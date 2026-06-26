Samsung lanceert budgettelefoon die een beetje slechter is dan zijn voorganger

Samsung heeft zojuist een nieuwe budgettelefoon gelanceerd: de Galaxy A27. Hoewel er een aantal fijne upgrades zijn, zijn er ook minstens twee downgrades.

Het meest opvallend is dat de Galaxy A26 een IP67-classificatie heeft, terwijl de Galaxy A27 het moet doen met een lagere IP64-classificatie. Hij is dus minder waterbestendig is.

Ook minstens één van de camera's lijkt een downgrade te zijn. Beide telefoons hebben een 50MP-groothoekcamera en een 2MP-macrocamera. De Galaxy A27 heeft daarnaast nog een 5MP-grootcamera, terwijl de Galaxy A26 een 8MP-groothoekcamera heeft.

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Hoewel de selfiecamera van de Galaxy A27 een 12MP-sensor heeft (ten opzichte van een 13MP-sensor en de Galaxy A26), is hij niet slechter. Samsung benadrukt net dat deze selfiecamera rijkere kleuren kan vastleggen.

Snellere chip en dunnere schermranden

(Image credit: Samsung)

Upgrades betaan uit een krachtigere Snapdragon 6 Gen 3-chipset, een punch-hole selfiecamera en dunnere schermranden. De Samsung Galaxy A27 heeft ook verbeterde AI, zoals multi-objectherkenning in Circle to Search en nauwkeurigere resultaten van de Object Eraser.

Verder zijn de meeste specificaties hetzelfde als vorig jaar, waaronder een 6,7-inch AMOLED-scherm met 120Hz refresh rate, tot 8GB RAM, tot 256GB opslag en een 5.000mAh-batterij met 25W snelladen.

De Samsung Galaxy A27 draait Android 16 uit de doos en zal zes Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates ontvangen. De versie met 128GB opslag heeft een adviesprijs van 349 euro en de versie met 256GB opslag kost 439 euro. De telefoon is ten slotte verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, donkerblauw en roze.