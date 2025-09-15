Schermgrootte Samsung Galaxy S26 Ultra mogelijk gelekt

De geruchten en lekken rond de Samsung Galaxy S26 Ultra stapelen zich op, en een nieuw lek lijkt nu de schermgrootte van het aankomende vlaggenschip te hebben onthuld terwijl er ook wat “verrassingen” worden geteased.

De bekende tipgever @UniverseIce zegt dat de Galaxy S26 Ultra een scherm van 6,89 inch krijgt, wat vrijwel identiek is aan het 6,9-inch scherm dat in de specificaties van de Samsung Galaxy S25 Ultra staat.

Daar verandert dus weinig, maar dezelfde bron geeft aan dat het scherm enkele “verrassingen” met zich meebrengt en gebruikmaakt van enkele van “Samsungs belangrijke displaytechnologieën." Er zouden dus toch schermverbeteringen kunnen komen, ook al blijft de grootte hetzelfde.

Dat spreekt eerdere geruchten enigszins tegen, waarin werd gesuggereerd dat de Galaxy S26 Ultra dunnere schermranden zou krijgen, wat zou betekenen dat er een groter scherm in een even grote behuizing past. Mogelijk worden zowel de randen als de totale afmetingen van de telefoon kleiner.

Surprise!

The Galaxy S26 Ultra's screen will have surprises, and some of Samsung's core display technologies will be used in this product.September 12, 2025

Het is moeilijk te voorspellen wat de nieuwe 'verrassingen' zullen zijn, maar we hebben eerder gehoord dat de Galaxy S26 Ultra misschien een AI-gestuurde privacyfunctie krijgt die het lastiger maakt voor anderen om mee te kijken op je scherm.

Veel meer hebben we nog niet gehoord over het display van de Galaxy S26 Ultra, maar er doen wel geruchten de ronde dat het toestel een wat ronder ontwerp krijgt, waarbij de scherpe hoeken en randen van eerdere modellen meer afgerond zouden worden.

Er zijn ook enkele gelekte renders online opgedoken, waarop het standaardmodel te zien zou zijn dat naar verluidt de naam Pro krijgt. De signalen wijzen erop dat de Pro en de Ultra vergezeld zullen worden door een Edge-model, terwijl de Plus-variant dit keer zou verdwijnen.

Als Samsung zich aan zijn gebruikelijke schema houdt, mogen we de drie premiumtoestellen ergens in januari verwachten. Daarvoor zou Samsung nog zijn eerste tri-fold vouwbare smartphone lanceren, die vermoedelijk nog voor het einde van de maand verschijnt.