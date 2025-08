Nieuwe iPhone 17 Air-lek wijst op extreem dunne batterij, maar batterijduur zou kunnen verrassen

De iPhone 17 Air zou weleens de beste iPhone in jaren kunnen worden en met nog slechts een maand te gaan tot Apple het toestel naar verwachting onthult, beginnen de details en specs langzaam uit te lekken. Het nieuwste gerucht draait om de batterij van de telefoon, en dat roept enkele belangrijke vragen op over Apple’s extreem slanke toestel.

Zoals de naam al doet vermoeden, zou de iPhone 17 Air de dunste iPhone in jaren worden. Dat betekent dat er ook een ultradunne batterij in moet passen en precies dat lijkt te worden getoond op nieuwe afbeeldingen van de Koreaanse blogsite Naver.

Daar plaatste de leaker yeux1122 twee afbeeldingen waarop naar verluidt de batterij van de iPhone 17 Air te zien is. Op de eerste afbeelding wordt de gelekte batterij vergeleken met die van de iPhone 17 Pro. Volgens yeux1122 is de batterij van de Air slechts 2,49 mm dik. Op het oog lijkt hij ongeveer half zo dik als die van de iPhone 17 Pro, een batterij die enkele dagen eerder ook al uitlekte.

Batterijcapaciteit vs batterijduur

Het is duidelijk dat het verkleinen van de batterij noodzakelijk is in een telefoon die zo dun wordt als de iPhone 17 Air naar verwachting zal zijn. Maar dat is niet de enige zorg voor Apple: het bedrijf zal ervoor moeten zorgen dat de batterijduur niet negatief wordt beïnvloed door het compacte formaat.

Een eerder lek van yeux1122 beweerde dat de batterij van de iPhone 17 Air een capaciteit van 2.800mAh zal hebben. Dat is aanzienlijk minder dan de 3.582 mAh van de iPhone 16 Pro en flink onder de 4.685mAh van de iPhone 16 Pro Max.

Toch betekent dat niet per se dat de iPhone 17 Air een slechte batterijduur zal hebben, want uiteindelijk hangt veel af van hoe veeleisend de hardware en software zijn. Apple staat erom bekend dit goed te optimaliseren om meer uit de batterij te halen. Volgens de gerucht is dit ook een focus van iOS 26..

Bovendien stelde Apple-analist Ming-Chi Kuo eerder al dat Apple een “high-density”-batterij zal gebruiken, terwijl andere geruchten wijzen op de inzet van een nieuw soort geavanceerde batterijtechnologie in de iPhone 17 Air.

Voor nu blijft het bij speculatie en we zullen pas echt weten hoe goed de batterij van de iPhone 17 Air presteert zodra het toestel in september op de markt komt. Ondanks het ultradunne design zou de batterijduur dus nog steeds prima kunnen zijn, maar voorlopig kunnen we alleen afwachten tot er meer nieuws en lekken verschijnen.