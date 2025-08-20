iPhone 17e krijgt mogelijk populaire functie van andere iPhones

De iPhone 17e lijkt een behoorlijke stap voorwaarts te worden ten opzichte van de iPhone 16e, met als belangrijkste nieuwe toevoeging het Dynamic Island. Dit blijkt uit informatie van de bekende leaker Digital Chat Station (via GSMArena). Het zou betekenen dat er geen notch meer is, waardoor hij beter aansluit bij de andere iPhones.

Dezelfde bron beweert ook dat de iPhone 17e een A19-chipset zal hebben, wat waarschijnlijk dezelfde chipset zou zijn als de iPhone 17. Anderzijds zegt hij dat er opnieuw een 6,1-inch scherm met 60Hz refresh rate zal zijn, samen met een 48MP-camera aan de achterzijde en 12MP-selfiecamera met Face ID.

Dat is jammer, aangezien veel Android-telefoons uit het middensegment, zoals de Samsung Galaxy S24 FE en Google Pixel 9a, meer dan één camera achteraan hebben en een 120Hz-display. Er zullen dus wellicht nog steeds compromissen zijn waardoor sommige geïnteresseerden kunnen afhaken.

Interessante achterkant

De iPhone 17e lijkt mogelijk op de iPhone 17 Air, hierboven afgebeeld (Image credit: Majin Bu)

Verder lijkt Digital Chat Station te beweren dat de iPhone 17e een derde upgrade krijgt in de vorm van een nieuw ontwerp. Het is echter niet duidelijk wat ze daarmee bedoelen. De overstap naar een Dynamic Island zou zeker een verandering zijn, maar dit lijkt een apart punt te zijn, wat suggereert dat er nog andere veranderingen zijn.

We verwachten dat de rest van de iPhone 17-serie een nieuw Pixel-achtig cameraontwerp zal krijgen. Het is dus mogelijk dat hiernaar verwezen wordt. In dat geval zou de de achterkant iPhone 17e veel op die van de iPhone 17 Air kunnen lijken, die naar verwachting ook slechts één camera zal hebben. Het is vervolgens mogelijk dat ze verwijzen naar de toevoeging van de Cameraregelaar. Die knop wel aanwezig is op de duurdere iPhone 16-modellen, maar ontbreekt op de iPhone 16e.

We zullen waarschijnlijk nog lang moeten wachten tot we zeker weten welke functies de iPhone 17e heeft, aangezien de enige gelekte lanceringsdatum tot nu toe wijst op mei 2026.