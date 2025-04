Deze vijf dingen hebben we geleerd na onze test van de LG C5 OLED TV

Het komt niet echt als een verrassing dat de LG C5 OLED TV een van de meest verwachte tv's van 2025 is. LG's OLED TV's, en zeker de middenklasse C-serie, zijn vrijwel elk jaar sommige van de meest populaire tv's. Dat zal ongetwijfeld ook bij de C5 weer het geval zijn.

Als de opvolger van de LG C4, een van de beste tv's van 2024, doet de LG C5 in principe ook gewoon alles wat de C4 doet, plus een paar extra dingen. We hebben het nieuwe model uitgebreid getest voor onze LG C5 review en hij heeft een uitstekende score gekregen. Dat komt deels door zijn prachtige beeldkwaliteit, het uitgebreide aanbod aan gaming-features (die hem een van de beste gaming-tv's maken) en zijn intuïtieve smart tv-platform. Daarnaast zal dit waarschijnlijk ook wel weer een van de meest competitief geprijsde middenklasse OLED TV's op de markt worden als alles net als in voorgaande jaren verloopt.

Er zijn een aantal zaken die ons erg opvielen tijdens het testen van de LG C5, dus hier hebben we de vijf meest opvallende verzameld die je moet weten als je overweegt om deze tv te kopen.

1. Hij zet nog steeds de standaard voor middenklasse OLED TV's

De LG C5 zal weer lastig te verslaan zijn in 2025. (Image credit: Future)

LG's C-serie van tv's laat nu al een aantal jaar zien wat mogelijk is op een middenklasse OLED TV. Dat wil niet zeggen dat er geen andere goede middenklasse OLED-opties zijn. Er zijn namelijk ook modellen te vinden die op sommige vlakken duidelijk beter presteren dan de C-serie van LG. Zo had de Sony Bravia 8 bijvoorbeeld een beter ingebouwd geluidssysteem dan de LG C4 (en we verwachten dat dit ook weer het geval zal zijn bij de nieuwe Sony-modellen in 2025).

We merken echter wel weer elk jaar dat geen enkele andere OLED echt kan concurreren met de veelzijdigheid en prijs-kwaliteit van LG's nieuwste C-model. Deze tv's bieden vaak de meest complete lijst van features, topprestaties en een erg aantrekkelijke prijs vergeleken met de concurrentie (wanneer de prijzen wat gedaald zijn).

De Samsung S90F, Samsungs middenklasse OLED TV, lijkt de grootste rivaal voor de LG C5 te worden in 2025. Deze lijkt echter met hetzelfde probleem te maken te hebben als de Samsung S90D uit 2024, waarbij je niet precies weet wat voor paneel je moet verwachten. Verschillende formaten kunnen verschillende panelen gebruiken en daardoor weet je niet echt van tevoren wat voor prestaties je kan verwachten. We hebben Samsung gevraagd om meer duidelijkheid te geven over deze situatie, maar het bedrijf heeft nog geen duidelijk antwoord gegeven.

Het lijkt er dus op dat de LG C5 inderdaad de standaard zal zetten voor middenklasse OLED TV's in 2025.

2. Weerspiegelingen: het zwakke punt van de C5

De LG C5 gaat redelijk goed om met weerspiegelingen bij felle scènes, maar bij donkere scènes in films zoals The Batman (hierboven te zien) heeft de tv er toch duidelijk moeite mee. (Image credit: Future)

Weerspiegelingen op je tv kunnen echt een vervelend probleem zijn en een grote impact hebben op je kijkervaring. In principe is dit een van de grootste problemen van OLED TV's. Zelfs de beste OLED TV's hebben nog moeite met het verminderen van weerspiegelingen in felverlichte ruimtes (behalve de Samsung S95D met zijn antireflectiescherm). Er zijn wel manieren te vinden om weerspiegelingen tegen te werken, maar in sommige situaties zijn ze nog steeds onvermijdelijk.

We hadden ons dan ook wel voorbereid op weerspiegelingen voor we begonnen met het testen van de LG C5, maar toch vielen ze echt erg op, zeker in felverlichte omgevingen. Bij donkere scènes in films zoals The Batman staarden we soms gewoon naar onze eigen reflectie wanneer er een sterke lichtbron in de ruimte aanwezig was.

In donkerdere ruimtes wist de LG C5 veel beter te presteren en dit is dus een probleem waar vrijwel alle OLED TV's mee te maken hebben. Toch is het belangrijk om van deze reflecties op de hoogte te zijn als je geïnteresseerd bent in de tv. Je kan dan of zorgen dat je kamer zo donker mogelijk is, of toch kiezen voor een ander model met een andere paneeltechnologie of betere antireflectietechnologie.

3. AI Sound Pro is de beste geluidsmodus

AI Sound Pro wist ons erg te verrassen en bleek uiteindelijk de beste geluidsmodus, zeker voor films met veel actie. (Image credit: Future)

Na vele tv's te hebben getest, zijn we erachter gekomen dat de beste preset geluidsmodus meestal de Movie/Cinema/Film-modus is. Deze biedt vaak een rijker en gebalanceerder geluid. We vonden dit ook nog steeds een goede optie op de LG C5, maar we waren ook meteen erg geïnteresseerd in een nieuwe geluidsmodus: 'AI Sound Pro'.

De Batmobile-achtervolgingsscène in The Batman is een uitstekende test voor geluidskwaliteit en we merkten dat AI Sound Pro hierbij een meeslepend, energiek en dynamisch geluid wist te leveren. Het bood gewoon net iets meer dan de Movie-modus. We zijn vaak redelijk sceptisch over de zogenaamde AI-tools in tv's en waren dus aangenaam verrast dat onze voorkeur uiteindelijk uitging naar de AI Sound Pro-modus.

We zouden je echter nog steeds aanraden om de LG C5 te koppelen aan een van de beste soundbars om geluid te creëren dat op hetzelfde niveau zit als de beeldkwaliteit van de tv. Als je echter toch gewoon het ingebouwde geluid gaat gebruiken, geef dan AI Sound Pro zeker een kans.

4. De introductie van nog meer AI-features

De Personalized Sound Wizard (hierboven op de LG C5 te zien) is de meest interessante nieuwe AI-feature. (Image credit: Future)

Nu we het toch over AI hebben, LG heeft ook weer allerlei nieuwe AI-features geïntroduceerd op zijn tv's van 2025 via de nieuwste versie van zijn smart tv-platform (webOS 25). Hoewel er al langer AI-beeldverbeteringen beschikbaar zijn op LG-tv's (Super Upscaling, AI Picture Wizard, AI Sound Pro), voelen deze nieuwe toevoegingen ook echt wat slimmer.

Een aantal van de nieuwe highlights zijn de 'AI Concierge', die content aanbeveelt op basis van je kijkgeschiedenis; 'AI Search', die content kan aanbevelen op basis van je zoekcriteria bij allerlei streamingdiensten tegelijk (deze feature is momenteel alleen in de VS en Korea beschikbaar) en als laatste de 'AI (Personalized) Sound Wizard', waarmee gebruikers hun eigen geluidsmodi kunnen creëren met behulp van AI door naar verschillende audioclips te luisteren en bepaalde voorkeuren aan te geven.

Er is zelfs een AI Art Store. Hierbij kan je prompts ingeven en aan de hand daarvan kunstwerken laten creëren door AI. Dat kost overigens wel geld. Ook is er een handige AI Voice ID-feature waarmee de tv naar jouw gebruikersprofiel kan schakelen als je stembediening gebruikt, omdat hij je stem kan herkennen en onderscheiden van de andere gebruikers.

Hoewel we niet echt het gevoel hadden dat we deze AI-features echt nodig hadden, hadden sommige features zeker de potentie om handig te zijn in bepaalde gevallen. Sommige gebruikers zullen ongetwijfeld wel een nuttige toepassing vinden voor de nieuwe AI-tools, dus over het algemeen zijn het mooie toevoegingen aan de C-serie.

5. Hij verschilt niet echt veel van de LG C4

De LG C4 (hierboven te zien) biedt veel van hetzelfde dat de LG C5 ook biedt, maar kost nu veel minder dan het nieuwste model. (Image credit: Future)

Laten we nu dan maar even de olifant in de kamer bespreken. Hoeveel verschilt de LG C5 nou eigenlijk van zijn voorganger, de LG C4? Niet echt veel. Los van de nieuwe AI-features en een boost voor de piekhelderheid is de C5 vrijwel identiek aan de C4.

Dat is momenteel slecht nieuws voor de C5. De LG C4, een van de beste OLED TV's van 2024, is nog steeds beschikbaar en vaak met korting te vinden. De LG C5 is rond zijn release natuurlijk nog vrij duur. De prijzen voor de C5 zullen ongetwijfeld gedurende de rest van het jaar wel dalen, maar gezien het huidige economische klimaat weten we niet of hij net zo goedkoop zal worden als de C4.

Als je al een LG C4 hebt of je aan het twijfelen bent tussen het model van vorig jaar en het model van dit jaar, dan zouden wij je in ieder geval momenteel aanraden om eerder voor de C4 te kiezen. Wanneer de C4 echter niet meer breed beschikbaar is, is de C5 zeker een waardige opvolger (en hopelijk dus ook al wat in prijs gedaald).