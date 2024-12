iPhone 17 kan kenmerkend designelement van Pixel 9 overnemen

Apple is mogelijk van plan om een aantal grote en verrassende ontwerpwijzigingen door te voeren bij de iPhone 17. Het laatste lek suggereert dat het camerablok een compleet andere vorm zou kunnen krijgen en erg lijkt op de camerabalk van de Google Pixel 9.

Leaker @Jukanlosreve heeft een afbeelding gedeeld van wat vermoedelijk het frame van de iPhone 17 is en noemt de “Chinese supply chain” als bron, terwijl Digital Chat Station (via NotebookCheck) soortgelijke afbeeldingen heeft gedeeld en ook de supply chain als bron noemt. Op deze afbeeldingen kun je zien dat de camera's waarschijnlijk worden ondergebracht in een grote horizontale balk die over de achterkant van de telefoon loopt, wat erg doet denken aan het ontwerp van de Pixel 9-serie.

Dit zou een enorme verandering in het ontwerp van de iPhone betekenen. Toch bekijken we de info erg kritisch, aangezien de iPhone 17 nog minstens negen maanden op zich laat wachten. Anderzijds hebben beide leakers in het verleden vaak informatie gedeeld die achteraf correct bleek te zijn.

(Image credit: @Jukanlosreve)

Geloofwaardiger dan je zou denken

Dit is gek genoeg niet de eerste keer dat we iets horen over een nieuwe cameralay-out. Hiervoor verscheen al een lek over de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max, die een aluminium paneel op de bovenste helft van hun achterkant zouden hebben, met daarin een groter, rechthoekig camerablok. Er werd nog aan toegevoegd dat de onderste helft van glas zou zijn, wat vermoedelijk de grotere uitsparing in bovenstaande afbeelding is.

Als dit eerdere lek klopt, zijn het mogelijk alleen de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max die dit ontwerp hebben. Dat zou logisch zijn, want het zou helpen om deze toestellen te onderscheiden van de iPhone 17 en de mysterieuze iPhone 17 Air. Die twee telefoons zouden waarschijnlijk niet zo'n groot camera-eiland nodig hebben, omdat ze twee camera's hebben in plaats van drie.