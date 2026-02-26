Samsung legt uit waarom de Galaxy S26 nog geen silicon-carbon batterij heeft gekregen

Hoewel Samsungs flagship smartphones nog steeds sommige van de beste smartphones op de markt zijn, beginnen ze op het gebied van batterijcapaciteit wel duidelijk achter te lopen op de concurrentie. De Samsung Galaxy S26-serie heeft daar helaas ook geen verandering in gebracht. De batterijcapaciteiten en -technologieën zijn hier maar minimaal veranderd.

Dat terwijl sommige rivalen, zoals toestellen van OnePlus en Xiaomi, inmiddels alweer een tijdje zijn overgestapt op silicon-carbon (silicium-koolstof) batterijen. Die batterijen hebben een hogere energiedichtheid, waardoor er een hogere batterijcapaciteit mogelijk is binnen dezelfde vormfactor als die van traditionele lithium-ion batterijen. Dat is dan ook de technologie die Samsung nog steeds gebruikt voor zijn nieuwe Galaxy S26-modellen. Toch suggereert het bedrijf nu wel dat het werkt aan een overstap naar silicon-carbon in de (enigszins) nabije toekomst.

Tijdens een 'roundtable'-gesprek voor het Galaxy Unpacked 2026-evenement gaf Sung-Hoon Moon (Executive VP en Head of Smartphone R&D-team) in een antwoord op een vraag toe dat het bedrijf op het gebied van batterijtechnologie niet heel erg innovatief is geweest.

Daar lijken wel goede redenen voor te zijn. Het lijkt er namelijk op dat silicon-carbon batterijen (voor Samsung) nog niet klaar zijn om grootschalig te worden toegepast in Samsungs flagships. Sung-Hoon Moon gaf aan dat deze batterijen moeten voldoen aan de "erg strenge validatiestandaarden" van het bedrijf en het lijkt er dus op dat dit nog niet het geval is.

Samsung gaf ook aan dat de batterijen ook echt een merkbaar voordeel moeten bieden in de praktijk. Sung-Hoon Moon zei dat de klantervaring natuurlijk nog steeds het belangrijkst is en "zodra we geloven dat de silicium batterij ook de klantervaring verbetert, zullen we die optie ook in overweging nemen".

Samsung betwijfelt momenteel dus of deze nieuwere batterijen in de praktijk een groot genoeg verschil maken, maar toch blijft de optie dus wel op tafel liggen.

“Dus voor de silicium batterij, die zijn we aan het voorbereiden," voegde Sung-Hoon Moon toe. Dat betekent dat Samsung, net als OnePlus en Xiaomi, wel werkt aan de silicon-carbon technologie, maar dat de ontwikkeling nog niet vergevorderd genoeg was om de technologie ook al in de Galaxy S226-toestellen te stoppen. Er zijn ook wel verschillende redenen te bedenken waarom dat niet zo vreemd is, ook al gebruiken die andere bedrijven de technologie dus wel al.

Silicon-carbon batterijen hebben ook nadelen

Silicon-carbon batterijen zijn niet perfect, zoals de YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) in de video hierboven ook uitlegt. Ten eerste takelen ze sneller af dan lithium-ion batterijen. Ze kunnen dus in de eerste instantie wel een hogere batterijcapaciteit bieden, maar de levensduur van die batterij kan dus uiteindelijk wel korter zijn.

Dit soort batterijen zetten daarnaast ook meer uit dan lithium-ion batterijen en dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. Samsung zal ook ongetwijfeld daarom extra voorzichtig zijn, want problemen met de batterijen in de Samsung Galaxy Note 7 veroorzaakten in 2016 branden en dat leidde tot een terugroepactie voor dat toestel.

Er worden inmiddels echter wel al silicon-carbon batterijen (met hoge capaciteiten) gebruikt in bijvoorbeeld de OnePlus 15, de Xiaomi 17 Ultra en meerdere andere toestellen en we hebben nog geen meldingen gezien van grote problemen. OnePlus claimt daarnaast bijvoorbeeld ook nog eens dat de OnePlus 15 na vier jaar nog steeds 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit moet behouden.

Het lijkt dus misschien alsof Samsung misschien een beetje te voorzichtig is, maar er is gewoon nog niet veel data beschikbaar over de veiligheid van deze technologie op de lange termijn. Samsung is ook niet de enige smartphonegigant die nog even aan het wachten is. Ook Apple en Google maken nog geen gebruik van silicon-carbon batterijen. Nu weten we in ieder geval wel dat Samsung deze veelbelovende technologie niet zomaar negeert.