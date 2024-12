Nieuwe renders Samsung Galaxy S25 Ultra onthullen meer details over display

Het is duidelijk dat de lancering van de Samsung Galaxy S25-serie steeds dichterbij komt, want er verschijnt iedere dag wel iets nieuws over deze telefoons. Het lek van vandaag bestaat uit renders die de voorkant van de Samsung Galaxy S25 Ultra en Galaxy S25 Plus laten zien.

Evan Blass, een betrouwbare leaker, deelde deze renders, waarop niet echt iets nieuws te zien is. Ze leveren wel meer bewijs dat Samsung het ontwerp van het Ultra-model zal veranderen met meer afgeronde hoeken tegenover de Samsung Galaxy S24 Ultra.

De hoeken zijn op deze afbeeldingen nog steeds minder gebogen dan die van de Samsung Galaxy S25 Plus. Op die manier wil Samsung de Ultra wellicht onderscheiden als het duurste en krachtigste model.

Galaxy S25 Plus (links) en S25 Ultra (rechts) (Image credit: Evan Blass)

Afgezien van de hoeken, kun je op deze afbeeldingen zien dat de Samsung Galaxy S25 Ultra ook nog iets kleinere schermranden heeft dan de S25 Plus. Sterker nog, we hebben onlangs gehoord dat de Galaxy S25 Ultra misschien wel de dunste schermranden ooit zal hebben. Zoals verwacht, zien we op beide telefoons een selfiecamera centraal bovenaan het scherm.

Dezelfde achterkant

Op deze renders kunnen we de achterkant van de telefoons niet zien, maar daarvoor hebben we eerdere lekken, waaronder foto's van de Samsung Galaxy S25 Plus en renders van de Samsung Galaxy S25 Ultra. Op basis van die foto's lijken deze telefoons ook langs achteren veel op hun voorgangers. De enige uitzondering zijn de donkere ringen rond de cameralenzen.

We verwachten dus geen drastische veranderingen in het ontwerp, maar natuurlijk zullen de kleuren van de Samsung Galaxy S25 wel anders zijn. Aan de binnenkant worden grotere veranderingen verwacht, waaronder tenminste één model met de Snapdragon 8 Elite-chipset.

De Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus en Samsung Galaxy S25 Ultra zouden volgens de geruchten allemaal op 22 januari op de markt komen. Het duurt dus niet lang meer voor we alles officieel te weten komen.