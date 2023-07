Ik ruilde mijn dure smartphone in voor een goedkope Nokia en dit miste ik het meest

Er komen veel smartphones uit elk jaar en de meeste aandacht gaat dit jaar zonder twijfel naar de iPhone 15, Samsung Galaxy S23 en Google Pixel 8. Als je een van deze smartphones wil kopen, ben je al makkelijk 1000 euro kwijt. In de schaduw van deze flagship smartphones staan de budget smartphones en voor ons mogen die maximaal 250 euro kosten. Toch worden ook die smartphones even uitvoerig getest en schrijf ik even lang aan de reviews.

Mijn eigen smartphone is sinds enkele maanden een Xiaomi 13 van 999 euro, die enigszins vergelijkbaar is met de standaard Galaxy S23 en iPhone 14 Pro. Hij heeft drie krachtige camera's, kan tegen een stootje, draait al mijn favoriete games en doet dat zonder halverwege de dag te zeggen dat de batterij bijna leeg is. Ik ben me ervan bewust dat ik meer vraag van mijn smartphone dan de gemiddelde gebruiker en met lichte schaamte moet ik toegeven dat ik een high-end smartphone nodig heb.

De Xiaomi 13 (Image credit: Future)

Volledig toegewijd testen

Als ik een smartphone test, haal ik mijn simkaart uit de Xiaomi 13 en zet ik alle data over. Daarna vertoeft hij in mijn rugzak tot ik klaar ben met reviewen. Zo ging ik recent aan de slag met de Nokia G42 met een adviesprijs van 249 euro. Ook hier nam ik afscheid van mijn eigen smartphone en gebruikte ik een paar weken uitsluitend deze Nokia. Het was een schril contrast met smartphones die drie, vier (of zelfs vijf) keer zo duur waren, maar het is minder dramatisch dan je zou denken.

Inderdaad, dit is geen artikel waarin ik peperdure smartphones ga afbreken, integendeel zelfs. Na reviews van tientallen budget smartphones kom ik eigenlijk steeds vaker tot dezelfde conclusie: ze zijn erg ver gekomen. Anno 2023 moet je heel goed je best doen om een nieuwe smartphone te kopen die rampzalig slecht werkt. De Nokia G42 wist me hier het meest te verrassen en staat niet voor niets bovenaan onze lijst met de beste goedkope smartphones die je nu kan kopen.

De Nokia G42 (en een octopus) (Image credit: Future)

Wat is dit artikel dan wel? Dit is een boodschap aan eigenaars van een dure smartphone die hem niet per se nodig hebben en de mensen die een winkel binnengaan, even praten met een medewerker en vervolgens drie keer meer uitgeven dan nodig. Hier overloop ik wat ik het meeste miste aan mijn smartphone van (net geen) 1000 euro tegenover een goedkope telefoon... en dat is minder dan je zou denken.

Goedkope vs dure smartphone: algemeen gebruik

Op vlak van algemeen gebruik merk je tegenwoordig erg weinig verschillen tussen Android-smartphones. Elke fabrikant geeft zijn eigen twist aan Android en Nokia is samen met Motorola en FairPhone lid van het kleine clubje dat eigenlijk weinig aanpast. Goedkope smartphones vallen je vaak lastig met advertenties, apps die je niet nodig hebt en nog veel meer. De Nokia G42 deed dat niet en voelde daarom meteen duurder aan dan hij eigenlijk was.

Onder algemeen gebruik, hoort voor mij sociale media, berichten/e-mails versturen en gewoon door de instellingen navigeren. Dit zijn taken die quasi even vlot gingen op beide smartphones. Ik moest alleen iets trager typen dan normaal, maar dit is vooral een probleem voor mezelf. Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe snel mijn vader typt, ben ik er zeker van dat hij geen verschil zou merken. Apps gingen ook even snel open, ik kon gewoon mijn mails snel bekijken en netjes beantwoorden.

(Image credit: Future)

Als laatste vermeld ik nog kort hoe budget smartphones het doen met games. Speel je geen games? Scrol dan gerust verder. Ik speel allerlei games op mijn smartphone, van intensieve games als Genshin Impact tot lichte zaken als Pokémon Go. Het spreekt voor zich dat ik Genshin Impact zelfs niet op de laagste instellingen kon spelen. Het haperde gewoon te veel. Pokémon Go ging daarentegen vrij probleemloos. Ik kon elke Poké Ball juist gooien en gevechten gingen vlot. Zelfs voortdurend wisselen tussen de camera-app en Pokémon Go zorgde voor weinig problemen.

Goedkope vs dure smartphone: camera

Je kan zeggen wat je wil, maar er zijn genoeg mensen die de aankoop van hun volgende smartphone baseren op het aantal camera's en het aantal megapixels. Mijn Xiaomi 13 heeft drie camera's: een 50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en 10MP-telefotocamera met 3x zoom. Nu heeft de Nokia G42 ook drie camera's, maar die zien er nét iets anders uit: een 50MP-hoofdcamera, 2MP-dieptesensor en 2MP-macrocamera. Normaal heb ik drie perspectieven waaruit ik kan kiezen, terwijl de Nokia G42 slechts één perspectief geeft met de hoofdcamera. De macrocamera laat ik sowieso buiten beschouwing omdat die resolutie te laag is om bruikbare resultaten op te leveren.

Verrassend genoeg was de kwaliteit van de hoofdcamera's niet zo verschillend, vooral overdag. Het enige verschil is dat je net een tikkeltje langer moet wachten voor de Nokia G42 een foto heeft genomen, maar ook dat zal je als gemiddelde gebruiker niet merken. Wat ik wel oprecht miste was de ultra-wide camera, omdat ik graag landschapsfoto's en foto's van gebouwen neem. Soms heb je gewoon geen ruimte om verder naar achteren te gaan om meer op de foto te krijgen. De 3x zoom kan me dan meer gestolen worden. Ik kon prima 2x inzoomen met de hoofdcamera van de Nokia en nog steeds een bruikbaar plaatje schieten. Nu gebruik ik de 3x zoom sowieso als noodoplossing om borden en dergelijke te lezen wanneer ik mijn bril vergeten ben. Als je daarentegen vaker (ver) ingezoomde foto's wil nemen, dan kan dit een iets groter probleem zijn.

Image 1 of 2 Voorbeeldfoto Nokia G42 (Image credit: Future) Voorbeeldfoto Xiaomi 13 (Image credit: Future)

Waar elke goedkope smartphone het laat afweten, is de videokwaliteit. Op vlak van fotografie zijn ze eigenlijk ver gekomen en zijn er wel opties te vinden met een ultra-wide camera. Zowel de iPhone 14, Galaxy S23, Pixel 7 Pro als mijn Xiaomi 13 kunnen video opnemen in 4K-resolutie met 60fps en hebben allerlei vormen van stabilisatie ingebouwd zodat het beeld niet schudt. Zowat elke budget smartphone stopt bij 1080p met 30fps en heeft in het beste geval lichte stabilisatie die eigenlijk niet heel veel doet. Ook de kwaliteit neemt een duik wanneer het licht niet optimaal is. Zelf maak ik ongeveer evenveel video's als foto's en na één video met de Nokia G42 werd duidelijk dat dat niet zijn sterkste kant was.

De Nokia vroeg in feite meer van mij. Ik moest een stabiele hand hebben, ook tijdens het lopen, ervoor zorgen dat de belichting juist zat, de focus bijstellen... Duurdere smartphones doen dat werk daarentegen in jouw plaats zodat je met minder moeite een prima video kan maken.

Image 1 of 2 Nachtfoto Nokia G42 (Image credit: Future) Nachtfoto Xiaomi 13 (Image credit: Future)

Goedkope vs dure smartphone: batterij

Net zoals camera's, is de batterij bij veel mensen een belangrijk punt wanneer ze een smartphone kopen. Opnieuw moet je anno 2023 goed je best doen om een smartphone te vinden die het geen volledige dag volhoudt met een volle batterij. Een volledige tweede dag wordt echter lastiger, zelfs bij licht gebruik. Er gebeuren tegenwoordig zoveel achtergrondprocessen op smartphones dat ze zelfs in slaapstand veel batterij kunnen verliezen.

Ik ben mezelf ervan bewust dat ik absoluut niet de gemiddelde gebruiker ben en het is dan ook geen verrassing dat ik nooit twee dagen heb kunnen doet met mijn smartphone. Wel weet ik nog dat ik in 2020 bij licht gebruik drie dagen verder kon met de Motorola moto g8 power, die dan ook gemaakt was met als enige doel drie dagen batterijduur leveren. De Nokia G42 kwam aardig dicht in de buurt en kon makkelijk twee dagen overleven op een volle batterij, terwijl dat sowieso te veel gevraagd is voor mijn Xiaomi 13.

(Image credit: Future)

Wat niet iedereen beseft, is dat de uiteindelijke batterijduur van je telefoon niet alleen bepaald wordt door hoe groot de batterij is. De Nokia G42 heeft een 5.000mAh-batterij, net zoals de Galaxy S23 Ultra en OnePlus 11. Toch is het makkelijker om twee dagen gebruik uit de Nokia te halen, omdat die een minder veeleisende processor en scherm met lagere resolutie heeft. De onderdelen zijn zwakker en bijgevolg minder belastend voor de batterij. Dit is een algemene trend bij goedkope smartphones. Ben je het beu dat je smartphone het geen volledige dag volhoudt? Dan is het wellicht beter om voor een goedkopere optie te gaan.

Goedkope vs dure smartphone: welke is beter?

Natuurlijk zijn er dingen die ik miste bij de Nokia G42 tegenover de Xiaomi 13. Voor mij persoonlijk was gaming het grootste gebrek, aangezien enkele van mijn favoriete games gewoon te veeleisend waren. Op de tweede plaats komt toch wel de ultra-wide camera, die mij al talloze prachtige foto's heeft opgeleverd.

Ik kon ten slotte gewoon video's op TikTok en YouTube kijken met de goedkopere smartphone, contact houden met vrienden, mails beantwoorden, foto's nemen en Pokémon vangen. Zelfs inzoomen op het bord in de broodjeszaak omdat ik mijn bril was vergeten, was geen probleem. Er zijn eigenlijk heel weinig redenen waarom je meer dan 250 euro zou uitgeven, als je gewoon een betrouwbare smartphone nodig hebt die de basis goed doet.