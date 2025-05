iPhone 7 Plus en iPhone 8 zijn nu officieel "vintage" producten: wat betekent dat voor jou?

Als je nog steeds een iPhone 7 Plus of een iPhone 8 hebt, hebben we slecht nieuws: Apple heeft ze zojuist toegevoegd aan de lijst met “vintage” producten, wat betekent dat je reparatieopties beperkter zijn.

Apple zet een product op de "vintage" lijst wanneer het meer dan vijf maar minder dan zeven jaar geleden is gestopt met de verkoop ervan. Het is financieel gezien namelijk niet heel interessant voor Apple om vervangonderdelen en reparaties te blijven aanbieden voor alle producten die het ooit heeft gemaakt.

Wat betekent dit in de praktijk? Als Apple een product als "vintage" klasseert, wordt de ondersteuning voor eigenaars teruggeschroefd. In theorie kun je nog steeds een van deze producten laten repareren door Apple of een Apple Authorized Service Provider (AASP), maar het hangt ervan af of de onderdelen nog beschikbaar zijn. Als dat niet zo is, kun je geen originele onderdelen krijgen als je telefoon gerepareerd moet worden.

Nadat een product als vintage is geklasseerd, is de volgende stap voor Apple om het als "obsolete" (verouderd) te bestempelen. Dit gebeurt meestal als er meer dan zeven jaar is verstreken sinds Apple het toestel zelf verkocht. De iPhone 7 Plus en iPhone 8 werden respectievelijk in 2019 en 2020 uit productie gehaald, wat betekent dat je nog een jaar of twee hebt voordat ze in die laatste categorie terechtkomen.

Nostalgie

(Image credit: Future)

De iPhone 7 Plus, die in 2016 werd gelanceerd, was de grotere versie van de iPhone 7 en was uitgerust met water- en stofbestendigheid, een fysieke homeknop, nieuwe kleuropties en herziene antennebanden. De iPhone 7 Plus was ook de eerste iPhone zonder 3,5mm-koptelefoonpoort.

De iPhone 8 kwam in 2017 op de markt en was voorzien van draadloos opladen, True Tone-technologie, een betere chip en verbeterde camera's. Hij werd gelanceerd samen met de iPhone X, de eerste iPhone met een "full-screen design" zonder homeknop.

Dit is de tweede keer in de afgelopen maanden dat Apple apparaten toevoegt aan de lijst met vintage producten. Half april werd de iPhone 6S geklasseerd als vintage, evenals de Mac mini uit 2018.