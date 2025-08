Wi-Fi 8 zal niet sneller zijn en toch wordt het een belangrijke upgrade

Slechts enkele uren na de officiële ratificatie van Wi-Fi 7 doen de eerste details over zijn opvolger, Wi-Fi 8, al de ronde. In een persbericht van Qualcomm staat dat Wi-Fi 8 geen hogere pieksnelheden belooft, maar zich richt op het verbeteren van de stabiliteit, het verminderen van de latentie en het garanderen van soepelere prestaties in omgevingen met veel aangesloten apparaten.

Waar Wi-Fi 7 de nadruk legde op pure snelheid en bandbreedte, wordt Wi-Fi 8 ontworpen om die voordelen onder druk te behouden en een consistente snelheid te garanderen, zelfs in drukke of storingsgevoelige omgevingen.

De rol van Wi-Fi herbekijken

Twee belangrijke trends bepalen de richting van Wi-Fi 8. Ten eerste is er het groeiende ecosysteem van persoonlijke apparaten, zoals AR-brillen en gezondheidsmonitors, die naadloze verbindingen met lage latentie naar nabijgelegen apparaten vereisen.

Ten tweede is er de opkomst van AI-aangedreven systemen die afhankelijk zijn van snelle, betrouwbare toegang tot de cloud of edge-netwerken. Samen zorgen deze trends ervoor dat lokale netwerken, waaronder je router, worden ingezet voor doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk niet waren ontworpen.

In tegenstelling tot een standaard wifi-extender die alleen het bereik van het signaal vergroot, heroverweegt de nieuwe standaard hoe toegangspunten samenwerken, hoe apparaten roamen en hoe de signaalkwaliteit aan de uiteinden van wifizones behouden blijft.

Wat Wi-Fi 8 zo bijzonder maakt, is de ontwikkeling van de 802.11bn-standaard. Verschillende kernfuncties zijn erop gericht om wifi betrouwbaarder te maken in de praktijk, niet alleen in ideale testomstandigheden.

Een van de belangrijkste innovaties is ‘Single Mobility Domains’, waarmee apparaten zonder onderbrekingen tussen meerdere toegangspunten kunnen bewegen. Dat is vooral handig in omgevingen zoals luchthavens, ziekenhuizen of kantoren met meerdere verdiepingen.

Een andere belangrijke verbetering zijn de prestaties aan de uiteinden van het bereik van een signaal. Huidige opstellingen, zelfs met een wifi-extender, hebben in deze gebieden vaak last van uitval en vertragingen. Wi-Fi 8 zorgt zal ook hier zorgen voor verbeteringen.

Coördinatie van meerdere toegangspunten is een andere verandering en dit is ideaal voor grote locaties of dichtbebouwde stedelijke gebieden. In plaats van dat elke unit afzonderlijk werkt, creëert Wi-Fi 8 gecoördineerde netwerken met zo weinig mogelijk overlappingen.

Wi-Fi 8, dat naar verwachting in 2028 zal worden afgerond, wordt dus geen snelheidsboost zoals de voorbije wifistandaarden. In de plaats daarvan gaat het om een draadloze verbinding die net zo stabiel werkt als een bekabelde verbinding.