TCL's middenklasse mini-LED TV verraste ons op drie manieren (en stelde op één vlak teleur)

TCL maakt tegenwoordig een paar van de beste tv's op de markt. Zo bood de TCL C805 van vorig jaar bijvoorbeeld een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Je kreeg bij dat model een geweldige beeldkwaliteit en een uitgebreid aanbod aan features, zeker voor gamers. De iets duurdere TCL C855 was ook een fantastische tv en verbeterde het een en ander ten opzichte van die C805.

We kregen recent de kans om de TCL C7K te testen. Dit is het middenklasse model uit TCL's line-up van mini-LED TV's van 2025. Hij scoorde vier sterren in onze review dankzij zijn uitstekende beeldkwaliteit, uitgebreide aanbod aan gaming-features, zeer goede (gaming-)prestaties en natuurlijk uitstekende prijs.

Tijdens onze testperiode wist de C7K ons onder andere aangenaam te verrassen en presteerde op sommige vlakken beter dan we hadden verwacht. Dat gaf voor ons duidelijk aan dat budget en middenklasse mini-LED TV's van merken zoals TCL elk jaar weer vooruitgang boeken. Hieronder lees je over de drie manieren waarop de C7K ons aangenaam wist te verrassen en één manier waarop hij ons teleurstelde.

Zwartwaardes en contrast

De TCL C7K (links) toonde indrukwekkende zwartwaardes, zelfs in vergelijking met de Panasonic MZ1500 OLED (rechts). (Image credit: Future)

Mini-LED TV's geven meestal de prioriteit aan helderheid en dat maakt ze geweldig voor in een felverlichte ruimte of specifiek voor sportliefhebbers. Het betekent echter ook dat ze meestal wat moeite hebben met het goed weergeven van zwartwaardes. Zeker bij budget mini-LED TV's merken we dat zwarte tinten er soms meer grijs uit kunnen zien en dat heeft natuurlijk een impact op het contrast en de algehele kwaliteit van het beeld.

We hebben de beeldkwaliteit van de C7K geëvalueerd naast de tv die we ter referentie gebruiken: de Panasonic MZ1500 OLED. We werden aangenaam verrast door hoe goed de zwartwaardes op de C7K waren. In Alien: Romulus zagen de inktzwarte tinten in de ruimte en het interieur van de gangen van het ruimteschip er veel dieper en rijker uit dan we hadden verwacht. Hoewel de zwartwaardes hier nog steeds niet die op de beste OLED TV's zullen verslaan, waren ze veel beter dan wat we normaal gesproken verwachten van een mini-LED TV rond dit prijspunt.

Het contrast van de C7K was ook verrassend. Bij zowel Alien: Romulus als The Batman werd felle verlichting in beeld goed gebalanceerd met de donkere omgevingen en dat zorgt voor een accuraat en gedetailleerd beeld.

Kijkhoeken

(Image credit: Future)

We geven mini-LED TV's in onze reviews vaak kritiek op de kijkhoeken die ze bieden. Een ideale kijkhoek is natuurlijk recht voor de tv, maar dat is niet altijd in elke ruimte mogelijk, zeker niet als je met meerdere mensen iets wil kijken. Bij veel mini-LED TV's (en standaard lcd-tv's) gaat de beeldkwaliteit toch wel flink achteruit als je vanuit een schuine hoek naar het scherm kijkt. Over het algemeen worden dan vooral het contrast en de kleurverzadiging aangetast.

Tijdens onze tests merkten we dat de C7K verrassend goede (brede) kijkhoeken wist te bieden voor een mini-LED TV in deze prijsklasse. Het beeld vervaagde nog steeds wel wat bij het kijken vanuit een schuine hoek, maar lang niet zoveel als we hadden verwacht. Zwartwaardes en contrast waren ook nog steeds goed vanuit deze hoeken en we hadden niet te veel last van blooming (hier lees je zo meer over).

"Backlight blooming"

Fellere objecten tegen een donkere achtergrond tonen niet zoveel "blooming" als verwacht. (Image credit: Future)

Backlight blooming is een effect waar je vaak mee te maken krijgt op mini-LED en lcd-tv's. Hierbij verschijnt er een soort halo effect (witte gloed) rond de randen van een fel object dat tegen een donkere achtergrond wordt weergegeven. Vanwege de hoge helderheid van mini-LED kan blooming soms erg opvallend zijn.

Wat meer premium mini-LED TV's, zoals de Samsung QN90D en de Sony Bravia 9, hebben heel veel lokale dimzones die helpen om blooming zoveel mogelijk te verminderen. Middenklasse modellen hebben over het algemeen wat meer last van blooming, maar dit was geen probleem op de C7K, dankzij een nieuwe feature die TCL de naam Halo Control Technology geeft.

Tijdens onze tests merkten we, zelfs bij uitdagendere films zoals Alien: Romulus en The Batman, geen tekenen van blooming bij scènes met fakkels en zaklampen tegen zwarte achtergronden. Dit was dus een ander vlak waarop we erg onder de indruk waren van de C7K.

De teleurstelling: uniformiteit

De C7K (links) heeft problemen met uniformiteit bij het weergeven van zwart-wit films en scènes, zoals die in Oppenheimer. (Image credit: Future)

Helaas is de C7K echter geen perfecte tv. Bij het bekijken van de zwart-wit scènes in Oppenheimer, merkten we wat bruine tinten rondom de randen van het scherm en dat is een teken van slechte uniformiteit.

De uniformiteit van het beeld geeft aan hoe goed een tv grote gebieden in een enkele kleur gelijkmatig kan weergeven. Problemen met uniformiteit merk je meestal vooral veel zwart in beeld, maar wij merkten het eigenlijk juist niet echt bij de donkere scènes in onze testbeelden. Het was juist bij het weergeven van grijstinten dat de C7K problemen vertoonde.

Over het algemeen waren we erg onder de indruk van de beeldkwaliteit van de C7K, maar dit is wel een vervelend minpunt, zeker voor fans van zwart-wit films. Die films stijgen de laatste tijd ook juist weer in populariteit door de 4K Blu-ray-restauraties van oudere films. Dat is ook een deel van de reden waarom we tijdens onze tests zwart-wit beelden afspelen. Ze kunnen vrij gemakkelijk dit soort problemen met uniformiteit onthullen.