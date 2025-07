Mogelijke nieuwe iPhone 17 Pro- en Pro Max-features hinten naar Apple's grootste camera-upgrade in jaren

Als Apple zich aan zijn gebruikelijke releaseschema houdt, duurt het waarschijnlijk nog iets minder dan twee maanden voordat de iPhone 17-serie gelanceerd wordt. Nu klinkt het alsof de aankomende Pro- en Pro Max-modellen drie belangrijke upgrades krijgen op het gebied van de camera's en de fotografie-ervaring.

Volgens een anonieme tipgever die in contact is geweest met MacRumors zal de eerste upgrade een sprong van 5x optische zoom naar 8x optische zoom zijn. De nieuwe Pro-modellen zouden dan dus verder in moeten kunnen zoomen zonder kwaliteitsverlies dan de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

Als tweede lijkt er nog een extra cameraregelaar-achtige knop onderweg te zijn. Die zou aan de tegenovergestelde kant moeten komen te zitten van de cameraregelaar op de huidige iPhone 16-modellen (dus aan de rechter zijkant als je de telefoon in portretmodus vasthoudt).

De originele cameraregelaar geeft je de mogelijkheid om snel de Camera-app te opnen en verschillende camera-instellingen aan te passen, waaronder bijvoorbeeld instellingen voor de belichting. De nieuwe knop moet een soort "aanvulling" zijn voor de bestaande knop en je snelle toegang bieden tot extra instellingen.

Een nieuwe camera-app?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De derde upgrade die voorspeld wordt door deze tipgever is een nieuwe "pro camera-app" van Apple voor foto's en video's. Het is niet duidelijk of deze app ook exclusief zou zijn voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, of dat deze ook naar andere iPhones komt.

De nieuwe app zou het op moeten nemen tegen vergelijkbare apps die je momenteel in de App Store kan vinden, zoals Halide en Filmic Pro. De tipgever geeft aan dat de app eventueel ook kan verschijnen als een update voor de Final Cut Camera-app die Apple ook zelf ontwikkeld. Waarschijnlijk zou die app dan vanaf nu wel vooraf geïnstalleerd worden.

We weten eigenlijk helemaal niets over deze specifieke tipgever, dus we raden je aan om dit gerucht met een korreltje zout te nemen. De informatie zou zogenaamd gelekt zijn via een reclame die momenteel gefilmd wordt voor Apple. Die reclame zou gebruikt worden om alle belangrijke nieuwe features voor dit jaar te tonen.

Als al deze informatie wel blijkt te kloppen, kunnen we dus een aantal van de grootste camera-upgrades in jaren verwachten voor de iPhone. Los van de bovenstaande informatie zou 8K-video namelijk misschien ook nog geïntroduceerd worden. We verwachten verder dat de nieuwe Pro- en Pro Max-modellen ook een merkbaar vernieuwd design krijgen.