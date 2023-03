Sonos Era 300 speaker hands-on review

De Sonos Era 300 is een indrukwekkende smart speaker. Op basis van een korte luisterervaring denken we dat het de geprijsde enkele luidspreker zou kunnen zijn. Daarnaast kan hij een upgrade zijn voor de Sonos Arc in je thuisbioscoop.

De Sonos Era 300 is de eerste luidspreker van het merk met Dolby Atmos en we mochten hem uitproberen met zowel Dolby Atmos muziek als films in een thuisbioscoopconfiguratie. Sonos heeft natuurlijk al eerder soundbars met Dolby Atmos gemaakt, maar dit is de eerste losse smart speaker die is ontworpen rond ruimtelijke audio. Wij waren alvast meteen verkocht.

We zullen uiteraard de definitieve review uitstellen tot we de Sonos Era 300 uitgebreider hebben getest, maar zelfs na een demo kunnen we zeggen dat het een van de meest indrukwekkende smart speakers met een adviesprijs van 499 euro. Hij is bovendien een upgrade voor de Sonos Arc soundbar, die eindelijk de echte 'koepel' van Dolby Atmos-audio naar je thuisbioscoop brengt.

Net als de kleinere Sonos Era 100, is het gemakkelijker om muziek te beluisteren dan met bijna elke andere Sonos luidspreker. Naast muziekstreaming via wifi, krijg je ook Bluetooth en een optionele 3,5mm-aansluiting via een adapter. Zelfs als je geen audio met Dolby Atmos-ondersteuning beluistert, is hij nog steeds een van de beste smart speakers die je kan vinden.

(Image credit: Future)

Sonos Era 300: Prijs en beschikbaarheid

Verkoop start op 28 maart 2023

Adviesprijs van 499 euro

Goedkoper dan de Sonos Five (579 euro)

De prijs van de Sonos Era 300 van 499 euro is verre van goedkoop en gaat zelfs verder dan de Apple HomePod 2, die eveneens voor Dolby Atmos-audio is ontwikkeld. Hij is wel goedkoper dan de Sonos Five, die overigens beschikbaar blijft in het aanbod van Sonos.

In tegenstelling tot de Sonos Era 100, die eerder een herontworpen Sonos One is, introduceert de Era 300 een geheel niveau van ruimtelijke audio, helderheid en rijke bas.

(Image credit: Future)

Sonos Era 300: Features

Naar boven en zijwaarts gerichte drivers voor Dolby Atmos

Ondersteuning voor Bluetooth en 3,5mm-kabel via adapter

Vormt 7.1.4-kanaalssysteem met Sonos Arc

Laten we beginnen met de luidsprekers in de Sonos Era 300. Interessant is dat Sonos voor het grootste deel heeft gekozen voor compressiedrivers, die veel moeilijker te integreren zijn in kleine luidsprekers dan standaard dynamische drivers. Toch kunnen ze efficiënter zijn en gemakkelijker af te stellen voor gericht geluid en hebben ze minder vervorming.

Hier krijg je een naar voren gerichte compressiedriver, een naar boven gerichte driver onder een hoek van ongeveer 10 graden en twee zijwaarts gerichte drivers (één links, één rechts) eveneens onder een hoek van ongeveer 10 graden. Dan zijn er nog twee zijwaarts gerichte woofers, links en rechts, in een configuratie die elkaar tegenwerkt. Dit betekent dat ze hetzelfde geluid afspelen en zorgen voor een rijke bas zonder overdreven trillingen.

Een verwerkingsplatform met 4GB RAM drijft de smart speaker aan en helpt bij de ruimtelijke Dolby Atmos audio. Je hebt ook Bluetooth 5.0, een USB-C-poort en je kunt een adapter aansluiten voor een 3,5mm-poort of Ethernet-aansluiting. Daarnaast krijg je nog Wi-Fi 6 voor muziekstreaming. Sonos zegt tot slot dat een upgrade naar Bluetooth 5.2 in de maak is en via een software-update zal arriveren.

(Image credit: Future)

Sonos Era 300: Audiokwaliteit

De audio van de Sonos Era 300 zit boordevol details, maar lijkt ook diep te kunnen gaan voor lage tonen zonder de fijnere punten te overstemmen. Hoge tonen zweven door de lucht en stemmen in het middengebied komen duidelijk en natuurlijk door het geluidsbeeld.

Maar nog belangrijker is dat dit alles gebeurt in wat misschien wel het meest goed verspreide geluidsbeeld is dat we ooit uit een enkelvoudige luidspreker hebben gehoord. Dingen die centraal moeten staan, komen inderdaad uit de luidspreker, maar al het andere krijgt genoeg ademruimte. De Sonos Era 300 slaagt er zelfs in om audio links of rechts van je te positioneren ondanks dat het een enkele speaker is. We kunnen ons geen andere speaker inbeelden die hetzelfde voor elkaar krijgt in deze vormfactor.

Ruimtelijke audio gaat niet alleen zijwaarts trouwens. Instrumenten kunnen ook rond de Era 300 luidspreker worden geplaatst. We hoorden een nummer waarbij verschillende delen van een drumstel klonken alsof ze rond de luidspreker kwamen terwijl hij tegenover ons stond.

Dit was muziek van Amazon Music via de Sonos-app en helaas is dat op dit moment de enige manier om Dolby Atmos-muziek te spelen. Sonos zegt dat ondersteuning voor Dolby Atmos in Apple Music eraan komt, maar kon niet zeggen wanneer.

Ondanks al ons enthousiasme hierboven, waren we nog meer onder de indruk toen we hem uitprobeerden in een thuisbioscoopopstelling met de Sonos Arc en Sonos Sub. Sonos beschrijft het als een 7.1.4 systeem, terwijl elk vorig Sonos surround systeem hooguit 5.1.2 haalde.

Het grootste probleem met de Sonos Arc in vergelijking met de allerbeste Dolby Atmos soundbars is dat het hoogte-effect niet zo indrukwekkend is, maar als je de twee Sonos Era 300 speakers toevoegt, verandert dat. Tijdens de demo was het hoogte-effect duidelijk en dynamisch, verschoof het naar voren en naar achteren, of van links naar rechts, zoals de film nodig had.

De beweging van geluiden over de achterkanalen is een dramatische verandering. Afzonderlijke delen van het geluid worden veel beter en nauwkeuriger tussen de twee achterluidsprekers verdeeld, maar ze geven geluiden ook beter door aan de Arc zelf. Daardoor ontstaat het gevoel dat je aan alle kanten omringd bent door luidsprekers, in plaats van één voor en twee achter.

(Image credit: Future)

Sonos Era 300: Vroeg oordeel

Na afloop van de Sonos Era 300 demo was onze eerste gedachte: we hebben een setje nodig om thuis naast de tv te zetten in combinatie met de Sonos Arc. Daarnaast hopen we vooral dat meer muziekdiensten met Dolby Atmos zullen werken, aangezien Amazon Music nou niet bepaald de populairste muziekstreamingdienst is.

Ervan uitgaande dat de Era 300 nog steeds even overtuigend links en rechts stereotracks verspreidt met muziek zonder ingebouwde Dolby Atmos-ondersteuning, zien we dit als een van de best geprijsde smart speakers voor muziekliefhebbers met weinig ruimte.

Het hoekige ontwerp, dat duidelijk noodzakelijk is om deze audio te produceren, kan sommige mensen afschrikken. Het staat haaks op de algemene designstijl van Sonos en het contrast wordt duidelijk als je hem naast de Sonos Era 100 ziet. Toch is dit voor ons een van de meest interessante speakers van het jaar.