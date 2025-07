Deze handige case geeft oudere iPhones een USB-C-poort

Als je een oudere iPhone hebt met een Lightning-poort, kan je daar nu eenvoudig een USB-C-poort van maken dankzij een handige nieuwe case. De Zwitserse ingenieur Ken Pillonel, die het YouTube-kanaal Exploring the Simulation runt, werd in 2021 al beroemd door de allereerste iPhone met USB-C te maken. Hoewel die mod voor de iPhone X vooral een proof-of-concept was, is zijn nieuwe "iPh0n3" USB-C-case nu te koop in de Obsoless-webshop.

De case, gemaakt van Nylon 12-plastic, is beschikbaar voor de meeste modellen vóór de iPhone 15, zoals de iPhone XS en iPhone XR (en zelf oudere modellen). De case ondersteunt draadloos en MagSafe-opladen, evenals snelladen en CarPlay.

Het enige nadeel is dat accessoires die stroom van de telefoon nodig hebben, zoals externe opslag of beeldschermen, helaas niet werken met de USB-C-poort. Daarvoor heb je namelijk een officiële adapter van Apple nodig.

Toch kan de case helpen om je oudere iPhone iets moderner te maken. Sinds Apple is overgestapt op USB-C heb je wellicht gemerkt dat niet meer al je vrienden een Lighting-kabel in huis hebben om oudere iPhones op te laden. De iPh0n3-case is verkrijgbaar vanaf 43,90 CHF (ongeveer 53 euro) en hoewel bepaalde modellen al uitverkocht zijn, zouden die aan het einde van augustus weer op voorraad moeten zijn.

Zo werkt het

I Gave Every iPhone USB-C. - YouTube Watch On

Hoewel de USB-C-case functioneel niet veel meer doet dan een Lightning-naar-USB-C-adapter in een case plaatsen, was de ontwikkeling (uitgelegd in de video hierboven) complexer dan je zou denken. In zijn pogingen om het raadsel van snelladen op te lossen, ontdekte Ken Pillonel bijvoorbeeld dat veel bestaande Lightning-adapters eenvoudige technologie gebruiken die ervoor zorgen dat ze niet correct werken met alle USB-C-kabels.

In plaats daarvan maakt zijn hoesje gebruik van verschillende technieken, waaronder parasitaire voeding, om te detecteren hoe je kabel is aangesloten, zodat het altijd 9V-snelladen ondersteunt. Of je nu van plan bent om het hoesje te kopen of niet, de video is best interessant.