Nieuwe middenklasse OLED TV’s van LG en Samsung zien er veelbelovend uit, maar één model trekt de aandacht

LG en Samsung hebben tijdens CES 2026 hun nieuwe OLED-tv-line-ups onthuld. Hoewel er veel aandacht uitgaat naar de absolute topmodellen, kijken wij vooral met interesse naar het middensegment.

Bij LG wordt die rol vervuld door de LG C6, terwijl Samsung inzet op de Samsung S90H als middenklasse OLED voor 2026. Het grote nieuws: LG brengt de C6 in twee varianten uit, de C6 en de C6H, waarbij die laatste gebruikmaakt van een nieuw type paneel. Samsung pakt het anders aan en geeft de S90H het OLED Glare Free anti-reflectiescherm dat we normaal alleen op de vlaggenschepen van het merk zien.

De strijd om de beste middenklasse OLED is al jaren bijzonder spannend. LG en Samsung wisselen elkaar regelmatig af aan de top, en dat was vorig jaar niet anders. Zowel de LG C5 als de Samsung S90F, de voorgangers van deze nieuwe modellen, kregen vijf sterren in onze reviews. De lat ligt dus hoog.

Er zijn nu al een paar punten die ons richting het ene model lijken te trekken boven het andere: tijd om in de details te duiken.

LG's verbeterde OLED met een addertje onder het gras

De LG C6H (hier afgebeeld op CES 2026) ziet er geweldig uit, alleen jammer van de afmetingen. (Image credit: Future)

De LG C-serie OLED behoort elk jaar opnieuw tot de beste tv’s die je kunt kopen. De serie staat bekend om zijn uitstekende beeldkwaliteit en prestaties, gecombineerd met praktisch alle features die je maar kunt wensen en dat voor een scherpe prijs. De LG C5 was daar vorig jaar opnieuw een sterk voorbeeld van, al viel moeilijk te negeren dat hij erg veel leek op zijn voorganger, de LG C4. Afgezien van wat nieuwe AI-functies en een hogere helderheid was het in de basis dezelfde tv.

We hebben dan ook een tijdje moeten wachten op een echte vernieuwing binnen de C-serie, en die kwam er eindelijk tijdens CES 2026. LG introduceerde namelijk niet één, maar twee varianten van zijn nieuwste C-model: de LG C6 en de LG C6H.

De C6H is eigenlijk de tv waar we al een paar jaar op wachten. Dit model krijgt namelijk LG’s nieuwe Primary RGB Tandem 2.0-paneel, dat ook wordt gebruikt in de LG G6. Daarmee kan de C-serie eindelijk die grote sprong maken op het gebied van helderheid, contrast en kleurweergave waar we al langer op hopen.

Maar er zit een addertje onder het gras: de C6H verschijnt alleen in 77- en 83-inch formaten. Wie een kleinere tv zoekt, kan kiezen voor de LG C6 in 42, 48, 55 en 65 inch, maar die gebruikt hetzelfde type OLED-paneel als zijn voorgangers.

Hoewel de C6H veelbelovend is, voelt die beperkte keuze in formaten als een gemiste kans. 77- en 83-inch tv’s zijn niet de meest gangbare maten waardoor het jammer is dat het nieuwe Tandem-paneel niet beschikbaar komt in de populairdere 55- en 65-inch uitvoeringen.

Beide C6-modellen zijn wel uitgerust met de vernieuwde Alpha 11 Gen 3-processor, die normaal gesproken is voorbehouden aan vlaggenschepen zoals de G-serie. Volgens LG zorgt die voor snellere prestaties, betere AI-upscaling (inclusief SDR-naar-HDR-conversie) en ondersteuning voor Dolby Atmos Flex Connect, een functie die terugkomt in een van LG’s nieuwe audiosystemen. Toch blijft het gevoel hangen dat het mooier was geweest als álle C6-modellen het nieuwe Tandem-paneel hadden gekregen.

Meer Glare Free voor Samsung OLED

OLED Glare Free (hier afgebeeld op de Samsung S95F) komt voor het eerst beschikbaar op Samsung's mid-range OLED, de S90H. (Image credit: Future)

Samsungs OLED Glare Free anti reflectiescherm werd voor het eerst geïntroduceerd in 2024 op de Samsung S95D. Dat was een belangrijke stap vooruit voor OLED TV’s, omdat spiegelachtige reflecties vrijwel volledig werden weggewerkt. Hierdoor werd kijken in lichte ruimtes een stuk prettiger, iets waar traditioneel glanzende en relatief donkere OLED schermen vaak moeite mee hadden.

In 2025 werd deze technologie verder verbeterd op de Samsung S95F, een van de beste OLED TV’s van dat jaar en door TechRadar uitgeroepen tot tv van het jaar in 2025. De S95F liet betere zwartwaardes zien dan zijn voorganger, wat zorgde voor een hoger contrast en een sterker totaalbeeld. De Glare Free-technologie werd daarnaast ook toegepast op andere Samsung tv’s, waaronder de Samsung QN90F, onze favoriete keuze voor sportfans.

In 2026 komt de Glare Free-technologie naar de middenklasse Samsung S90H. Dat is een belangrijke factor die dit model een voordeel kan geven ten opzichte van de LG C6. Als de C6 vergelijkbaar presteert met zijn voorganger, de C5, dan zal hij opnieuw moeite hebben met reflecties, iets wat we ook tijdens het testen van de C5 hebben ervaren.

Daarmee wordt de S90H een meer betaalbare Glare Free OLED die zich uitstekend leent voor kijken overdag en in fel verlichte ruimtes. Dat is goed nieuws voor iedereen die op zoek is naar een OLED TV die niet alleen in een verduisterde woonkamer tot zijn recht komt.

Grootste verwachtingen met één grote maar

Samsung versus LG is altijd een zware strijd (Samsung S95F links en LG G5 rechts afgebeeld) (Image credit: Future)

Op papier liggen deze twee tv’s dicht bij elkaar. Beide modellen krijgen genoeg features waardoor ze zich kunnen meten met de beste gaming-tv’s, en zijn uitgerust met krachtige processors vol AI-functies voor beeld- en geluidsverbetering. Uiteindelijk draait het verschil dus vooral om het scherm.

Tussen LG en Samsung had onze meest verwachte tv eigenlijk de LG C6H moeten zijn, dankzij de introductie van het nieuwe Primary RGB Tandem-paneel. Maar de beperkte keuze in formaten heeft dat enthousiasme toch wat getemperd. We kijken nog steeds uit naar het testen van zowel de C6H als de LG C6, mede door de nieuwe processor. Toch had LG, als het één model had uitgebracht met álle upgrades in een breed scala aan schermformaten, zonder twijfel onze topkeuze in handen gehad.

We zijn daarnaast groot fan van OLED Glare Free, en het feit dat deze technologie nu naar de middenklasse Samsung S90H komt, is een echte gamechanger binnen dit prijssegment. Daarmee is dit voorlopig onze meest verwachte middenklasse OLED. Dat geldt vooral omdat we hopen dat Samsung dit jaar meer formaten van de S90H voorziet van een QD-OLED-paneel dan bij de Samsung S90F, waarbij alleen het 65-inch model gegarandeerd dat paneel kreeg.

Als Samsung erin slaagt om QD-OLED én Glare Free naar het grootste deel van de S90H-line-up te brengen (met uitzondering van de 42-, 48- en 83-inch modellen, die we niet verwachten), dan zou het zomaar kunnen dat LG’s C-serie zijn kroon als beste middenklasse OLED kwijtraakt.