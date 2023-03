Sonos Era 300 recension: Dolby Atmos når nya höjder

Sonos Era 300: På två minuter

Sonos era 300 är den första högtalaren (som inte är en soundbar) från Sonos med Dolby Atmos-stöd, komplett med högtalare som går uppåt och från sidan för att skapa rumsligt ljud. Den är mycket större än lillebror Sonos era 100, men samtidigt något mindre än Sonos Five. Storleksmässigt passar den mellan de två på de flesta sätt, men den står på egen hand när det gäller att tillhandahålla rumsligt ljud.

Sonos era 300 är en premiumhögtalare med riktpris på strax under 6 000 kronor. En rejäl slant, ingen tvekan om det, men det finns gott om alternativ i vår lista över de bästa trådlösa högtalarna som slår din plånbok ännu hårdare. Samtidigt känns den väldigt prisvärd för vad du får. Mycket tack vare dess kombination av högtalarelement och bearbetningsförmåga, levererar den mer expansivt ljud än någon singelhögtalare vi har hört hittills. Även med bara stereomusik finns det en mycket tydlig känsla av vänster och höger kanal.

Med Dolby Atmos-musik tar Sonos era 300 det hela till en ny nivå. Ljudet styrs åt vänster och höger. Den får höjd och kan röra sig runt själva högtalaren. Inget av detta skulle spela någon roll om det inte lät bra i allmänhet så klart och det gör det. Detaljer är skarpare än en diamantkantad skalpell och det finns ett tydligt fokus på noggrannhet överlag. Samtidigt gör den sig bäst på högre volymer och den kan vara ganska oförlåtande mot musik i dålig kvalitet.

Såväl Bluetooth som linjeingång fungerar bra och gör högtalaren mer tillgänglig för fler enheter. Vidare är Hi-Res-stöd från kompatibla tjänster också ett bra komplement.

Är det värt att gå upp i pris jämfört med en Sonos Era 100 om du inte ska lyssna med Atmos-ljud? Har du budgeten, gillar volym och behöver fylla ett större rum skulle vi tveklöst svara ja på den frågan.

Vad kostar Sonos Era 300?

Släpptes den 28 mars 2023

Riktpris 5 999 kr

Billigare än Sonos Five

Sonos era 300 är långt ifrån billigt. Apple HomePod 2, som på liknande sätt är designad för Dolby Atmos-ljud är billigare. Men den är samtidigt billigare än Sonos Five (som hänger kvar i Sonos sortiment som det mer hi-fi-fokuserade alternativet) och är mycket billigare än lyxhögtalare från exempelvis Naim.

Sonos Era 300: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Högtalarelement 4x tweeters, 2x woofers Förstärkare 6x Class D amps Mått 160 x 260 x 185 mm Uppkoppling Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (3.5mm line-in & Ethernet via adapter) Tjänster som stöds Sonos app, Apple AirPlay 2 Stöd för röststyrning Alexa, Sonos Voice Control Övriga funktioner Dolby Atmos-stöd, Sonos multi-room control, Sonos hemmabiostöd, kan köras i stereo

Sonos Era 300: Funktioner

Upp- och sidoskjutande element för Dolby Atmos

Stöd för Bluetooth och 3,5 mm line-in

Skapar 7.1.4-system med Sonos Arc

Låt oss börja med högtalarna i Sonos era 300. Intressant nog har Sonos gått efter kompressionselement för det mesta, som är mycket svårare att integrera väl i små, hemvänliga högtalare än vanliga dynamiska högtalarelement (eftersom de kräver en extra struktur för att forma och förstärka deras ljud) – men de kan vara effektivare, lättare att styra för riktat ljud och lägre distorsion när det görs rätt.

Här finns ett framåtskjutande kompressionselement, ett uppskjutande element i ungefär en 10-graders vinkel och två sidoskjutande element (ett vänster, ett höger) också vid cirka 10 graders vinkel.

Det finns också två sidoskjutande baselement, vända åt vänster och höger, i en kraftmotverkande konfiguration. Det betyder att de spelar samma ljud och kan drivas hårt för rik bas utan att vibrera så att högtalaren ramlar av sin hylla. Vibrationerna från de två elementen tar ut varandra. Du kan fortfarande känna att den här högtalaren Överför vibrationer till ett bord när du lägger handen på det, men det kommer inte att få saker att surra för mycket när du skruvar upp volymen.

En bearbetningsplattform med 4 GB RAM driver Era 300, vilket hjälper till att få Dolby Atmos-positionella effekter från elementen och är framtidssäkrad för uppgraderingar under de kommande åren. Ingen större anledning till oro för sig som fortfarande är upprörd över Sonos uppdelning i S1- och S2-systemen alltså

Du har också Bluetooth 5.0 (Sonos säger att detta är tänkt att uppdateras till Bluetooth 5.2 i framtiden, vilket kan innebära några användbara extrafunktioner) och en USB-C-port. Till den kan du ansluta en adapter som möjliggör 3,5 mm line-in eller Ethernet. Wi-Fi 6 finns här också.

För att få Dolby Atmos måste du använda en kompatibel musikströmningstjänst i Sonos-appen – du kan inte skicka den via AirPlay eller Bluetooth. Just nu betyder det Amazon Music Unlimited eller Apple Music. Amazon är också den enda tjänsten som stöder Hi-Res på Era 300 just nu, men vi förväntar mig att det kommer att förändras med tiden.

Det finns ett problem med att Amazon tar ledningen här: dess integration med Sonos-appen är ärligt talat skräp. Du kan knappt bläddra bland musik och den säger inte till alls om något är tillgängligt i Dolby Atmos eller högre kvalitet. I grund och botten måste du använda Amazon Music Unlimited-appen för att göra valfri kurering innan och hitta Atmos-spår, spara dem i en spellista eller annat lätt hittat område i ditt personliga bibliotek och sedan gräva fram dem i Amazon-delen av Sonos-appen.

Era 300 är också en smart högtalare, med Amazon Alexa eller Sonos Voice Control ombord. Den sistnämnda kan i princip bara spela musik och bearbetar allt på enheten, så den är designad för personer som vill fråga efter spår, men inte har deras integritet invaderad. Du behöver inte använda den heller, då det finns en fysisk strömbrytare på baksidan för att koppla bort mikrofonen om du föredrar det.

Vi testade en ensam Sonos Era 300 för den här recensionen, men två kan paras ihop till ett mer utarbetat rumsligt ljudsystem. Eller ännu mer spännande, du kan använda dem som de bakre högtalarna i en Sonos-hembioanläggning. Detta skapar Sonos mest utarbetade surroundsystem hittills, med 7.1.4-kanaler – det är sju surroundkanaler, fyra höjdkanaler och en subwooferkanal om du använder den med en Sonos Sub eller Sub Mini.

Vi kunde inte testa den här installationen för den här recensionen, men vi kommer att uppdatera när vi kan få tag på en andra Era 300. Vi har dock hört detta system i demosammahang och återkommer till det längre ner.

Sonos era 300 stöder en ny typ av "TruePlay" rumsinställning – en "snabb" version som är tillgänglig på både Ios och Android för första gången (tidigare var TruePlay endast Ios). Snabbversionen spelar upp ett ljud från din telefon, som högtalaren lyssnar på och anpassar sig själv för ditt rum. Den "klassiska" TruePlay-inställningen är fortfarande tillgänglig, och Sonos säger att detta ger de bästa resultaten fortfarande.

Betyg funktioner: 5/5

Hur bra låter Sonos Era 300?

Meningsfullt stereoljud från en enda högtalarlåda

Fantastisk Dolby Atmos-ljudpositionering

Ganska oförlåtande, och lite lätt på bas

Sonos era 300 är helt överfull av detaljer i musik, och höjer röster i mixen bättre än något annat vi har hört till den här storleken eller priset. Den kan fånga upp de små bakgrundsljuden och ge dem tydligare framträdande plats utan att rubba den avsedda balansen alls – den kan bara jonglera med fler bollar på en gång än de flesta alternativen.

Och som vi har antytt tidigare, sker allt detta i vad som kan vara det mest välspridda ljudscen vi har hört från en enda högtalare, oavsett om din musik är i Dolby Atmos eller inte. Det finns en tydlig känsla av stereoseparation med standardspår när du står framför Era 300 som är ett stort steg bortom allt annat av samma storlek. När du lyssnar på Welcome to the Machine kommer de bultande mekaniska ljuden definitivt från utrymmen till högtalarens sidor. I Mr. Brightsides öppning kommer harmoniska gitarrer tydligt från vänster, sedan sparkar trummor tydligt till höger, med rösten spridd över mitten, större än bara högtalaren.

Och med Dolby Atmos går det hela upp flera snäpp. Ljudspridningen är definitivt större och bredare än något annat från en enda högtalare vi har testat tidigare. I sina mer subtila ögonblick kan den bara göra något som att hålla två röster åtskilda i en duett, som den gör med Elton John och Dua Lipa i Cold Heart. Båda rösterna kommer från mitten överlag, men från olika utrymmen runt högtalaren, vilket ger var och en utrymme att andas.

Ibland är det en större effekt, som att trumtakten går en lång promenad bort från högtalaren under Come Together, eller hur rösterna är lagda med en känsla av djup över Lady Gagas Chromatica-album.

Dolby Atmos-spår tenderar också att låta starkare än deras stereoversioner, vilket ökar den dynamiska effekten i låtar. Detta är ofta fallet med andra sätt att lyssna på Dolby Atmos-enheter, inklusive med AirPods Pro 2, så det är sannolikt mixen och bearbetningen som ligger bakom.

Vi skulle dock inte säga att ljudet är helt perfekt för den här prisklassen. Basen är mycket välkontrollerad och snyggt balanserad, men slår inte riktigt så djupt som vi skulle vilja. HomePod 2 kan slå hårdare och detta ger roligare i exempelvis dansmusik, men ger också extra resonans för akustiska instrument som piano.

Basen blir dock proportionellt bättre vid högre volymer – i allmänhet vill Sonos era 300 vara på minst 30 procent volym eller mer, skulle vi säga. När du sjunker under det blir balansen avsevärt svagare.

Detaljerna är skarpa som en skalpell, men det gör att den också är ganska oförlåtande med eventuella brister i en inspelning. Det är inte vanligt att stöta på det här med låtarna på streamingtjänster. Men om du skulle spela material av lägre kvalitet från YouTube på den, kommer du att märka ännu mer. När detta hände satte kändes det verkligen, för högtalaren slätar inte direkt över några ojämnheter alls.

Medan Sonos gillar att säga att den ger musik utan en "sweet spot", så sjunker ljudkvaliteten något när du går för långt åt sidan. Det är ungefär en 90-graders vinkel framifrån där du får den fulla effekten. Om du går längre ut än så går ett lager av detaljer förlorat. Det funkar fortfarande i festsammanhang, men inte för koncentrerad lyssning

I jämförelse med en enda HomePod 2, som är huvudkonkurrenten här, skulle vi säga att HomePod faktiskt har en marginellt bättre ljudbalans tack vare dess djupare bas. Men det låter mindre i jämförelse, på mer än ett sätt. Era 300 kan dra på MYCKET högre än en HomePod 2.

Två HomePod 2-enheter i ett stereopar levererar dock bättre Dolby Atmos och stereoljud än en Era 300, men kostar mer. Så det finns en ganska tydlig hierarki där.

Jämfört med Sonos era 100 är det enklaste sättet att beskriva det att du bara får mer. Era 100 erbjuder en liknande typ av ljudbild och spritt ljud. Men dess stereoeffekt är mycket mindre uttalad, dess bas är mindre välkontrollerad och det låter mer begränsat till en enda högtalare. Om du vill att din musik ska vara uttrycksfull, är det vad du får av att betala extra för Era 300. Och Dolby Atmos, förstås.

När det gäller Sonos Era 300 i en hemmabiokonfiguration har vi inte kunnat testa det så ingående som vi önskar. I det här testet har vi bara haft tillgång till en högtalare, inte två. Vi har dock hört hur det låter i en konfiguration med Sonos Arc, två Era 300 och en Sonos Sub. Vårt första intryck av det är att det är en fullständig game changer för alla Arc-ägare.

Sonos beskriver detta som ett 7.1.4-system, medan alla tidigare Sonos-surroundsystem har varit 5.1.2 som mest . Men vi tror att det är en underdrift. Vi använder en Sonos Arc med Sonos One bakhögtalare regelbundet, och skillnaden här jämfört med det är som natt och dag.

Det största problemet med Sonos Arc jämfört med de allra bästa Dolby Atmos soundbars är att dess höjdeffekt inte är så imponerande. Men när du lägger till de två extra uppåtriktade högtalarna från Era 300 ändras det. Under en demo som hölls av Sonos var höjdeffekten tydlig och dynamisk och växlade framåt och bakåt, eller från sida till sida som filmen behövde.

Och ljudrörelsen runt de bakre kanalerna är också en dramatisk förändring. Enskilda delar av ljudet styr så mycket mer prydligt och exakt mellan de två bakre högtalarna, men skickas också fram och tillbaka mellan Arc mer sömlöst, vilket skapar en mycket bättre känsla av att vara omgiven av högtalare på alla sidor, snarare än att ha en framför och två bakom.

Betyg ljud: 4.5/5

Sonos Era 300: Design

Inte liten, men inte för stor

Designen är en vattendelare

Finns i svart eller vitt

Era 300:s form bestäms av dess behov av att ha flera vinklade högtalare och hornformer för dess kompressionselement. Det resulterande timglas-på-sidan-utseendet är fortfarande så klassiskt och neutralt som du förväntar dig av Sonos överlag, men även om vi tycker att det sticker ut mer än vi skulle vilja. Vissa kommer att föredra det mer "klassiska" utseendet hos Sonos Five helt enkelt.

Grejen med den här högtalaruppsättningen och designen är dock att du inte kan placera den på hyllor där den är täckt ovanför och åt sidorna, som många av de bästa stereohögtalarna kan. Det måste vara ute i det fria, med utrymme för att skicka ljudvågor uppåt och åt sidorna.

Det finns anslutningar på baksidan för ström och USB-C-ingång och du hittar Bluetooth-kontrollknappen och omkopplaren för att stänga av mikrofonen här.

På toppen har du en serie pekkontroller – byta spår, spela upp/pausa och volym (i en separat liten konkav). Här finns även mikrofonen för röststyrning.

Den kommer i svart eller vit, som vanligt med Sonos. Gallret är helt i hårt material, vilket gör det ganska lätt att damma av.

Sonos säger också att Era-högtalarna är mycket lättare att demontera och reparera än de flesta av dess modeller, så det finns en hållbarhets- och livslängdsaspekt i designen också.

Designbetyg: 4/5

Är Sonor Era 300 värd pengarna?

Sonos era 300 är inte billig, men som vi har nämnt tidigare är den långt ifrån den dyraste trådlösa högtalaren som finns. När det gäller ljudkvalitet tror vi att den landar precis där den ska: den erbjuder ljudförmåga som de i prisklassen under helt enkelt inte kan matcha, men det finns ingen tvekan om att det finns lite utrymme för även dyrare modeller för att till exempel leverera ännu mer bas.

Det som slår oss mest är att den erbjuder det mest expansiva ljudet från en liten högtalare som vi har hört, så om du är någon som verkligen värdesätter att ha bred, naturlig musik där du kan höra stereoseparationen, men inte har plats för separata enheter, kan det vara det mest prisvärda köpet för dig.

Tillägget av Bluetooth ökar bara dess värde, även om det är värt att notera att till skillnad från Sonos Five, måste du köpa en extra kabel för att ansluta en 3,5 mm-källa.

Prisvärdhet: 4/5

Bör du köpa Sonos Era 300?

Swipe to scroll horizontally Funktioner Wi-Fi, Bluetooth, Dolby Atmos, line-in, röststyrning… allt är här 5/5 Ljudkvalitet Otrolig vid stereo- eller Dolby Atmos-ljudpositionering och extremt detaljerad 4.5/5 Design Enkel och elegant, även om vinklarna är ovanliga 4/5 Prisvärde Bäst på vad den gör för priset – men det är inte billigt 4/5

Köp den om...

Du vill ha en högkvalitativ, superflexibel högtalare

Sonos-appstöd för olika tjänster, AirPlay 2, Bluetooth, line-in (via adapter), Dolby Atmos, Hi-Res... och allt från en högtalare.

Du vill hoppa på Dolby Atmos-tåget

Från en enda högtalare är detta det bästa rumsliga ljudet vi har hört – och det bästa stereoljudet också för den delen.

Du vill ha det bästa Sonos-surroundsystemet

Vi har inte gjort ett långtidstest av ett par Sonos era 300-enheter med en Sonos Arc i en surrounduppsättning. Men vi har hört det och skillnaden är enorm jämfört med ett par Sonos Ones.

Köp den inte om...

Total ljudtrohet är vad du vill ha

Sonos Five förblir Sonos huvudhögtalare riktad till dem som vill fokusera på rent hi-fi-ljud. Era 300 ger hög kvalitet, men slår lite annorlunda.

Du vill att något ska nynna tyst i bakgrunden

Sonos era 300 är som en sportbil som inte kör ordentligt förrän den är över 100 blås. Den vill ha en volym på minst 30 procent för att nå sin potential.

Sonos Era 300: Så testade vi

Spår från Amazon Music Unlimited används för att testa Dolby Atmos och högupplöst stöd

Används hemma, i samma miljö som jämförda högtalare

Testad över en vecka, lyssnat på i cirka 12 timmar totalt

Vi använde Sonos era 300 under en vecka för den här recensionen, och vi spelade in den (vilket betyder att spela musik för att säkerställa att elementen fungerar precist innan vi bedömer den) i cirka 15 timmar.

Vi spelade musik på den via Sonos-appen, inklusive spår från Amazon Music Unlimited för Dolby Atmos och högkvalitativ streaming – under min recensionsperiod var inte Apple Music-integrationen tillgänglig ännu. Vi strömmade också ljud till den från olika källor via AirPlay 2 från min iPhone och iPad. För att testa Bluetooth-anslutningen parade vi den med min bärbara dator.

Vi hade HomePod 2, Sonos One och Sonos era 100 i rummet hemma hos oss under testperioden, och vi gjorde direkta jämförelser mellan dem med samma spår.