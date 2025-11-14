Onze favoriete tv van het jaar is nu nog goedkoper

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-artikelen.

Officieel is Black Friday pas op 28 november, maar alle retailers in Nederland en België pakken nu al met verschillende kortingen. Opnieuw zijn het de tv-deals die opvallen. Of je nu een zo groot mogelijke tv voor zo weinig mogelijk geld wil of een OLED TV die normaal ver buiten je budget valt, er is een Black Friday Deal voor iedereen.

Soms zijn de interessantste kortingen alleen van toepassing op de minst interessante producten. Hoewel er inderdaad tv's zijn die je zelfs met korting beter links laat liggen, zijn er net zoveel goede tv's met honderden euro's korting. Dat is nu het geval bij de LG C4, onze favoriete tv van 2025. Deze tv dateert van 2024 en is daarom sowieso al goedkoper dan de nieuwere LG C5, die eigenlijk niet zoveel beter is. Bovenop die lagere verkoopprijzen komt nu nog Black Friday-korting en dit is dan ook het perfecte moment om de LG C4 in huis te halen.

Waarom is de LG C4 momenteel onze favoriete tv? Ten eerste is dit een OLED TV en momenteel blijft dit het type tv dat het beste contrast, meest levendige kleuren en natuurgetrouwe beeld biedt. Hij is daarnaast beschikbaar in erg veel formaten: 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inch. Voor gamers met meerdere consoles en/of een pc is dit ook een interessante keuze dankzij de vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/144Hz. Op veel vlakken presteert hij zoals OLED TV's die honderden euro's duurder zijn en alleen de helderheid is aan de lage kant. Als je je OLED TV in een felverlichte kamer wil zetten die niet verduisterd kan worden, moet je nu eenmaal meer geld uitgeven en voor een topmodel gaan, zoals de LG G5 of Samsung S95F.

Dit is wellicht ook je laatste kans om een topdeal op de LG C4 te scoren. De tv is niet meer op voorraad bij elke retailer omdat hij al wat ouder is en de kans is groot dat er geen nieuwe voorraad meer komt. Twijfel daarom niet te lang. We hebben hieronder de prijzen bij verschillende retailers opgelijst en in het vet staat telkens de laagste prijs gemarkeerd van dat specifieke formaat.

Black Friday Deals op de LG C4

OLED TV nodig voor kamers met veel lichtinval?

(Image credit: Future)

Zoals we zeiden, is de helderheid het grote minpunt van de LG C4. Je hebt hier snel last van weerspiegelingen op zonnige dagen en dit blijft een probleem bij veel OLED TV's. Als je toch een OLED TV in een felverlichte ruimte wil plaatsen, raden we momenteel de Samsung S95F aan. Die heeft een hoge helderheid én een matte antireflectielaag die doet wat hij belooft zonder dat de beeldkwaliteit afneemt.

De Samsung S95F is natuurlijk duurder dan de LG C4, maar ook deze tv geniet van Black Friday-korting. Zo kan je de 55-inch versie nu al voor 1.799 euro in huis halen en sommige retailers hebben bundeldeals met soundbars zodat je nog meer kan besparen.