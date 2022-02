Motorola Moto G31 review

De Motorola Moto G31 is zeker geen revolutionaire smartphone, maar dat hoeft ook niet. Bij dit toestel draait het om wat je krijgt voor je geld, en dat is een degelijke smartphone met moderne functies waar je veel plezier van kunt hebben. Op sommige fronten laat het toestel wat steekjes vallen, maar al met al heeft de Moto G31 een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Review in een notendop

De Motorola Moto G31 is een betaalbare smartphone die doet wat hij moet doen. Het toestel is uitgerust met de functies die we mogen verwachten van een moderne budgetsmartphone, maar ook niet veel meer dan dat.

In deze prijsklasse is er veel concurrentie van merken als Xiaomi en Nokia, maar Motorola is niet van plan om vergeten te worden. Met de Moto G31 haal je een smartphone in huis met een degelijk display, een prima camera en een lange batterijduur. Dit alles krijg je voor een betaalbare prijs.

De smartphone gaat de strijd aan met andere budgettoppers zoals de Poco X3 NFC en Realme 8 5G. Het is zeker geen makkelijk gevecht, maar de Moto G31 heeft genoeg in huis om zich te onderscheiden.

Het is te zien op welke fronten Motorola kosten probeert te besparen. Voor elk pluspunt, is ook een bijbehorend minpunt. Zo is het OLED-display een genot om naar te kijken, maar gelimiteerd aan een 60Hz beeldverversing. De behuizing ligt fijn in de hand, maar voelt tegelijkertijd goedkoop aan. De hoofdcamera is prima, maar presteert slecht bij weinig licht, ga zo maar door.

Toch is er genoeg gedaan om de Moto G31 te onderscheiden van de concurrentie. De beeldverversing is jammer, maar je vindt niet snel een OLED-display in deze prijsklasse. Daarnaast is de batterijduur uitstekend en heeft de smartphone genoeg opslagruimte om een tijdje mee vooruit te kunnen. Deze kun je zelfs uitbreiden met een microSD-kaart.

In gebruik is het te merken de Moto G31 niet geschikt is voor zware apps. Het is niet het meest snelle toestel, maar waarschijnlijk verwacht je dat ook niet in deze prijsklasse. Chat-apps gebruiken, scrollen op social media en het kijken van films en series gaat moeiteloos en dat is waar mensen naar op zoek zijn bij dit type smartphone.

Als je op zoek bent naar een smartphone voor een aangename prijs en de minpuntjes schrikken je niet af, dan is de Moto G31 een prima optie. De prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend.

Motorola Moto G31 prijs en beschikbaarheid

De adviesprijs van de Motorola Moto G31 bedraagt 219 euro. Bij sommige smartphones zijn er aparte versies te krijgen met meer opslag of RAM, maar dat is niet het geval bij dit toestel.

In diverse webshops is de smartphone voor minder verkrijgbaar dan de adviesprijs. Als je interesse hebt in dit toestel is het de moeite waard om even rond te zoeken naar een goede deal.

Design

Op het oog heeft de Moto G31 een vrij eenvoudig design voor een smartphone. Je kunt zien dat het geen premium toestel is, maar dat wil niet zeggen dat hij lelijk is.

Qua kleur is de smartphone alleen nog te krijgen in het grijs. De officiële benaming van de kleur is ‘Mineral Grey’, maar bij benadering oogt het meer grijsblauw. Het camerablok is dezelfde kleur als de rest van de smartphone. Op termijn komt ook er ook een Baby Blue-variant beschikbaar, welke lichtblauw oogt.

De knoppen hebben een vrij standaard indeling. Aan de rechterkant zit een aan-uitschakelaar, met geïntegreerde vingerafdrukscanner en een volumeregelaar. Daarboven vinden we een knop om de spraakassistent van Google op te roepen. Deze knop hebben we niet veel gebruikt, omdat hij niet makkelijk bereikbaar is wanneer je het toestel in een natuurlijke houding vast hebt. De opening voor de simkaart zit aan de linkerkant en onderop is de USB-C poort en een enkele speaker te vinden. Bovenop zien we een prettige verrassing: een koptelefooningang.

Het display is bijna over de volledige voorkant uitgestrekt en wordt alleen verstoord door de punch hole selfiecamera, maar dit is te verwachten van een moderne smartphone. Het toestel heeft een grootte van 161,9 x 73,9 x 8,6mm en weegt 181g.

Alle hardware zit verpakt in een plastic behuizing die wat goedkoop aanvoelt. Deze biedt weinig bescherming tegen water en stof. Motorola heeft het toestel uitgerust met een waterafstotend design, wat bescherming biedt voor matige blootstelling aan water, zoals morsen of lichte regen. Een IP-certificering ontbreekt, dus we adviseren om voorzichtig te zijn.

De smartphone ligt wel prettig in de hand. Door het geribbelde motief heb je veel grip op het toestel en zal hij niet snel vallen. De behuizing lijkt stevig en kan waarschijnlijk tegen een stootje, maar oogt wat goedkoop. Al met al kan de Moto G31 zich niet voordoen als een premium toestel met zijn uiterlijk, maar het kan er mee door. Het design neemt weinig risico’s en oogt daardoor heel neutraal.

Display

Het paradepaartje van deze smartphone is het OLED-display. Dat vind je namelijk niet snel in deze prijscategorie. De OLED-technologie zorgt voor een groter contrast en een beter kleurbereik. Zwarte tinten zijn ook echt zwart en zien er niet vervaagd of grijs uit.

Hierdoor kun je met veel plezier series kijken op de Moto G31. De meeste toestellen in deze klasse hanteren LCD-displays, die er over het algemeen lang niet zo goed uitzien als een OLED-scherm. Daarom kijken series lekkerder weg op de Moto G31 dan bij de meeste andere budgetsmartphones.

Het is een “voor wat, hoort wat”-verhaal als het om het display gaat. De Moto G31 heeft een beeldverversing van 60Hz. De meeste moderne Android-smartphones zijn uitgerust met 90Hz of zelfs 120Hz-displays. Voor de betere beeldkwaliteit lever je dus wat verversingssnelheid in, maar dat is geen slechte deal.

Het scherm zelf heeft een grootte van 6,4 inch, waarmee hij ongeveer even groot is als de Samsung Galaxy S21 FE. Daarnaast heeft het display een FHD+-resolutie van 2400 bij 1080. De screen-to-body-ratio is 82,7 procent, dat is iets lager dan de Poco X3 (84,6 procent) en de Samsung Galaxy A22 (84,3 procent) uit dezelfde prijsklasse, maar het is niet storend.

Camera

Ook de camera's, zoals vrijwel alle andere features, doen wat ze moeten doen, maar ook niet veel meer. De Moto G31 is uitgerust met drie camera's op de achterkant, waaronder een 50MP hoofdcamera, een 8MP groothoekcamera en een 2MP macrocamera. Aan de voorzijde zit een 13MP selfiecamera.

Met de hoofdcamera kun je prima foto's maken. In situaties met genoeg licht leg je veel details vast. De sensor is voorzien van Quad Pixel-technologie. Hiermee worden vier pixels samengevoegd naar één pixel. Dit levert heldere foto's op, zelfs met weinig licht. Ook is de camera voorzien van een nachtmodus, voor wanneer het echt donker is. Deze levert echter gemengde resultaten op. De kwaliteit van de foto's wordt zichtbaar opgekrikt, maar veel detail gaat verloren.

De groothoeklens is een prima toevoeging om net iets meer in beeld te krijgen. Deze weet veel details te behouden, al zijn sommige taferelen wat verder weg moeilijk om scherp te krijgen. Ook variëren de kleuren lichtelijk van de hoofdcamera. De verschillen zijn minimaal, maar in sommige situaties valt het op, zoals een blauwe lucht bij veel licht.

Op het camerablok zit ook een 2MP macrolens. Dit is een leuke toevoeging, maar het is moeilijk om er scherpe foto's mee te maken. Daarnaast zien de kleuren er ietwat onrealistisch uit. De camera's zijn voorzien van kunstmatige intelligentie om de kiekjes wat op te poetsen. Over het algemeen doet deze het prima, maar bij de macro-foto's is het iets te veel van het goede, waardoor de beelden wat nep ogen.

De 13MP frontcamera is niet spectaculair, maar je kunt er een prima selfie mee maken, vooral als je de portretmodus gebruikt. Voor beeldbellen, een digitale vergadering of een foto voor social media is het genoeg.

Afbeelding 1 van 2 Foto met de hoofdcamera bij weinig licht (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 Dezelfde foto maar dan met de nachtmodus. Meer details zijn scherp vastgelegd, maar de kleuren zien er onnatuurlijk uit (Image credit: TechRadar)

Een simpele video schiet je ook eenvoudig met de Moto G31. Alle camera's zijn te gebruiken om video's mee te maken en schieten beeld in FHD op 30fps. De ingebouwde beeldstabilisatie helpt je om de beelden soepel te houden. Verder zijn er weinig videomogelijkheden waarvan we onder de indruk zijn. De slowmotion en timelapse-functies zijn leuk voor een keer, maar daar blijft het een beetje bij. Meer video-functies biedt het toestel niet.

Waar de camera’s zichzelf mee proberen te onderscheiden, zijn de extraatjes. Er zitten wat vernuftige opties in de camera-app, maar al met al zijn het vooral gimmicks die leuk zijn voor een keer.

Met Spotkleur kun je 1 kleur uitkiezen om in beeld te houden, terwijl de rest zwart-wit is. Hier kun je creatieve foto’s mee maken, maar in de praktijk werkte de functie alleen bij felle kleuren en grote contrasten. Regelmatig worden gedeeltes van de achtergrond ook meegenomen in de kleurverwerking wat er vreemd uit ziet. Op personen werkt de functie vrijwel niet. Daarnaast is er nog Cinemagraph, waarmee je een foto en video kunt combineren zodat een deel van je shot beweegt en de rest stilstaat. Wederom iets wat een keer geinig is, maar ook niet meer dan dat. De rest van de functies, zoals de nachtmodus en panorama-modus, zijn op de meeste andere smartphones ook te vinden.

Afbeelding 1 van 7 Foto met de hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 7 Hetzelfde shot, maar dan met de groothoeklens (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 7 Close-up shot met de hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 7 Shot genomen met de macrolens (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 7 Foto met de Spotkleur-functie (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 7 Foto met de hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 7 Hetzelfde shot, maar dan met de groothoekcamera (Image credit: TechRadar)

Prestaties en specificaties

Als je naar de specificaties van de Motorola Moto G31 kijkt wordt het wat meer duidelijk dat het hier gaat om een budgetmodel. Het toestel is uitgerust met een Helio G85-chipset. Dit is een prima chipset voor kleine taken en simpele apps. Zelfs een enkele game draait er prima op. Je merkt wel dat alles wat aan de trage kant is.

Het toestel wordt aangestuurd door een MediaTek Helio G85. In onze Geekbench-test behaalt hij een multi-core score van 1.306. In dezelfde categorie heb je ook nog de Samsung Galaxy A22 die een score van 1.313 kent, maar dit toestel is ook iets duurder. De Redmi Note 9S en de Poco X3 NFC bieden wel wat sterke competitie. Deze behalen scores van respectievelijk 1.682 en 1.694 en vallen ongeveer in dezelfde prijscategorie.

Tijdens het scrollen door menu’s of bij het wisselen van apps merk je zo nu en dan een hapering en alles duurt een beetje lang. Binnen deze prijsklasse is dat te verwachten. Het toestel is ook uitgerust met 4GB aan RAM. Als je het bij social media en chat-apps houdt is dat voldoende, maar je merkt snel dat multitasken niet heel vlekkeloos gaat.

Het OLED-display maakt deze smartphone een prima apparaat om films, series en video’s op te kijken. We raden je aan om dat niet zonder oortjes of een koptelefoon te doen. De Moto G31 is voorzien van een enkele speaker aan de onderkant van het toestel. Het geluid wat hieruit komt kan ermee door, maar als je je echt wil verdiepen in muziek of een serie, hou een koptelefoon bij de hand. Ook zul je moeten streamen via wifi, want dit toestel heeft geen 5G-ondersteuning.

Dit is het soort toestel wat je vooral gebruikt voor eenvoudige taken, het nemen van een enkele foto en het streamen van media. De Moto G31 is uitgerust met de juiste hardware om dit te kunnen doen met enig comfort.

Software

De Moto G31 draait op Android 11, wat een tegenvaller is. Inmiddels is Android 12 namelijk beschikbaar. De nieuwe versie van het besturingssysteem komt ook naar de Moto G31, maar daar moeten we mogelijk nog even op wachten.

In februari van 2022 rolt Motorola Android 12-updates uit naar verschillende smartphones. Het is nog niet duidelijk of de Moto G31 de update gelijk ontvangt.

Verder is de smartphone voorzien van de 'MyUX'-schil van Motorola. Deze past relatief weinig aan in vergelijking met de standaardversie van Android. Als je bekend bent met het besturingssysteem, is het een moeiteloze overstap naar deze variant.

De MyUX-schil voegt enkele handige functies toe. Het zijn vooral handigheidjes om het dagelijks gebruik net iets makkelijker te maken. Met Snelle Zaklamp schakel je de zaklamp in door de telefoon twee keer snel te schudden. Ook kun je de smartphone omdraaien om Niet Storen in te schakelen. Daarnaast zijn er nog wat extra opties om je smartphone te personaliseren.

Al deze handigheidjes staan uitgelegd in de vooraf geïnstalleerde Moto-app. Hiermee kun je ook een interactieve rondleiding volgen om alles te weten te komen over het toestel. Deze app is overigens, samen met de Motorola-meldingen app, de enige vooraf geïnstalleerde software. Van bloatware is geen sprake.

Batterijduur

De Moto G31 heeft een accucapaciteit van 5.000mAh, meer dan de 4.000 tot 4.500mAh dan we in de meeste moderne toestellen zien. Daardoor gaat hij lang mee.

Op een reguliere dag gebruiken we de smartphone voor het versturen van berichten, scrollen op sociale media en zo nu en dan het streamen van films, series en video's, dit levert een dagelijkse schermtijd van ongeveer drie uur op. Met dit gebruiksgedrag houdt de batterij het gemakkelijk twee volle dagen uit.

Als dit niet genoeg is, biedt het toestel verschillende opties aan om net een beetje extra uit je batterij te halen. De adaptieve accu-functie zorgt ervoor dat het toestel batterijgebruik beperkt voor apps die je niet vaak gebruikt om de levensduur te verlengen. Daarnaast is de Moto G31 nog voorzien van een accubesparingsfunctie. Deze beperkt achtergrondactiviteit en wisselt naar het donkere thema om batterijduur te besparen.

Om ervoor te zorgen dat de accu lang meegaat en geen capaciteit verliest kun je 'geoptimaliseerd opladen' inschakelen. Hiermee leert de smartphone wat jouw oplaadpatronen zijn en past de laadsnelheid daarop aan. De Moto G31 laadt dan op tot 80 procent en wacht met het opladen van de laatste 20 procent tot hij voorspelt dat je de smartphone loskoppelt van de lader.

Hoewel het prettig is dat Motorola een adapter meelevert (in tegenstelling tot sommige premium fabrikanten zoals Apple en Samsung) is de ondersteunde 10W laadsnelheid niet om over naar huis te schrijven. Een grote accu duurt immers even om op te laden, dus 10W is wat aan de lage kant. De telefoon volledig opladen duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur.

Als je de smartphone ’s nachts oplaadt is dit geen probleem, maar dan moet je wel die mogelijkheid hebben. Als je even snel wat extra sap in de accu wilt krijgen, gaat dat niet zomaar.

Moet ik de Motorola Moto G31 kopen?

Koop hem als...

Je geen ruim budget hebt

De adviesprijs van de Motorola Moto G31 is 219 euro, maar inmiddels is de smartphone gemakkelijk voor minder te vinden. Voor dat bedrag krijg je een prima toestel.

Je een OLED-display wilt

Het glasheldere OLED-display is een genot om naar te kijken. Een scherm van deze kwaliteit, vind je niet snel in deze prijsklasse.

Je een smartphone zoekt die lang meegaat

Het opladen van de Moto G31 duurt even, maar als de accu vol is gaat hij gemakkelijk bijna twee dagen mee.

Koop hem niet als...

Je een stijlvolle smartphone zoekt

De Moto G31 is zeker niet lelijk, maar de plastic behuizing gaat geen schoonheidsprijzen winnen.

Je zwaardere apps of games wilt gebruiken

De processor van het toestel is prima voor het kijken van video’s of scrollen door social media, maar daar blijft het ook bij. Bij zware apps en games merk je het gebrek aan kracht snel.