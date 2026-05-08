Google TV krijgt update die je wellicht niet wil

Google TV krijgt een onwelkome update: deze zomer brengt het verticale video's naar het startscherm via YouTube Shorts. Het goede nieuws is dat de update voorlopig alleen in Amerika lijkt te gebeuren. Volgens FlatpanelsHD kan het trouwens nog erger worden. Google zou namelijk ook TikToks en Instagram Reels kunnen tonen op het homescherm.

Google is niet de eerste die verticale video's aan zijn aanbod toevoegt. Disney+ deed het eerder dit jaar en Instagram heeft ook een tv-app. Het verschil is dat je hiervan geen last hebt tot je de app in kwestie opent.

Waarom is dit nodig?

(Image credit: Google)

Google doet dit vooral uit eigenbelang. Momenteel zijn de aanbevelingen op het startscherm films en series, waarbij je vaak naar andere diensten wordt doorgestuurd. Door YouTube Shorts toe te voegen, kun je veel video's van Google's eigen dienst bekijken, natuurlijk met hier en daar reclame.

Latest Videos From

Verticale video's zijn niet de enige toevoeging aan Google TV in de VS. TCL-tv's met Gemini hebben nu toegang tot meer AI-tools om zowel foto's als video's te generen. Deze apps worden de komende maanden uitgerold naar meer tv's (en andere apparaten) met Gemini. Er is ook een nieuwe Remix-functie in Google Foto's waarmee je de stijl en achtergrond van bestaande foto's kunt wijzigen via spraakopdrachten.

Er is ten slotte nog een functie voor dynamische diavoorstellingen waarmee je een Google Foto's-album als screensaver kunt weergeven. Deze dynamische diavoorstellingen zullen op termijn hier beschikbaar worden, wellicht in de loop van de zomer.