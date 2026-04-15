Sommige Google Pixel-telefoons hebben last van vervelende batterij-bug, maar de oorzaak lijkt al bekend

Sinds de maart-update voor Google Pixels is verschenen, hebben sommige gebruikers meldingen gedaan van een vervelende bug voor de batterij van hun telefoons. Dit probleem is helaas ook niet opgelost in de Pixel-update voor april of via een tussentijdse fix.

Android Police heeft meerdere threads gespot op zowel Reddit als Google's support-forums waarin wordt geklaagd over het probleem. De bug lijkt te vinden te zien op verschillende modellen, van de Pixel 7 tot en met de nieuwste Google Pixel 10-serie.

Er zijn gelukkig niet enorm veel meldingen, dus het probleem is misschien niet heel groot, maar het klinkt wel als een heel vervelend probleem voor de Pixel-gebruikers die er wel last van hebben. Zo claimt iemand op Reddit nu hun telefoon "2 tot drie keer per dag" te moeten opladen.

De Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

'Deep Doze' doet zijn werk niet

Hoewel er nog geen oplossing lijkt te zijn, heeft de Reddit-gebruiker OddAtmosphere1793 wel een mogelijke oorzaak voor de bug gevonden. deze gebruiker is erachter gekomen dat een bepaalde firmware-bug ervoor zorgt dat hun Pixel niet meer in de 'Deep Doze'-modus beland. Deze modus moet eigenlijk automatisch worden ingeschakeld wanneer de telefoon niet actief gebruikt wordt en prestaties en achtergrondactiviteiten verminderen om batterij te besparen.

Het goede nieuws is dat de gebruikers de bug al gemeld heeft bij Google's 'Issue Tracker' en iedereen die hier ook last van heeft, heeft aangespoord om om de '+1'-knop bij de melding te drukken. Zo komt het hopelijk snel terecht bij Google's engineers en wordt er hopelijk ook zo snel mogelijk voor een oplossing gezorgd.