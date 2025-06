We vergeleken een goedkope mini-LED TV met een middenklasser: dit is waarom je beter wat meer uitgeeft

Sommige tv-fabrikanten bieden redelijk veel modellen aan en dat betekent dat er soms maar relatief kleine verschillen zijn op het gebied van features en prijs. Dat kan de keuze wat lastiger maken als je op zoek bent naar een nieuwe tv. Als een instapmodel vergelijkbare features heeft als een iets duurder model, dan is het instapmodel een betere deal toch? Dat is niet altijd het geval.

We hebben recent twee mini-LED TV's uit TCL's aanbod van 2025 getest. TCL is een fabrikant van sommige van de beste tv's op de markt en de modellen die wij nu hebben getest, zijn de C6K (instapmodel) en de C7K (middenklasser). De TCL C7K kreeg vier sterren in onze review. Toen we de line-up van C-serie mini-LED TV's voor 2025 voor het eerst zagen, leek de C7K meteen al de beste prijs-kwaliteit te bieden.

Aangezien we op een bepaald moment beide tv's tot onze beschikking hadden, besloten we om ze even naast elkaar te zetten om te zien wat je precies krijgt voor de hogere prijs die je voor de C7K betaalt.

Om je even een idee te geven, de 55-inch C6K heeft een adviesprijs van 899 euro en de 55-inch C7K kost 999 euro. Wij hebben voor deze vergelijking de 55-inch C6K en de 65-inch C7K gebruikt. De grotere tv op de afbeeldingen in dit artikel is dus de C7K en het kleinere model is de C6K.

Helderheid en kleurweergave

De C7K (rechts) gaf merkbaar levendigere kleuren weer dan de C6K (links), zoals hier te zien is bij een scène uit Wicked. (Image credit: Future)

Beide tv's maken gebruik van mini-LED-achterverlichting. Dat betekent dat je hier kan genieten van een hogere helderheid dan bij standaard lcd-tv's. Er zitten vaak wel nog verschillen in helderheid tussen instapmodel en middenklasse mini-LED TV's.

Toen we de piekhelderheid controleerden op beide tv's (bij een 10% wit HDR-venster in Filmmaker Mode), haalde de C6K 705 nits, terwijl de C7K 1.790 nits wist te bereiken. Dat is dus een flink verschil, maar hoe vertaalt zich dat in de praktijk?

Het eerste wat ons opviel, waren de verschillende kleurweergaves. De beste mini-LED TV's hebben vaak een uitstekende kleurweergave. Bij het bekijken van de 4K Blu-ray van Wicked, met beide tv's in Dolby Vision Dark (we vonden dit accurater dan Dolby Vision IQ), was de extra helderheid van de C7K echt goed te merken en leverde die tv dus duidelijk betere prestaties.

In de Wizard & I-scène zagen de groene huid van Elphaba, roze bloemen, blauwe tinten op de muren en zelfs de beige muren er veel levendiger uit op de C7K. Het beeld van de C6K zag er niet slecht uit, maar wist niet de definitie te bieden die we verwachten te zien bij een film zoals Wicked. De C7K toonde ook meer kleurdiepte.

Zelfs bij de climax van de scène, wanneer Elphaba door een graanveld rent, zien de gele tinten van het veld en de zon er beter uit op de C7K. De kleuren hebben hier meer impact. Hierbij werd er ook goed gebruikgemaakt van die extra helderheid die je dus vaak krijgt bij een iets duurdere mini-LED TV ten opzichte van een instapmodel. Die helderheid is een cruciale factor voor het leveren van levendigere kleuren.

Contrast en zwartwaardes

De TCL C6K (links) en TCL C7K (rechts) geven allebei verrassend diepe zwartwaardes weer, maar de extra helderheid van de C7K zorgt wel voor een beter contrast. (Image credit: Future)

Tv's met achtergrondverlichting, zoals mini-LED TV's, maken gebruik van "lokale dimming" om het contrast tussen lichte en donkere gebieden in beeld te verbeteren. Hoe meer lokale dimzones een tv heeft, hoe preciezer gedeeltes van het scherm kunnen worden verlicht of gedimd aan de hand van wat wordt weergegeven.

De 55-inch C6K heeft 180 local dimming-zones, terwijl de 65-inch C7K er 1.008 heeft. Nou heeft de schermgrootte ook wel invloed op hoeveel van deze dimzones er worden gebruikt, maar ook het 55-inch model van de C7K heeft nog 720 zones, dus ook als je dezelfde formaten met elkaar vergelijkt, blijft het een groot verschil.

Bij het bekijken van de 4K Blu-ray van Nosferatu (opnieuw in Dolby Vision Dark) zagen scènes met een extreem contrast, zoals donkere ruimtes die maar door één lichtbron werden verlicht, er rijker en accurater uit op de C7K. Lichte gedeeltes waren feller en de zwarte tinten dieper, wat zorgt voor een veel dynamischer beeld met meer textuur.

Bij Nosferatu (2024) wisten beide tv's goede zwartwaardes te bieden, maar de C6K (links) had wel wat last van black crush. (Image credit: Future)

Hetzelfde merkten we bij The Batman. Er was op de C7K een beter contrast te zien tussen de flitsers van camera's, de lampen op de muren en de donkere omgevingen. Nog kleinere details, zoals het licht dat wordt gereflecteerd door Batmans cape, toonden een nog sterker contrast. Het verschil tussen licht en donker was hier dus groter.

De extra dimzones op de C7K zorgen er ook voor dat hij schaduwdetails beter kan weergeven. In Nosferatu, wanneer Thomas 's nachts richting de koets loopt die hem naar Count Orlok moet brengen, toonde de C7K ook meer van zijn gezicht in het donker. Op de C6K merkten we dat die details minder goed te zien waren door black crush.

Zwart-wit... en grijs

Hoewel de C7K (rechts) een beter contrast en over het algemeen een betere beeldkwaliteit biedt, merkten we bij zwart-wit beelden uit onder andere Oppenheimer dat de uniformiteit beter bleek te zijn bij de C6K. (Image credit: Future)

De vergelijking werd iets interessanter toen we films met zwart-witscènes bekeken. Bij de zwart-wit scènes in Oppenheimer toonde de C7K nog steeds een beter contrast tussen de diepe zwartwaardes en witte highlights, plus een bredere waaier grijstinten ertussenin.

We zagen echter wel een betere uniformiteit (de mogelijkheid om dezelfde kleur gelijkmatig op grotere gedeeltes van het scherm weer te geven) bij de C6K vergeleken met de C7K. We merkten dan ook op in de C7K review dat dit een probleem bij deze tv was. Voor zwart-witbeelden vonden we de C6K uiteindelijk beter.

Conclusie

De C6K (links) is een goede tv voor zijn prijs, maar de C7K (rechts) weet zijn hogere prijs zeker te verantwoorden met een merkbaar betere beeldkwaliteit. (Image credit: Future)

Om alles dus even samen te vatten: bij de vergelijking van deze twee tv's kwamen we tot de conclusie dat het het zeker waard kan zijn om iets meer uit te geven aan een mini-LED TV. De C6K mag dan wel een klein voordeel hebben bij zwart-witbeelden, maar de C7K levert betere kleuren, contrast, zwartwaardes en details. De C6K ziet er wat "zachter" uit bij de meeste vergelijkingen.

Dat wil overigens niet zeggen dat de C6K een slechte tv is. Voor zijn prijs wist hij goed te presteren bij alle films die we erop getest hebben. Het is dan ook een prima tv voor casual gebruik. Toch zouden we in dit geval zeggen dat het het zeker waard is om 100 euro extra te investeren in de TCL C7K.