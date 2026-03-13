Microsoft 365 bevestigt nieuw abonnement gericht op AI en productiviteit

Microsoft heeft details bevestigd over de zogenaamde "derde golf" van Microsoft 365 Copilot, kort nadat geruchten over een mogelijk M365 E7-plan de ronde deden. Het zegt dat deze derde golf AI verder brengt dan alleen eenvoudige assistentie: het kan taken voltooien en workflows uitvoeren namens gebruikers. Dit is de start van de verschuiving van generatieve AI naar zogenaamde Agentic AI.

Ondanks een langdurige relatie met OpenAI en een aanvankelijke sterke afhankelijkheid van GPT-modellen, gebruikt Copilot Cowork nu Anthropic-modellen van Claude Cowork.

Alleen maar meer AI

M365 Copilot kan voortaan langlopende taken met meerdere stappen beheren die zich in de loop van de tijd ontwikkelen, waardoor de AI veel meer op een menselijke medewerker lijkt. De tool werkt door acties in verschillende apps en bestanden te coördineren voor meer context.

Het artikel gaat hieronder verder.

Een losse post van Charles Lamanna, President van Business Apps and Agents, laat zien hoe agents agenda's opschonen en gedetailleerd onderzoek uitvoeren. Een video die Lamanna op LinkedIn deelde, laat ook zien hoe Copilot Cowork extra vaardigheden en plug-ins ondersteunt.

De Claude-modellen van Anthropic zullen ook beschikbaar zijn in M365 Copilot Chat, naast de gebruikelijke OpenAI-modellen, voor meer aanpassingsmogelijkheden. Microsoft meldde dat, hoewel het aantal Copilot-gebruikers met 160% is gegroeid ten opzichte van vorig jaar, het aantal dagelijkse actieve gebruikers vertienvoudigd is.

Voor agentbeheer is Microsoft van plan Agent 365 vanaf 1 mei beschikbaar te stellen voor 15 dollar per agent per maand. Het bedrijf trok parallellen tussen A365 en bestaande tools voor personeelsbeheer op het gebied van observatie, beheer en beveiliging. "In slechts twee maanden tijd zijn er tientallen miljoenen agents verschenen in het Agent 365 Registry", schreef Judson Althoff, CEO van Microsoft Commercial.

Dat E7-abonnement komt er ten slotte met diezelfde naamgeving en kost 99 dollar per gebruiker, wat goedkoper is dan elk onderdeel afzonderlijk aan te schaffen. Het E7-abonnement bevat zowel M365 E5, M365 Copilot als A365.