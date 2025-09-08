Deze nieuwe AI-film gaat maar een fractie van een Hollywoodproductie kosten, maar kan deze film van OpenAI echt overtuigen?

Er wordt een nieuwe geanimeerde speelfilm gemaakt met hulp van ChatGPT-maker OpenAI: Critterz. De film zou in 2026 in première kunnen gaan op het filmfestival van Cannes.

Critterz vertelt het verhaal van bosdieren die op avontuur gaan nadat hun dorp wordt verstoord. Het project begon in 2023 als een korte film, gemaakt met OpenAI’s DALL-E. Nu werkt bedenker Chad Nelson, creatief specialist bij OpenAI, samen met Vertigo Films en de schrijvers van Paddington in Peru aan een volledige speelfilm met een relatief bescheiden budget van 30 miljoen dollar.

Dat bedrag klinkt hoog, maar vergeleken met grote animatiefilms, zoals Pixar’s nieuwste Elio met een productiebudget van naar verluidt 200 miljoen dollar, is het slechts een fractie van dat bedrag. Volgens The Wall Street Journal probeert Vertigo Films de film in ongeveer negen maanden te maken, terwijl dit normaal gesproken zo’n drie jaar zou duren. Dat is mogelijk dankzij AI en het bedrijf Native Foreign, een studio die AI combineert met traditionele videoproductietools.

De film zal echter niet volledig door AI worden gegenereerd. Critterz krijgt menselijke stemacteurs, originele beelden van artiesten die vervolgens verwerkt worden in GPT-5 en andere AI-afbeeldingstools, en een origineel script.

Het doel is om de kracht van de tools van OpenAI te tonen en te bewijzen dat AI een positieve impact kan hebben op de filmindustrie. “OpenAI kan de hele dag vertellen wat de tools doen, maar het is veel krachtiger als iemand het laat zien,” aldus Nelson tegenover WSJ. “Dat is een veel beter praktijkvoorbeeld dan wanneer ik alleen een demo bouw.”

OpenAI's grote gok

匚尺丨ㄒㄒ乇尺乙 -- An animated short created with AI - YouTube Watch On

Een woordvoerder van OpenAI vertelde aan WSJ dat Critterz “creativiteit en verkenning weerspiegelt die we graag stimuleren.” Het bedrijf hoopt dat de film de creatieve mogelijkheden van AI laat zien, in plaats van dat slechte publiciteit de reputatie van de technologie in de filmindustrie schaadt.

De oorspronkelijke korte film Critterz scoort slechts een magere 3,2/10 op IMDB uit 13 beoordelingen. Dat wijst niet alleen op een gebrek aan interesse, maar ook dat niemand het überhaupt wou zien.

Critterz is niet de eerste AI-geproduceerde speelfilm, maar wel de eerste met een dergelijk groot budget, al blijft het klein in vergelijking met andere animatiefilms. Met de steun van ’s werelds bekendste AI-bedrijf zou Critterz echter kunnen slagen waar andere projecten tot nu toe tekortschoten: door te laten zien hoe AI juist creativiteit kan stimuleren.

Of Critterz daadwerkelijk een doorbraak kan forceren in een animatie-industrie die wordt gedomineerd door giganten als Disney en DreamWorks, zal pas volgend jaar blijken.