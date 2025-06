We testten drie premium mini-LED TV's: deze zouden we zelf kopen

Het is pas juni en we hebben nu al de kans gekregen om drie nieuwe flagship mini-LED TV's van 2025 te testen. In het kort kunnen we zeggen dat al deze tv's enorm fel kunnen worden, feller dan de beste modellen van vorig jaar. Alle drie deze tv's maken dan ook zeker kans op een plaats in onze koopgids met de beste tv's.

De drie modellen die we hebben getest zijn de Hisense U8QG, de Samsung QN90F en de TCL QM8K. De Hisense- en TCL-modellen zijn hier wel Amerikaanse varianten, maar de bedrijven brengen hier ook vergelijkbare toestellen uit met net iets andere namen (zoals Hisense U8Q en de TCL C8K). Bij onze tests hebben we van elke tv ook een 65-inch model gebruikt. Hieronder vind je de adviesprijzen voor de 65-inch modellen van de vergelijkbare tv's die in Nederland en België beschikbaar zijn:

Hisense U8Q: 1.699 euro

Samsung QN90F: 2499 euro

TCL C8K: 1.599 euro

Hoewel de verschillende modellen nog niet allemaal heel lang op de markt zijn, zien we toch hier en daar al wel wat prijsdalingen. Zo is de TCL-tv inmiddels ook al voor 1.299 euro te vinden. De Hisense- en Samsung-tv's zijn nog niet echt merkbaar in prijs gedaald, al biedt Samsung momenteel wel cashback aan bij de aankoop van de QN90F. Naarmate we verder in de tweede helft van het jaar belanden, zullen de prijzen van al deze modellen ongetwijfeld nog wat verder omlaag gaan. Misschien dat we ook tijdens de aankomende Amazon Prime Days van 8 juli tot en met 11 juli ook al wat kortingen te zien krijgen.

Als je op zoek bent naar een van de beste mini-LED TV's die je in 2025 kan krijgen, vraag je je misschien af welke van deze drie tv's de beste keuze voor jou is. Om je te helpen bij deze keuze, zullen we hier wat dieper ingaan op de plus- en minpunten van alle modellen.

Hisense U8Q/U8QG

Uit al deze drie tv's biedt de Hisense U8Q de hoogste piekhelderheid en full-screen helderheid. Het beeld van deze tv is enorm fel en daarnaast biedt hij ook de hoogste dekking voor HDR-kleurruimtes: 97,8% voor UHDA-P3 en 82,8% voor BT.2020. Dat zijn fantastische resultaten voor een mini-LED TV.

De U8Q biedt erg verfijnde lokale dimming en dat zorgt voor beelden met een krachtig contrast en gedetailleerde schaduwen. Kleuren zien er ook rijk uit, al leverde de tv wel de beste resultaten na een aantal aanpassingen voor de standaard Filmmaker Mode.

De hoge helderheid van dit model maakt het een geweldige tv voor het bekijken van sportwedstrijden. Wanneer je overdag naar sport kijkt zorgen zowel deze helderheid als het antireflectieve scherm voor een effectieve vermindering van weerspiegelingen van licht dat via de ramen binnenkomt of van lampen in de ruimte zelf.

Eén minpunt dat we tegenkwamen bij onze tests, is de uniformiteit van het scherm van de U8Q bij het bekijken van het scherm vanuit een schuinere kijkhoek. Wanneer je vanaf de zijkant naar deze tv kijkt, zien het contrast en de kleurverzadiging er merkbaar slechter uit. Verder biedt de tv wel een indrukwekkend ingebouwd speakersysteem met 4.1.2-kanalen. De subwoofer kan soms wel een beetje ratelend klinken bij films met een sterk basgeluid.

Voor gamers is de U8Q een geweldige tv dankzij zijn vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/165Hz, FreeSync Premium Pro, Dolby Vision- en HDR10+-gaming. Over het algemeen is de Hisense U8Q een geweldige tv en biedt hij momenteel ook zeker een geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

Samsung QN90F

(Image credit: Future)

De Samsung QN90F biedt misschien niet dezelfde enorm hoge helderheid als de Hisense- en TCL-tv's, maar hij wordt nog steeds meer dan fel genoeg om overdag comfortabel tv te kijken. Daarnaast maken de "Wide Viewing Angle" en uitstekende verwerking van beweging het een perfecte tv voor sportliefhebbers.

Een andere feature van de QN90F die goed van pas komt bij het bekijken van sportwedstrijden en films in een felverlichte ruimte, is zijn Glare Free-scherm. Deze technologie werd al gebruikt in andere flagship Samsung-tv's zoals de Samsung QN990F 8K mini-LED TV en de Samsung S95F OLED TV. Die schermlaag elimineert enorm veel weerspiegelingen op het scherm van allerlei soorten lichtbronnen in de omgeving. Als je echter in een felverlichte ruimte wil kijken, is het wel aan te raden om de Film-beeldmodus te gebruiken in plaats van de Filmmaker Mode, want die is al gauw iets te donker. Voor onze tests met de QN90F hebben we dan ook voornamelijk de Film-modus gebruikt.

Los van het feit dat hij geweldige beelden levert, biedt de QN90F ook nog een helder, krachtig geluid via zijn 4.2.2-kanaals ingebouwde speakersysteem. Ook heb je hier te maken met een stijlvol en verrassend slank design voor een mini-LED TV.

Samsungs Tizen smart tv-platform is door de jaren heen flink verbeterd en de nieuwste versie bevat ook de Samsung Art Store. Met een abonnement kan je via deze store kunstwerken laten weergeven op het matte scherm van de tv wanneer deze in standby staat.

Gaming is ook een hoogtepunt op de QN90F. Je krijgt hier vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/165Hz, FreeSync Premium Pro en HDR10+-gaming. Ook krijg je toegang tot Samsungs Gaming Hub met allerlei apps voor cloud gaming. We zagen hier een input lag van maar 9,5ms in de Game-modus. Veel lager zijn we nog niet tegengekomen op andere tv's.

TCL C8K/QM8K

(Image credit: Future)

Ook bij de TCL C8K kan je uitstekende prestaties verwachten. Zijn piekhelderheid en full-screen helderheid zijn vergelijkbaar met die van de Hisense hierboven en dat geldt ook voor de dekking van de HDR-kleurruimtes.

Kleuren zien er hier rijk, maar accuraat uit en het felle beeld zorgt er samen met het antireflectieve scherm voor dat ook deze tv een uitstekende optie is voor het bekijken van sport overdag. Het beeld blijft er hier meer uniform uitzien vanuit iets bredere hoeken dan bij de Hisense U8Q. Op dat vlak presteert de TCL bijna net zo goed als de Samsung QN90F.

De films die we tot nu toe hebben bekeken op dit model van TCL zagen er geweldig uit. Dit nieuwe model biedt dezelfde kwaliteit van local dimming als zijn voorganger, de TCL QM851G. Beide tv's gaan redelijk gemiddeld om met beweging.

De QM8K/C8K heeft een krachtig ingebouwd speakersysteem met ondersteuning voor Dolby Atmos én DTS:X, en drivers die richting de zijkanten en omhoog gericht zijn, getuned door Bang & Olufsen. Er is ook ondersteuning voor Dolby Atmos Flexconnect. Hiermee kan de tv ook geluid naar draadloze speakers sturen, in plaats van alleen naar een soundbar.

Deze tv heeft verder ook uitstekende gaming-features. Er is ondersteuning voor 4K/144Hz (en 1080p/288Hz) en FreeSync Premium Pro. Je krijgt op de QM8K maar twee HDMI 2.1-poorten, maar wij hebben geluk, want de C8K biedt er wel vier. Verder is de input lag van 12,6ms wel iets hoger dan bij de modellen hierboven.

Welke moet je kopen?

Dit zijn alle drie indrukwekkende tv's als het gaat om prestaties en features. De Samsung QN90F biedt misschien toch wel het beste totaalpakket, maar dit is dan ook het duurste model op dit moment. Je krijgt hier wel een combinatie van uitstekende algemene prestaties, een prachtig design, een geweldig geluid, handige smart tv-software en fantastische gaming-features en -prestaties.

Je kan echter tevreden zijn met je aankoop bij al deze tv's. Voor ons biedt Samsung hier toch wel net de beste ervaring, maar daar betaal je dus meer voor. Wil je liever wat minder uitgeven, wacht dan op een mooie korting of kies een van deze andere twee modellen aan de hand van de features die voor jou het belangrijkst zijn.