarnaast kunnen sommige features simpelweg later via een update naar oudere modellen worden gebracht. Daar komen we verderop nog op terug.

Hoe groot een upgrade tussen generaties is, hangt natuurlijk af van de specifieke modellen en de grotere ontwikkelingen rondom de OLED-technologie die continu plaatsvinden. De LG C4 was bijvoorbeeld wel een grotere upgrade ten opzichte van zijn voorganger, de LG G3.

Flink prijsverschil

(Image credit: Future)

Als de upgrades op een nieuw model dus niet echt baanbrekend zijn, wordt het vooral interessant om te zien hoeveel geld je kan besparen door voor het model van een jaar geleden te kiezen.

Als je op dit moment op de website van LG kijkt, zie je dat een 65-inch model van de nieuwe LG C5 je zo'n 2.600 euro kost, terwijl de 65-inch LG C4 door LG zelf inmiddels een adviesprijs van ongeveer 1.600 euro heeft. Dat is een enorm verschil van 1.000 euro en dat is lastig te negeren. Daar kan je bijvoorbeeld nog een soundbar met subwoofer en achterspeakers voor kopen of je kan gewoon die extra 1.000 euro lekker op je bankrekening laten staan. Bij sommige andere retailers kan je de LG C5 overigens al wel voor iets minder geld vinden, maar dat geldt ook voor de LG C4.

Op een gegeven moment zullen we wel op een punt aankomen dat de LG C4 niet meer zoveel in prijs zal dalen, terwijl die van de C5 wel verder daalt. Uiteindelijk raakt de voorraad van de C4 natuurlijk ook op en zeker als dit oudere model flinke kortingen krijgt. Dan wordt de C5 pas echt een stuk interessanter qua prijs-kwaliteit.

Tot die tijd vinden we de LG C4 wel echt duidelijk een betere deal gezien de enigszins magere upgrades en het gigantische prijsverschil.

Een maatje groter?

(Image credit: Future)

Dat gigantische prijsverschil geeft je aan de ene kant dus de mogelijkheid om voor ongeveer hetzelfde budget een uitstekende tv én soundbar te kopen in plaats van alleen een tv. Je kan met dit prijsverschil ook overwegen om gewoon voor een maatje groter te kiezen.

Natuurlijk is niet iedereen op zoek naar het grootste OLED-scherm dat binnen hun budget past, maar soms is een formaat groter toch wel verleidelijk als het ineens binnen je budget past. OLED TV's zijn vrij prijzig, dus het is ook zeker te begrijpen als je bij de prijs van een nieuw 55- of 65-inch model al denkt dat dat het maximale is dat je aan een nieuwe tv wil uitgeven en dat je het daarom maar bij een meer "bescheiden" formaat houdt.

Je las hierboven al dat de 65-inch LG C4 zo'n 1.000 euro goedkoper is dan de 65-inch LG C5 op dit moment. Het is ook het vermelden waard dat dit 65-inch C4-model zelfs nog zo'n 300 euro goedkoper is dan het 55-inch model van de C5.

Voor dezelfde prijs of zelfs in veel gevallen een paar honderd euro minder kan je minstens één maat groter kiezen bij de C4 dan bij de C5. Als jouw budget maximaal 1.400 euro is, kan je zelfs twee maten groter krijgen bij het model van vorig jaar dan bij het nieuwste model (een 55-inch C4 in plaats van een 42-inch C5).

Als je dus wel het liefst een zo groot mogelijke tv wil die binnen je budget past, kijk dan zeker naar de modellen van een jaar oud.

(Image credit: LG)

Je hoeft je bij het aanschaffen van een OLED TV van vorig jaar, afhankelijk van het merk, ook niet snel druk te maken dat je belangrijke software-updates mist die op het nieuwe model zijn geïntroduceerd.

Er kunnen natuurlijk altijd bepaalde functies zijn die alleen door een nieuwe processor worden ondersteund, maar over het algemeen bieden veel van de bekende tv-fabrikanten tegenwoordig een redelijk goed updatebeleid aan, waarbij veel nieuwe functies uiteindelijk ook naar oudere modellen komen. Zo biedt LG vijf jaar software-ondersteuning met vier grote updates voor webOS (het besturingssysteem van LG-tv's).

Misschien moet je in sommige gevallen iets langer wachten voordat een ouder model de nieuwste software krijgt, maar je merkt pas na vier of vijf jaar (of bij Samsung zelfs zeven jaar) dat je niet meer de nieuwste features krijgt.

Daarnaast is het bij LG zo dat de tv's uit 2024 al een erg gestroomlijnde gebruikersinterface kregen in de vorm van webOS 24. WebOS 25 heeft die look dan ook grotendeels gewoon behouden.

Wanneer kan je wel beter voor het nieuwste model kiezen?

(Image credit: Future)

Als je een bepaald model OLED TV in gedachten hebt, kunnen we je in principe vrijwel altijd aanraden om hem in ieder geval even goed te vergelijken met zijn voorganger. Een heel groot prijsverschil zorgt er misschien zelfs voor dat je redelijk grote upgrades wel kan missen.

Toch zijn er ook mensen die gewoon het beste van het beste willen en ook voor de meest toekomstbestendige optie willen kiezen. Dan kom je toch wel bij de nieuwere modellen uit.

Ook zouden we bij de premium modellen eerder aanraden om voor het nieuwste model te kiezen. Modellen zoals de LG G5 of de Samsung S95F krijgen meestal grotere upgrades en geavanceerdere technologieën dan middenklassers zoals de LG C5. Daardoor bieden die premium modellen toch ook gauw een vergelijkbare of soms zelfs betere prijs-kwaliteitverhouding vergeleken met hun voorgangers. Ook hier kan het verschillen hoeveel beter een nieuw model echt is, maar als je toch al voor de meest premium optie wil gaan, zijn de grotere upgrades voor dingen zoals helderheid en antireflectietechnologie aantrekkelijk.

Uiteindelijk blijft het altijd een keuze tussen de beste prijs en de beste prestaties. Wil je de beste tv die je met jouw budget in huis kan halen? Of wil je een tv die nog steeds fantastisch is, maar dan met extra accessoires, in een groter formaat of met meer geld over op je bankrekening?