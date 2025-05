Samsungs QLED, Neo QLED, en The Frame TV's krijgen een Star Wars-make-over

Samsung liet eerder in 2025 al zijn focus op zijn 'Art Mode' en bijbehorende 'Art Store' zien door de modus (en store) uit te breiden naar bijna zijn volledige line-up van tv's. Eerst was deze Art Mode alleen beschikbaar op The Frame- en The Frame Pro-modellen. Als je ooit een stukje kunst uit het Star Wars-universum aan je muur hebt willen hangen (misschien een AT-AT op Hoth of een X-Wing) of iets uit een klassieke Disney-film zoals Sneeuwwitje, dan heeft Samsung nu dus een interessante oplossing.

Los van de duizenden kunstwerken die al beschikbaar waren in de Art Store, heeft Samsung nu ook een nieuwe collectie van kunstwerken beschikbaar gemaakt in samenwerking met Disney. De collectie bevat niet alleen beelden uit klassieke Disney-animatiefilms, maar ook uit Star Wars, Pixar en beelden van National Geographic. Al deze beelden, of het nu geanimeerde beelden of natuurbeelden zijn, zijn beschikbaar in 4K-kwaliteit, zodat ze er zo mooi en scherp mogelijk uitzien op je Samsung-tv.

Het is wel belangrijk om te weten dat deze nieuwe collectie niet gratis te krijgen is op je Samsung-tv. Om toegang te krijgen moet je een abonnement hebben voor Samsungs Art Store en een compatibele tv. Dat abonnement kost je 4,99 euro per maand. Als je het nog niet eerder hebt gebruikt, kan je het abonnement momenteel ook eerst twee maanden gratis uitproberen. Het abonnement geeft je toegang tot alle kunstwerken in de store, waaronder toekomstige toevoegingen.

De Art Mode en specifieke kunstwerken zullen er over het algemeen het beste uitzien op een Samsung The Frame TV of een The Frame Pro TV dankzij de speciale matte panelen met antireflectietechnologie, maar je bent niet beperkt tot die specifieke modellen.

(Image credit: Samsung)

Samsungs uitbreiding van de Art Mode naar QLED-, Neo QLED 4K- en Neo QLED 8K-modellen uit zijn line-up van 2025 betekent dat je niet speciaal een The Frame- of The Frame Pro-model hoeft te kopen om kunstwerken op je tv weer te geven. Dat betekent ook dat je wat geld kan besparen, want Samsungs lifestyle-tv's kosten vaak iets meer dan de standaardmodellen.

Dit is overigens niet de eerste keer dat er Disney-, Star Wars-, Pixar- en National Geographic-kunst beschikbaar is op Samsung-tv's. In 2023, tijdens het 100-jarige jubileum van Disney, maakte Samsung de limited edition 'The Frame-Disney100 Edition'-tv beschikbaar in 55-, 65- en 75-inch formaten. Dit was een standaard 4K QLED The Frame TV met een speciale platina metalen bezel, maar wat specialer was aan dit model, was dat hij met 100 digitale Disney-kunstwerken werd geleverd.

Er was verder bij dat model geen extra abonnement nodig. Je kon gewoon door de collecties bladeren, je favorieten kiezen en ze instellen via de Art Mode.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het valt nog te bezien hoeveel kunstwerken er precies in deze nieuwe collectie zitten en of ze (deels) hetzelfde zijn als die kunstwerken die we eerder dus op de limited edition tv zagen. Hoe dan ook is het in ieder geval een leuke toevoeging voor fans van Pixar, Star Wars, National Geographic en Disney in het algemeen. Of je er maandelijks voor wil betalen, is natuurlijk een ander verhaal.

Na deze toevoeging biedt Samsungs Art Store nu meer dan 3.500 kunstwerken om uit te kiezen op ondersteunde tv's. Je kan favorieten instellen en die worden dan vertoond wanneer de tv uitstaat. Je kan ze ook een soort mat effect geven (handig als je geen The Frame hebt met een mat scherm).