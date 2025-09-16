Grote gratis update onderweg voor enkele Samsung-smartphones

Goed nieuws voor eigenaars van Samsung-smartphones, want enkele recente modellen krijgen deze week nog een grote gratis update. Dat kondigt Samsung aan in een persbericht. Het gaat om de flagship smartphones die eerder dit jaar en vorig jaar zijn gelanceerd, maar ook de goedkopere modellen zullen de update ontvangen op een later moment.

De update in kwestie is die naar One UI 8, Samsungs versie van Android 16. Die software zagen we deze zomer voor het eerst op de nieuwe Galaxy Z Fold7 en Galaxy Z Flip7. Het was dus te verwachten dat Samsung de software dit jaar nog naar enkele andere smartphones zou brengen. De smartphones die deze week nog de update zouden krijgen zijn de volgende:

Andere smartphone die de update naar One UI 8 dit jaar nog zullen ontvangen zijn de Galaxy S24-serie, Galaxy S23-serie, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 FE, Galaxy S22-serie, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10-serie, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9-serie, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8-serie, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G en Galaxy A33 5G.

Wat is er nieuw?

One UI 8 draait grotendeels om AI-functies binnen Galaxy AI. Zo herkent het de context van gebruikers en biedt gepersonaliseerde, proactieve suggesties die hun unieke dagelijkse routines ondersteunen. De Now Bar toont bijvoorbeeld real-time app-activiteit en is nu ook geïntegreerd met nog meer apps van derden.

De Now Brief biedt nu meer gepersonaliseerde dagelijkse updates, waaronder verkeersinformatie, belangrijke herinneringen en Samsung Moments, waarmee gebruikers kunnen nadenken over hun dagelijkse routines. Ze kunnen ook persoonlijke suggesties en aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld voor muziek en video's op basis van abonnementen en interesses. Daarnaast zijn gepersonaliseerde welzijnsinzichten van Galaxy Watch ook gemakkelijk toegankelijk.

Daarnaast bevat One UI 8 AI-tools zoals Portrait Studio, dat levendige uitdrukkingen van huisdieren kan vastleggen en vervolgens portretten kan genereren. Gebruikers kunnen moeiteloos communiceren in lawaaiige omgevingen dankzij Call Captions, dat de inhoud van gesprekken direct omzet in tekst, en toetsenbordinvoer bij het gebruik van Interpreter, waarmee gebruikers ideeën kunnen vertalen door te typen.

Als je een van de telefoons hebt die in aanmerking komen, zou de update deze week automatisch gedownload en geïnstalleerd moeten worden. Je ziet dit normaal in de vorm van een melding. Zie je die niet, dan kan je in de instellingen handmatig controleren op updates.