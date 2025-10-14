Vergeet Wi-Fi 7, want Wi-Fi 8 is er misschien eerder dan verwacht

TP-Link claimt dat het bijna een "tijdperk van compromisloze betrouwbaarheid" kan creëren na een eerste succesvolle demonstratie van Wi-Fi 8-technologie (802.11bn).

Het bedrijf onthulde dat het data heeft verzonden via een prototype apparaat dat is ontwikkeld in samenwerking met andere bedrijven binnen deze industrie. Er is alleen niet bevestigd welke andere partijen erbij betrokken zijn.

Wi-Fi 8 zal waarschijnlijk gebruikmaken van de 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-frequenties en moet theoretisch een maximale bandbreedte van 320MHz bieden. De snelheden zouden rond de 46Gbps blijven, al wordt er in de praktijk wel een boost van 25% verwacht door slimmer beheer van de signalen.

Een belangrijke mijlpaal

Prototypes die getest werden hadden belangrijke features zoals 'Enhanced Long Range' (ELR) en 'Distributed Resource Units' (DRU) om de prestaties en het bereik een boost te geven. Ook moest 'Unequal Modulation' (UEQM) ervoor zorgen dat meerdere apparaten de beste verbinding mogelijk kregen.

De focus bij Wi-Fi 8 ligt meer op betrouwbaarheid dan pure snelheid. Recent onthulde Qualcomm ook al dat zijn prioriteiten stabiliteit en soepelere prestaties met meerdere verbonden apparaten waren, plus het verminderen van latency.

De technologie zal waarschijnlijk pas ergens in 2027 gecertificeerd worden en in 2028 ook echt pas klaar zijn. TP-Link heeft ons nog niet veel details gegeven over deze mijlpaal die blijkbaar behaald is, maar het lijkt erop dat het bedrijf met een grote speler zoals Qualcomm of Intel samenwerkt aan de hardware.

"Wi-Fi 8 markeert een fundamentele verandering," legt Qualcomm uit. "[We] gaan voorbij pieksnelheden om betrouwbare prestaties in uitdagende omstandigheden in de echte wereld te prioriteren. Het is ontworpen om consistente, lage latency en bijna lossless connectiviteit te leveren zelfs in erg overbelaste, storingsgevoelige mobiele omgevingen."

Deze focus op betrouwbaarheid en connectiviteit voor vele apparaten moet ervoor zorgen dat apparaten betere resultaten kunnen leveren onder lastige omstandigheden.

"Dit is vooral belangrijk voor clientapparaten die gebruikt worden aan de rand van AP-dekking of in omgevingen met signaalverlies door afstand, storing of stroombeperkingen," legde de statement verder uit.

"De standaard pakt deze uitdagingen aan met een fysieke laag van verschillende verbeteringen die samenwerken om prestaties aan de rand [van ondersteunde situaties] te versterken."