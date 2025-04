We vergeleken de LG G5 met een OLED TV uit de middenklasse en het verschil was kleiner dan verwacht

OLED is een zeer populaire displaytechnologie dankzij zijn diepe, accurate zwartwaardes, rijke contrast en enorm levendige kleuren. De beeldkwaliteit die deze technologie kan leveren is ook alleen maar verder verbeterd met introducties van nieuwe technologieën zoals LG's 'Primary Tandem RGB OLED', of 'four-stack' OLED.

De tv waar LG deze nieuwe paneeltechnologie op debuteert, is de LG G5, zijn flagship OLED TV van 2025. We hebben de LG G5 al uitgebreid getest en het is ook zeker een van de beste tv's van 2025. Hij kreeg niet voor niets vijf sterren in onze LG G5 review. De tv zit vol handige features, plus hij levert snelle prestaties en natuurlijk een fantastische beeldkwaliteit.

We hebben nu ook al een tijdje de Panasonic MZ1500 OLED TV (uit 2023) gebruikt om onder andere voor vergelijkingen te gebruiken. Dat model heeft een paneel dat feller dan gemiddeld is en je kan bij deze tv genieten van enorm accurate kleuren en een natuurlijke beeldverwerking.

Wij vroegen ons af hoe het OLED EX-paneel van de MZ1500 (een fellere versie van een standaard W-OLED-paneel) presteert in vergelijking met het nieuwe 'four-stack' scherm van de LG G5. We hebben de twee tv's daarom ook even naast elkaar gezet en dezelfde films op beide tv's afgespeeld via de Panasonic DP-UB820 4K Blu-ray-speler, een van de beste 4K Blu-ray-spelers op de markt. Het signaal van de Blu-ray-speler werd naar beide tv's verstuurd, zodat we te maken hadden met een directe vergelijking.

We wisten natuurlijk al dat de MZ1500 een geweldige tv was, daarom gebruiken we hem nog steeds voor tests, maar het was toch nog verrassend om te zien hoe goed hij presteerde in vergelijking met een van de nieuwste en beste modellen op de markt.

Filmmaker Mode: niet veel verschillen?

Bij Dolby Vision Filmmaker op de LG G5 (links) en Dolby Vision Dark op de Panasonic MZ1500 (rechts) tonen beide tv's een vergelijkbare helderheid, kleurweergave en contrast, ondanks het feit dat de OLED-panelen veel van elkaar verschillen. (Image credit: Future)

Hoewel de LG G5 veel feller kan worden dan de Panasonic MZ1500 (met een piekhelderheid van 2.260 nits vergeleken met 1.000 nits, gemeten bij een 10% wit HDR-venster), merkten we dat beide modellen ongeveer dezelfde soort Dolby Vision-beelden leverden in de Filmmaker-modus.

Bij het bekijken van de 4K Blu-ray van Wicked, een erg felle en kleurrijke film, in de Dolby Vision Filmmaker-modus (en Dolby Vision Dark op de MZ1500) zorgden de tv's allebei voor prachtige beelden, zoals verwacht. De MZ1500 leek ongeveer net zulke felle en levendige kleuren weer te geven als de LG G5.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Bij een scène waarin Elphaba een kleurrijke kamer betreedt, waren er glanzende HDR-highlights te zien op beide displays en de kleuren kwamen hier ook op beide tv's goed tot hun recht.

Toen we wisselden naar een 4K Blu-ray van La La Land, nogmaals in de Filmmaker-modus, liet de MZ1500 weer een uitstekende kleurreproductie en accurate kleuren zien die op ongeveer hetzelfde niveau leken te zitten als de LG G5. We merkten wel die hogere piekhelderheid van de LG G5 in sommige gedeeltes van bepaalde beelden, maar niet zo duidelijk als we van tevoren hadden verwacht.

Hoewel de LG G5 (links) en Panasonic MZ1500 (rechts) standaard een verschillende kleurwarmte tonen in de HDR Filmmaker-modus, zijn het contrast en de helderheid toch wel vergelijkbaar. (Image credit: Future)

Natuurlijk lieten allebei de modellen zien hoe goed ze om konden gaan met een hoog contrast en donkere scènes. Ze toonden diepe, accurate zwartwaardes. Bij The Batman werd in principe elke scène met felle verlichting tegen een donkere lucht of andere achtergrond erg effectief en accuraat weergegeven.

Schaduwdetails zagen er ook ongelofelijk goed uit. Er was zelfs bij de meest donkere scènes geen verlies van textuur te zien. We hadden ook hier wel weer verwacht dat de helderheid duidelijk hoger zou zijn bij de LG G5 en dat hij ook een groter contrast zou weergeven. Dat bleek uiteindelijk verrassend genoeg dus ook niet echt het geval te zijn. Nu is deze film ook gemastered bij 400 nits, dus de vergelijkbare prestaties zijn hier ook minder verrassend in deze modus met minimale verwerking.

Als laatste wisten allebei de tv's bij Oppenheimer ook prachtige beelden te leveren, met felle witte kleuren en diepzwarte kleuren. Daarnaast was er een groot bereik aan grijstinten te zien bij de zwart-wit scènes, zoals wanneer Admiraal Strauss Oppenheimer een rondleiding geeft van de universiteit.

Wanneer het zonlicht in de witte ontvangstruimte schijnt, merkten we wel dat de LG G5 een hogere full-screen helderheid kan leveren. Die tv haalt namelijk maximaal 331 nits vergeleken met 186 nits voor de MZ1500, gemeten op een 100% wit HDR-venster.

Over het algemeen waren we dus erg verrast door hoe vergelijkbaar de resultaten van de tv's waren in hun respectievelijke Filmmaker-modi. We hadden veel fellere beelden verwacht op de LG G5 en dat dit vervolgens voor levendigere kleuren en een groter contrast zou zorgen.

De LG G5 wint wel in andere modi

In de Dolby Vision Cinema-modus toonde de LG G5 (links) wel duidelijk een feller beeld dan de Panasonic MZ1500 (rechts), hier te zien bij een scène uit Wicked. (Image credit: Future)

Toen we echter wisselden naar andere beeldmodi op de LG en de Panasonic, zagen we toch wel duidelijk de voordelen van de LG G5. Toen we hun specifieke filmmodi (Movie en Cinema) selecteerden, wist de LG G5 pas echt zijn extra helderheid goed te laten zien.

In Wicked, wanneer Elphaba op een klif aan het zingen is na door een graanveld te rennen, zijn de hogere piekhelderheid en full-screen helderheid van de LG G5 duidelijk te merken. De zon, wolken, klif (ook wit) en het graan zien er allemaal feller en levendiger uit dankzij die extra helderheid. Zelfs Elphaba's groene huid lijkt meer diepte te hebben dankzij deze hogere helderheid en het rijkere contrast op de LG G5.

Tijdens de atoombomtest in Oppenheimer, en specifiek bij de close-up van Oppenheimers gezicht dat de helderheid van de explosie reflecteert, wist de LG G5 ook weer te demonstreren hoeveel feller zijn paneel is. Dit was dus weer bij het vergelijken van de Cinema- en Movie-modi.

Zelfs tijdens de donkerste scènes in The Batman, zoals de openingsscène, zagen de enigszins doffe, warme lampen er toch feller uit tegen de donkere omgevingen en het donkere houten interieur op de LG G5. Hier maakten we de vergelijking met de Dolby Vision Cinema-modus op de LG G5 en de Dolby Vision IQ-modus op de Panasonic MZ1500, die iets feller is dan Dolby Vision Dark.

De extra helderheid van deze beeldmodi betekende ook een klein detail zoals het wit van Batmans ogen beter zichtbaar was tegenover het donkere masker.

De vooruitgang van OLED-technologie

In een van de uitdagendere, donkerdere scènes uit The Batman was het ook duidelijk te zien dat de LG G5 (links) veel beter omgaat met weerspiegelingen dan de Panasonic MZ1500 (rechts). (Image credit: Future)

Hoewel we dus wel verbaasd waren over de resultaten van deze twee OLED-modellen in hun Filmmaker-modi, was het vooral mooi om te zien hoe ver OLED-technologie vooruit is gegaan de afgelopen jaren, zeker als het gaat om het tegenwerken van weerspiegelingen. De beste OLED TV's gaan nu veel beter om met irritante reflecties bij veel tegenlicht.

Door de LG G5 en Panasonic MZ1500 naast elkaar te zetten, konden we goed zien hoe duidelijk weerspiegelingen te zien waren op de Panasonic uit 2023 vergeleken met de LG uit 2025. Ook de LG had overigens nog steeds wel wat last van reflecties, maar het was al een flinke verbetering.

Nu andere modellen zoals de Samsung S95D ook dingen zoals de OLED Glare Free-technologie hebben geïntroduceerd om reflecties tegen te gaan, weet OLED zijn grootste zwakte steeds beter aan te pakken. Inmiddels heeft Samsung de tweede generatie van zijn Glare Free-technologie onthuld op de Samsung S95F, maar die tv staat hier voorlopig nog niet in de winkel. Bij deze vergelijking was dit dus een vlak waarop de oudere Panasonic-tv echt niet kon concurreren met de LG G5.