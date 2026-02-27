5 dingen die Samsung Galaxy S26 nog mist

Na maanden van lekken, geruchten en speculaties is de Samsung Galaxy S26-serie afgelopen woensdag gelanceerd. Waren deze echter telefoons het wachten waard?

We kunnen daar pas definitief antwoord op geven als we ze volledig hebben getest, maar het is duidelijk dat ze in veel opzichten minimale verbeteringen hebben gehad. Het Privacy Display van de Galaxy S26 Ultra is de meest opvallende nieuwigheid, maar daar kunnen het basismodel en de Plus-versie niet van meegenieten.

De telefoons missen ook bepaalde functies die concurrenten wel aanbieden. Hieronder vind je vijf dingen die de Samsung Galaxy S26-serie in mijn ogen nog mist.

1. Silicium-koolstof batterijen

De OnePlus 15 heeft een 7.300mAh-batterij (Image credit: Blue Pixl Media)

Bepaalde nieuwe smartphones hebben gigantische batterijen in een relatief dunne behuizing. Denk aan de OnePlus 15 met een 7.300mAh-batterij of de dunne Motorola edge 70 met een 4.800mAh-batterij. De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft daarentegen dezelfde 5.000mAh-batterij als de Galaxy S20 Ultra.

De reden daarvoor is dat deze andere merken zijn overgestapt van lithium-ion batterijen op silicium-koolstof (silicon-carbon in het Engels) batterijen. Dankzij die technologie kan je een hogere capaciteit in een batterij met dezelfde afmetingen proppen. Samsung blijft voorlopig nog gebruikmaken van lithium-ion en 5.000mAh lijkt momenteel het maximum binnen het huidige aanbod smartphones.

Samsung heeft ten slotte gezegd dat het wel "bezig is" met silicium-koolstof batterijen, maar dat die bewust nog niet in smartphones zitten. Als gebruikers hebben wij daar natuurlijk weinig aan.

2. Nieuwe camera's voor de basis- en Plus-versies

(Image credit: Blue Pixl Media)

Samsung komt elk jaar met upgrades voor de camera's, maar die zijn voor 99 procent voor het Ultra-model. De camera's achterop de Galaxy S26 en Galaxy S26 Plus zijn namelijk nog steeds precies dezelfde als op de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus, die dateren van 2022.

Terwijl Samsung blijft stilstaan, gaat de concurrentie vooruit. Andere smartphones in de prijsklasse rond de 1.000 euro hebben veel krachtigere camera's. De standaard Google Pixel 10 heeft bijvoorbeeld een periscoopcamera met 5x optische zoom en de Oppo Find X9 heeft drie 50MP-camera's.

Vooral de 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom en 12MP-groothoekcamera van de Galaxy S26 (Plus) zijn bijna problematisch te noemen in deze prijsklasse in 2026. Er zijn intussen smartphones die de helft kosten met gelijkaardige (of betere) camera's.

3. Sneller opladen voor alle smartphones

(Image credit: Blue Pixl Media)

Dit punt is alleen van toepassing op de standaard Samsung Galaxy S26. Die heeft nog steeds een oplaadsnelheid (met kabel) van 25W, terwijl dit 45W is voor de Galaxy S26 Plus en 60W voor de Galaxy S26 Ultra. Zelfs binnen het aanbod van Samsung zelf is die 25W traag. De Samsung Galaxy A36, die een derde kost van de Galaxy S26, ondersteunt namelijk 45W-snelladen.

Dit is opnieuw een onderdeel waarop de concurrentie beter scoort. Middenklasse smartphones van Motorola, Xiaomi en OnePlus overtreffen zelfs de Galaxy S26 Ultra met oplaadsnelheden van 80W of meer.

4. Offline tracking via Vind Plek (Find Hub)

(Image credit: Blue Pixl Media)

Een kleine maar handige functie die je onder andere op Google Pixel-telefoons hebt, maar nog niet op Samsung Galaxy-telefoons, is tracking via de Vind Plek (Find Hub) wanneer het toestel is uitgeschakeld.

Hiermee kun je het Find Hub-netwerk van Google gebruiken om je telefoon te zoeken, zelfs als die is uitgeschakeld. Op basis van code die Android Authority heeft ontdekt, lijkt dit geen optie te zijn voor Samsung Galaxy S26.

Hoewel je een offline Galaxy S26 kunt lokaliseren met Samsungs SmartThings Find, moet de telefoon nog steeds zijn ingeschakeld. De oplossing van Google is dus beter, maar beperkt tot hun eigen Pixel-telefoons.

5. Ingebouwde magneten

(Image credit: John Velasco)

Een gerucht dat we in de aanloop naar de lancering van de Samsung Galaxy S26 meerdere keren hebben gehoord, was dat deze telefoons ingebouwde magneten zouden hebben. Daardoor kan je magnetische opladers en andere accessoires aan de telefoon bevestigen, net als bij het MagSafe-systeem van iPhones.

Helaas is dit niet gebeurd. Samsung blijft in de plaats daarvan hoesjes met magneten verkopen, waarmee je andere accessoires kunt bevestigen. Geheel verrassend is dat niet en het is zeker niet het einde van de wereld. Google en Apple zijn de enige twee smartphonefabrikanten die magneten in hun smartphones gebruiken, terwijl de rest gewoon hoesjes met magneten maakt.