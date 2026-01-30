Verdwijnen 8K-tv's binnenkort volledig?

Als we één ding moeten benoemen als de grot tv-flop van de voorbije vijf jaar, dan is het wel 8K. Net zoals 3D-tv's heeft niemand echt nood aan 8K-tv's. Dat laatste wordt nog maar eens duidelijk nu LG naar verluidt uit de 8K-markt stapt. Onder andere Sony en TCL gingen hen al voor.

LG was een van de weinige fabrikanten die wereldwijd 8K OLED TV's verkochten. De LG Z3 is vorig jaar echter uit productie genomen en er is geen opvolger uitgebracht. LG Display heeft aan FlatpanelsHD bevestigd dat de ontwikkeling van 8K-panelen voorlopig wordt opgeschort, tenzij de marktomstandigheden verbeteren.

Samsung verkleint hun aanbod 8K-tv's (Image credit: Future)

Samsung doet nog een laatste poging

Nu LG zich terugtrekt, Hisense zijn plannen blijkbaar in de vriezer doet en zowel TCL als Sony zijn verdwenen, blijft Samsung als enige over. Het aanbod van Samsung krimpt bovendien jaar na jaar. Dit jaar werd de 8K-tv van Samsung zelfs niet tentoongesteld op CES. Daar lag alle focus op hun enorme Micro RGB TV en de nieuwe QD-OLED TV's.

8K kent al jaren meerdere problemen. Een daarvan is het menselijk oog. Zelfs met perfect zicht is er een beperkte hoeveelheid details die we kunnen waarnemen. In de praktijk zijn de verschillen op een normale kijkafstand tussen 8K en 4K amper zichtbaar. Het tweede probleem is de beschikbare content. Zelfs nu 8K-technologie al een tijdje bestaat, zijn er op streamingdiensten geen films of series in 8K beschikbaar. Ook Blu-rayspelers kunnen maximaal 4K halen.

Gezien het grote succes en de algemene tevredenheid over 4K-tv's, heeft bijna niemand nood aan een 8K-tv in hun woonkamer. Het lijkt erop dat de fabrikanten dit beseffen en stilzwijgend 8K op hetzelfde hoopje duwen waar 3D-tv's al jaren stof liggen te happen.