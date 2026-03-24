Streamingdiensten trekken aan de bel en willen "neutralere" smart tv's

Er broeit een strijd tussen omroepen en techbedrijven: in Europa dringen grote namen in de televisiesector er bij toezichthouders op aan om de strengst mogelijke regels toe te passen op smart tv's en hun digitale assistenten.

De Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe (ACT) heeft een brief gestuurd naar EU-commissaris voor mededinging Teresa Ribera, waarin ze stelt dat bepaalde providers steeds meer invloed krijgen op de uitkomsten voor miljoenen gebruikers en bedrijven door de toegang tot doelgroepen en de contentdistributie te controleren. Dat meldt Reuters.

ACT vertegenwoordigt een aantal grote namen in de tv-wereld, waaronder NBCUniversal, The Walt Disney Corporation, Warner Bros. Discovery, Paramount+, Sky, ITV, Canal+, RTL, Mediaset en TF1 Groupe. "Het is cruciaal dat de Commissie de belangrijkste tv-platformen aanwijst als gatekeepers en zorgt voor gepast toezicht om eerlijkheid en concurrentie te garanderen", aldus ACT.

Waarom is dit belangrijk?

Het feit dat smart tv's gatekeepers worden en bepalen wie welke content te zien krijgt, is in strijd met de Digital Markets Act (DMA) van de EU. Dat is minder vergezocht dan je misschien denkt. Zet je smart tv maar aan en je ziet allerlei aanbevelingen van verschillende streamingdiensten. Sommige tv's hebben ook digitale assistenten waaraan je suggesties kan vragen. Fire TV, het platform van Amazon, pusht bijvoorbeeld content van Prime Video.

De DMA is een doorn in het oog van Amerikaanse techbedrijven, want hij is ontworpen om de macht van grote bedrijven, waarvan de meeste in de VS gevestigd zijn, te beperken. Onder andere Apple, Google, Microsoft en Meta zijn al op de vingers getikt in het verleden. De Amerikaanse overheid is dan ook geen voorstander van de DMA.

De ACT wil dat de DMA ervoor zorgt dat tv-fabrikanten bepaalde apps en content niet oneerlijk bevoordelen, bijvoorbeeld door gebruikers naar specifieke content te gidsen die ze zelf bezitten. Ze willen ook dat assistenten zoals Alexa en Google Assistant onder de wetgeving vallen, omdat je op je smartphone, smart speakers en andere apparaten aan deze assistenten suggesties kan vragen voor content.

Als de ACT hierin slaagt, zou dit de manier waarop smart tv's en virtuele assistenten werken in de EU kunnen veranderen. Deze aanpassingen zullen vermoedelijk niet wereldwijd gebeuren. Zo heeft Apple ook specifiek alleen in de EU het sideloaden van apps toegestaan.